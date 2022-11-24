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https://sputnikarabic.ae/20221124/لافرينتييف-سويسرا-ضمنت-الدعم-والمساعدة-للممثلين-الروس-في-جنيف-بشأن-سوريا--1070492685.html
لافرينتييف: سويسرا ضمنت الدعم والمساعدة للممثلين الروس في جنيف بشأن سوريا
لافرينتييف: سويسرا ضمنت الدعم والمساعدة للممثلين الروس في جنيف بشأن سوريا
أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي في سوريا، ألكسندر لافرنتييف، أن سويسرا ضمنت الدعم والمساعدة لممثلي روسيا المشاركين في عمل المنظمات الدولية، بما في ذلك الملف... 24.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-24T07:34+0000
2022-11-24T07:34+0000
العالم
روسيا
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وقال لافرنتييف: "لقد تلقينا إلى حد ما ضمانات من السلطات السويسرية بأنها ستتخلى عن القيود والتدابير التمييزية ضد الممثلين الروس الذين يأتون إلى هذا البلد للعمل في المنظمات الدولية، وأنهم سيقدمون الدعم والمساعدة الكاملين لممثلينا".ووفقا له، هذا ليس كافيا بالنظر إلى حقيقة أن هناك مشكلات لوجستية كبيرة جدا، مضيفا أنه "إذا نجحنا بمساعدة مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا غير بيدرسن في حل قضايا تنظيم العبور والوصول مباشرة إلى جنيف مع عدد من الدول الأوروبية، فأعتقد أن قيادتنا ستنظر في العودة إلى موقع جنيف".
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العالم, روسيا
العالم, روسيا

لافرينتييف: سويسرا ضمنت الدعم والمساعدة للممثلين الروس في جنيف بشأن سوريا

07:34 GMT 24.11.2022
© Sputnik . Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورمبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، محادثات أستانا في مدينة نورسلطان، كزاخستان 22 ديسمبر 2021
مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، محادثات أستانا في مدينة نورسلطان، كزاخستان 22 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2022
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أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي في سوريا، ألكسندر لافرنتييف، أن سويسرا ضمنت الدعم والمساعدة لممثلي روسيا المشاركين في عمل المنظمات الدولية، بما في ذلك الملف السوري.
وقال لافرنتييف: "لقد تلقينا إلى حد ما ضمانات من السلطات السويسرية بأنها ستتخلى عن القيود والتدابير التمييزية ضد الممثلين الروس الذين يأتون إلى هذا البلد للعمل في المنظمات الدولية، وأنهم سيقدمون الدعم والمساعدة الكاملين لممثلينا".
ووفقا له، هذا ليس كافيا بالنظر إلى حقيقة أن هناك مشكلات لوجستية كبيرة جدا، مضيفا أنه "إذا نجحنا بمساعدة مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا غير بيدرسن في حل قضايا تنظيم العبور والوصول مباشرة إلى جنيف مع عدد من الدول الأوروبية، فأعتقد أن قيادتنا ستنظر في العودة إلى موقع جنيف".
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