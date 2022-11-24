عربي
الدفاع الروسية تكشف عن ضربة صاروخية عطلت نقل القوات والأسلحة الأوكرانية
https://sputnikarabic.ae/20221124/كيف-تغير-الإنفاق-العسكري-العالمي-بين-2012-و2021؟-1070509807.html
كيف تغير الإنفاق العسكري العالمي بين 2012 و2021؟
كيف تغير الإنفاق العسكري العالمي بين 2012 و2021؟
شهد الإنفاق العسكري العالمي زيادة كبيرة تجاوزت الـ 300 مليار دولار خلال الفترة بين عامي 2012 و2021، وسجلت بعض المناطق زيادة في حجم الإنفاق بنسبة تخطت الـ 50 في... 24.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-24T13:52+0000
2022-11-24T13:52+0000
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/03/14/1048414729_0:13:2048:1165_1920x0_80_0_0_105afa6e378d9f07061a4683aa98be0c.jpg
وتشير إحصائيات موقع "ستاتيستا" الأمريكي إلى أن حجم الإنفاق العسكري العالمي في 2012 وصل إلى 1783 مليار دولار، بينما وصل في 2021 إلى أكثر من 2.1 تريليون دولار.ووفقا للموقع، فإن بعض المناطق مثل أمريكا الوسطى والكاريبي سجلت زيادة في حجم إنفاقها العسكري بنسبة وصلت إلى 58 في المئة، بينما سجلت منطقة شرق آسيا زيادة بنسبة 55 في المئة.وجاءت منطقة أوقيانوسيا في المرتبة الثالثة عالميا بنسبة زيادة في إنفاقها العسكري وصلت إلى 43 في المئة، تلتها منطقة جنوب آسيا التي سجلت زيادة بنسبة 36 في المئة.وحلت منطقة شمال أفريقيا في المركز الخامس عالميا بنسبة زيادة وصلت إلى 29 في المئة تلتها منطقة جنوب شرق آسيا بنسبة وصلت إلى 25 في المئة.وسجلت مناطق غرب ووسط أوروبا زيادة في إنفاقها العسكري بنسبة 20 في المئة، تلتها مناطق أوروبا الشرقية التي سجلت زيادة بنسبة 15 في المئة.ووصلت الزيادة في حجم الإنفاق العسكري لمناطق آسيا الوسطى إلى 14 في المئة تلتها أمريكا الجنوبية بزيادة نسبتها 4.7 في المئة.أما في أمريكا الشمالية فقد سجل الإنفاق العسكري في 2021 تراجعا بنسبة 5.1 في المئة مقارنة بعام 2012، في حين وصلت نسبة التراجع في منطقة الصحراء الأفريقية إلى 14 في المئة.
https://sputnikarabic.ae/20221013/أمريكا-تطلب-من-دول-الناتو-زيادة-الإنفاق-العسكري-1069001481.html
https://sputnikarabic.ae/20221123/ما-هي-أهم-أنواع-العتاد-العسكري-الذي-تشمله-تجارة-السلاح-حول-العالم-1070472491.html
https://sputnikarabic.ae/20220613/ماكرون-فرنسا-تتبنى-اقتصاد-الحرب-الآن-ويجب-إعادة-تقييم-الإنفاق-العسكري-1063520802.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/03/14/1048414729_128:0:1948:1365_1920x0_80_0_0_a4f9c7fbce727545c01563ca9926f5ee.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري
رصد عسكري

كيف تغير الإنفاق العسكري العالمي بين 2012 و2021؟

13:52 GMT 24.11.2022
© AFP 2022 / US AIR FORCEمقاتلات أمريكية برفقة القاذفة بي 1
مقاتلات أمريكية برفقة القاذفة بي 1 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2022
© AFP 2022 / US AIR FORCE
تابعنا عبرTelegram
شهد الإنفاق العسكري العالمي زيادة كبيرة تجاوزت الـ 300 مليار دولار خلال الفترة بين عامي 2012 و2021، وسجلت بعض المناطق زيادة في حجم الإنفاق بنسبة تخطت الـ 50 في المئة.
وتشير إحصائيات موقع "ستاتيستا" الأمريكي إلى أن حجم الإنفاق العسكري العالمي في 2012 وصل إلى 1783 مليار دولار، بينما وصل في 2021 إلى أكثر من 2.1 تريليون دولار.
إصابة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بفيروس كورونا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أمريكا تطلب من دول "الناتو" زيادة الإنفاق العسكري
13 أكتوبر, 17:01 GMT
ووفقا للموقع، فإن بعض المناطق مثل أمريكا الوسطى والكاريبي سجلت زيادة في حجم إنفاقها العسكري بنسبة وصلت إلى 58 في المئة، بينما سجلت منطقة شرق آسيا زيادة بنسبة 55 في المئة.
وجاءت منطقة أوقيانوسيا في المرتبة الثالثة عالميا بنسبة زيادة في إنفاقها العسكري وصلت إلى 43 في المئة، تلتها منطقة جنوب آسيا التي سجلت زيادة بنسبة 36 في المئة.
الأسلحة الصينية المشاركة في معرض إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2022
ما هي أهم أنواع العتاد العسكري التي تشملها تجارة السلاح في العالم؟
أمس, 13:31 GMT
وحلت منطقة شمال أفريقيا في المركز الخامس عالميا بنسبة زيادة وصلت إلى 29 في المئة تلتها منطقة جنوب شرق آسيا بنسبة وصلت إلى 25 في المئة.
وسجلت مناطق غرب ووسط أوروبا زيادة في إنفاقها العسكري بنسبة 20 في المئة، تلتها مناطق أوروبا الشرقية التي سجلت زيادة بنسبة 15 في المئة.
ماكرون يفوز بالانتخابات الرئاسية بـ 58.55% مقابل 41.45% للوبان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2022
ماكرون: فرنسا تتبنى اقتصاد الحرب الآن ويجب إعادة تقييم الإنفاق العسكري
13 يونيو, 12:09 GMT
ووصلت الزيادة في حجم الإنفاق العسكري لمناطق آسيا الوسطى إلى 14 في المئة تلتها أمريكا الجنوبية بزيادة نسبتها 4.7 في المئة.
أما في أمريكا الشمالية فقد سجل الإنفاق العسكري في 2021 تراجعا بنسبة 5.1 في المئة مقارنة بعام 2012، في حين وصلت نسبة التراجع في منطقة الصحراء الأفريقية إلى 14 في المئة.
© Sputnikأضخم 10 ميزانيات دفاع في العالم بعد تراجع الإنفاق العسكري السعودي
أضخم 10 ميزانيات دفاع في العالم بعد تراجع الإنفاق العسكري السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2022
أضخم 10 ميزانيات دفاع في العالم بعد تراجع الإنفاق العسكري السعودي
© Sputnik
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала