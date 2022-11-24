https://sputnikarabic.ae/20221124/قاذفتان-استراتيجيتان-روسيتان-تكملان-مهمة-استغرقت-13-ساعة-فوق-بحر-بارنتس-والبحر-النرويجي--1070517599.html

قاذفتان استراتيجيتان روسيتان تكملان مهمة استغرقت 13 ساعة فوق بحر بارنتس والبحر النرويجي

قاذفتان استراتيجيتان روسيتان تكملان مهمة استغرقت 13 ساعة فوق بحر بارنتس والبحر النرويجي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، بقيام قاذفتين استراتيجيتين روسيتين من طراز "تو – 160" (توبوليف تي يو-160) بإكمال رحلة استغرقت 13 ساعة في المجال الجوي فوق المياه... 24.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-24T17:37+0000

2022-11-24T17:37+0000

2022-11-24T17:37+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت الدفاع الروسية في بيان صدر عنها مساء اليوم الخميس: "قامت حاملتا صواريخ استراتيجيتان من طراز (تو 160) بتحليق بعيد المدى برحلة مجدولة في المجال الجوي فوق المياه المحايدة لبحر بارنتس والبحر النرويجي".ونوهت وزارة الدفاع الروسية، إلى أنه "خلال الرحلة، قامت أطقم طيران بعيدة المدى بإعادة تزويد الطائرات بالوقود في الجو".أشارت الدفاع الروسية إلى أن أطقم المقاتلات الروسية بعيدة المدى تحلق بانتظام فوق المياه المحايدة في القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي والبحر الأسود وبحر البلطيق والمحيط الهادئ، مؤكدة أن تنفيذ جميع رحلات طائرات القوات الجوية الروسية يتم بما ينسجم ويتوافق بدقة مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.

https://sputnikarabic.ae/20221124/الدفاع-الروسية-تعلن-إعادة-50-جنديا-روسيا-من-الأراضي-التي-تسيطر-عليها-أوكرانيا-1070512235.html

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