https://sputnikarabic.ae/20221124/لافرينتييف-لـسبوتنيك-موسكو-على-استعداد-لتوفير-منصة-للقاء-رئيسي-سوريا-وتركيا--1070490295.html
لافرينتييف لـ"سبوتنيك": موسكو على استعداد لتوفير منصة للقاء رئيسي سوريا وتركيا
لافرينتييف لـ"سبوتنيك": موسكو على استعداد لتوفير منصة للقاء رئيسي سوريا وتركيا
أعلن مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف، اليوم الخميس، أن موسكو على استعداد لتوفير منصة للقاء رئيسي سوريا وتركيا. 24.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-24T05:50+0000
2022-11-24T05:50+0000
2022-11-24T05:50+0000
روسيا
العالم العربي
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وقال لافرينتيف لوكالة "سبوتنيك": "أعتقد أن موسكو ستكون مستعدة لتوفير منصة إذا كانت هناك رغبة مشتركة بين الجانبين. أنا حتى لا أشك في ذلك".وأضاف لافرينتيف: "مثل هذا الاجتماع مهم للغاية، ولكن يجب أن يتم التحضير له بشكل صحيح، ويجب تهيئة ظروف معينة لذلك".وشدد لافرينتيف على أهمية أن ترسل نتائج هذا الاجتماع "الإشارة الصحيحة" إلى جميع أطراف النزاع، بحيث يسهم هذا الاجتماع في التسوية السورية.
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سبوتنيك عربي
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روسيا, العالم العربي
لافرينتييف لـ"سبوتنيك": موسكو على استعداد لتوفير منصة للقاء رئيسي سوريا وتركيا
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أعلن مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف، اليوم الخميس، أن موسكو على استعداد لتوفير منصة للقاء رئيسي سوريا وتركيا.
وقال لافرينتيف لوكالة "سبوتنيك": "أعتقد أن موسكو ستكون مستعدة لتوفير منصة إذا كانت هناك رغبة مشتركة بين الجانبين. أنا حتى لا أشك في ذلك".
وأضاف لافرينتيف: "مثل هذا الاجتماع مهم للغاية، ولكن يجب أن يتم التحضير له بشكل صحيح، ويجب تهيئة ظروف معينة لذلك".
وشدد لافرينتيف على أهمية أن ترسل نتائج هذا الاجتماع "الإشارة الصحيحة" إلى جميع أطراف النزاع، بحيث يسهم هذا الاجتماع في التسوية السورية.