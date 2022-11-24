https://sputnikarabic.ae/20221124/كيف-تغير-الإنفاق-العسكري-العالمي-بين-2012-و2021؟-1070509807.html

كيف تغير الإنفاق العسكري العالمي بين 2012 و2021؟

كيف تغير الإنفاق العسكري العالمي بين 2012 و2021؟

شهد الإنفاق العسكري العالمي زيادة كبيرة تجاوزت الـ 300 مليار دولار خلال الفترة بين عامي 2012 و2021، وسجلت بعض المناطق زيادة في حجم الإنفاق بنسبة تخطت الـ 50 في... 24.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-24T13:52+0000

2022-11-24T13:52+0000

2022-11-24T13:52+0000

رصد عسكري

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وتشير إحصائيات موقع "ستاتيستا" الأمريكي إلى أن حجم الإنفاق العسكري العالمي في 2012 وصل إلى 1783 مليار دولار، بينما وصل في 2021 إلى أكثر من 2.1 تريليون دولار.ووفقا للموقع، فإن بعض المناطق مثل أمريكا الوسطى والكاريبي سجلت زيادة في حجم إنفاقها العسكري بنسبة وصلت إلى 58 في المئة، بينما سجلت منطقة شرق آسيا زيادة بنسبة 55 في المئة.وجاءت منطقة أوقيانوسيا في المرتبة الثالثة عالميا بنسبة زيادة في إنفاقها العسكري وصلت إلى 43 في المئة، تلتها منطقة جنوب آسيا التي سجلت زيادة بنسبة 36 في المئة.وحلت منطقة شمال أفريقيا في المركز الخامس عالميا بنسبة زيادة وصلت إلى 29 في المئة تلتها منطقة جنوب شرق آسيا بنسبة وصلت إلى 25 في المئة.وسجلت مناطق غرب ووسط أوروبا زيادة في إنفاقها العسكري بنسبة 20 في المئة، تلتها مناطق أوروبا الشرقية التي سجلت زيادة بنسبة 15 في المئة.ووصلت الزيادة في حجم الإنفاق العسكري لمناطق آسيا الوسطى إلى 14 في المئة تلتها أمريكا الجنوبية بزيادة نسبتها 4.7 في المئة.أما في أمريكا الشمالية فقد سجل الإنفاق العسكري في 2021 تراجعا بنسبة 5.1 في المئة مقارنة بعام 2012، في حين وصلت نسبة التراجع في منطقة الصحراء الأفريقية إلى 14 في المئة.

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