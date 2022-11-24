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https://sputnikarabic.ae/20221124/لافرينتييف-لا-حاجة-لنقل-القوات-من-سوريا-إلى-منطقة-العمليات-في-أوكرانيا-1070490501.html
لافرينتييف: لا حاجة لنقل القوات من سوريا إلى منطقة العمليات في أوكرانيا
لافرينتييف: لا حاجة لنقل القوات من سوريا إلى منطقة العمليات في أوكرانيا
صرح مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف، اليوم الخميس، بأنه لا حاجة لنقل القوات من سوريا إلى منطقة العمليات في أوكرانيا بعد ضم المناطق... 24.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-24T06:17+0000
2022-11-24T06:17+0000
العالم العربي
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وقال لافرينتيف لوكالة "سبوتنيك": "لا داعي لنقل القوات من سوريا إلى منطقة العمليات في أوكرانيا، لأن لدينا فرقة عسكرية محدودة في سوريا، وهي ليست كبيرة في العدد، وكما تعلمون، فهي لا تشارك مباشرة في الأعمال القتالية".وأضاف لافرينتيف أن القوات الروسية في سوريا تقدم المساعدة والدعم الاستشاري للوحدات السورية، وأحيانًا يتم تقديم الدعم من قبل القوات الجوية الروسية.
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العالم العربي

لافرينتييف: لا حاجة لنقل القوات من سوريا إلى منطقة العمليات في أوكرانيا

06:17 GMT 24.11.2022
© Sputnik . Johnny Eliasالممثل الخاص للرئيس الروسي لسوريا ألكسندر لافرنتييف عن انطلاف الجولة ال 18 من محادثات أستانا حول سوريا التي تستضيفها عاصمة كازاخستان، نور سلطان
الممثل الخاص للرئيس الروسي لسوريا ألكسندر لافرنتييف عن انطلاف الجولة ال 18 من محادثات أستانا حول سوريا التي تستضيفها عاصمة كازاخستان، نور سلطان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2022
© Sputnik . Johnny Elias
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صرح مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف، اليوم الخميس، بأنه لا حاجة لنقل القوات من سوريا إلى منطقة العمليات في أوكرانيا بعد ضم المناطق الجديدة إلى روسيا.
وقال لافرينتيف لوكالة "سبوتنيك": "لا داعي لنقل القوات من سوريا إلى منطقة العمليات في أوكرانيا، لأن لدينا فرقة عسكرية محدودة في سوريا، وهي ليست كبيرة في العدد، وكما تعلمون، فهي لا تشارك مباشرة في الأعمال القتالية".

وأضاف لافرينتيف أن القوات الروسية في سوريا تقدم المساعدة والدعم الاستشاري للوحدات السورية، وأحيانًا يتم تقديم الدعم من قبل القوات الجوية الروسية.
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