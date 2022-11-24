https://sputnikarabic.ae/20221124/لافرينتييف-نأمل-أن-تستمع-تركيا-إلى-دعوة-موسكو-بشأن-التخلي-عن-العملية-في-سوريا-1070490791.html

لافرينتييف: نأمل أن تستمع تركيا إلى دعوة موسكو بشأن التخلي عن العملية في سوريا

لافرينتييف: نأمل أن تستمع تركيا إلى دعوة موسكو بشأن التخلي عن العملية في سوريا

أعلن مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف، صباح اليوم الخميس، أن هناك احتمالا لعدول تركيا عن القيام بعملية برية في سوريا على الرغم من أن... 24.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-24T06:49+0000

2022-11-24T06:49+0000

2022-11-24T06:49+0000

العالم العربي

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وقال لافرينتييف لوكالة "سبوتنيك" إن موضوع العملية البرية التركية ترك بصماته على مسار الاجتماع الدولي التاسع عشر بشأن سوريا في أستانا، حيث ناقشته روسيا مع الوفدين التركي والإيراني ومع ممثلين عن دمشق.وتابع لافرينتييف بالقول "أريد أن أقول إننا بشكل عام حاولنا استخدام هذه المنصة للتحدث بقدر كبير من التفصيل مباشرة مع شركائنا الأتراك طبعا لم نتلق تأكيدات بأن العملية البرية لن تنفذ"، مضيفا بالقول "لكن مع ذلك يبدو أن هناك احتمالية بأن يعدلوا عن تنفيذ هذه العمليات".وأردف لافرينتييف بالقول: "هذا يعتمد إلى حد كبير على تصرفات تلك التشكيلات الموجودة في شمال شرق سوريا، وعلى الأعمال الجديدة المحتملة والهجمات الإرهابية".وأشار لافرينتييف إلى أنه "من جانبنا نحن على اتصال وثيق للغاية في المقام الأول من خلال وزارات الدفاع ونحاول إقناع الجميع بضرورة الامتناع عن هذه الخطوات".وخلص لافرينتييف بالقول: "نأمل أن تسمع دعوانا، لأن لا أحد يريد تصعيد التوتر ليس فقط في منطقة شمال شرق سوريا، ولكن أيضًا في جميع أنحاء المنطقة، وربما أكثر، في جميع المناطق. لذلك لا يزال هناك أمل في أن تتخلى تركيا عن العملية".

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