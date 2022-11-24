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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221124/قاذفتان-استراتيجيتان-روسيتان-تكملان-مهمة-استغرقت-13-ساعة-فوق-بحر-بارنتس-والبحر-النرويجي--1070517599.html
قاذفتان استراتيجيتان روسيتان تكملان مهمة استغرقت 13 ساعة فوق بحر بارنتس والبحر النرويجي
قاذفتان استراتيجيتان روسيتان تكملان مهمة استغرقت 13 ساعة فوق بحر بارنتس والبحر النرويجي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، بقيام قاذفتين استراتيجيتين روسيتين من طراز "تو – 160" (توبوليف تي يو-160) بإكمال رحلة استغرقت 13 ساعة في المجال الجوي فوق المياه... 24.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-24T17:37+0000
2022-11-24T17:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيان صدر عنها مساء اليوم الخميس: "قامت حاملتا صواريخ استراتيجيتان من طراز (تو 160) بتحليق بعيد المدى برحلة مجدولة في المجال الجوي فوق المياه المحايدة لبحر بارنتس والبحر النرويجي".ونوهت وزارة الدفاع الروسية، إلى أنه "خلال الرحلة، قامت أطقم طيران بعيدة المدى بإعادة تزويد الطائرات بالوقود في الجو".أشارت الدفاع الروسية إلى أن أطقم المقاتلات الروسية بعيدة المدى تحلق بانتظام فوق المياه المحايدة في القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي والبحر الأسود وبحر البلطيق والمحيط الهادئ، مؤكدة أن تنفيذ جميع رحلات طائرات القوات الجوية الروسية يتم بما ينسجم ويتوافق بدقة مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.
https://sputnikarabic.ae/20221124/الدفاع-الروسية-تعلن-إعادة-50-جنديا-روسيا-من-الأراضي-التي-تسيطر-عليها-أوكرانيا-1070512235.html
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روسيا

قاذفتان استراتيجيتان روسيتان تكملان مهمة استغرقت 13 ساعة فوق بحر بارنتس والبحر النرويجي

17:37 GMT 24.11.2022
© Sputnik . Host photo agency / Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصورقاذفة الصواريخ "تو-160" الأسرع من الصوت أثناء مشاركتها في الجزء الجوي من العرض العسكري بمناسبة إحياء الذكرى الـ75 في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) في موسكو
قاذفة الصواريخ تو-160 الأسرع من الصوت أثناء مشاركتها في الجزء الجوي من العرض العسكري بمناسبة إحياء الذكرى الـ75 في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2022
© Sputnik . Host photo agency / Vladimir Astapkovich
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، بقيام قاذفتين استراتيجيتين روسيتين من طراز "تو – 160" (توبوليف تي يو-160) بإكمال رحلة استغرقت 13 ساعة في المجال الجوي فوق المياه المحايدة لبحر بارنتس والبحر النرويجي.
وقالت الدفاع الروسية في بيان صدر عنها مساء اليوم الخميس: "قامت حاملتا صواريخ استراتيجيتان من طراز (تو 160) بتحليق بعيد المدى برحلة مجدولة في المجال الجوي فوق المياه المحايدة لبحر بارنتس والبحر النرويجي".

وأشارت الدفاع الروسية إلى أن مدة الرحلة كانت حوالي 13 ساعة، حيث رافقت القاذفتان مقاتلات من طراز "ميغ 31" تابعة لسلاح الجو والدفاع الجوي للأسطول الشمالي.

ونوهت وزارة الدفاع الروسية، إلى أنه "خلال الرحلة، قامت أطقم طيران بعيدة المدى بإعادة تزويد الطائرات بالوقود في الجو".
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو مع نصب تذكاري لأبطال فيلم قاتلوا من أجل الوطن الأم - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2022
الدفاع الروسية تعلن إعادة 50 جنديا روسيا من الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا
14:33 GMT
أشارت الدفاع الروسية إلى أن أطقم المقاتلات الروسية بعيدة المدى تحلق بانتظام فوق المياه المحايدة في القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي والبحر الأسود وبحر البلطيق والمحيط الهادئ، مؤكدة أن تنفيذ جميع رحلات طائرات القوات الجوية الروسية يتم بما ينسجم ويتوافق بدقة مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.
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