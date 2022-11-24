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https://sputnikarabic.ae/20221124/مجلة-علمية-تؤكد-اصطياد-أكبر-سمكة-ذهبية-في-العالم-فيديو--1070518372.html
مجلة علمية تؤكد اصطياد أكبر سمكة ذهبية في العالم... فيديو
مجلة علمية تؤكد اصطياد أكبر سمكة ذهبية في العالم... فيديو
نشرت مجلات علمية خبرا تتحدث فيه عن اصطياد ما يمكن أن تعتبر واحدة من أكبر الأسماك الذهبية المسجلة في العالم بعد خوض الصياد ما وصفته "بالمعركة الملحمية" لصيدها... 24.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-24T18:36+0000
2022-11-24T18:45+0000
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واصطاد رجل في فرنسا سمكة ذهبية بوزن 67 رطلاً (30 كيلوغرامًا)، بعد 25 دقيقة من شد حبل الصنارة فيما وصف بخوض "معركة ملحمية" مع السمكة العملاقة في منطقة بلوواتر ليكس شمالي شرق فرنسا.وبحسب المقال المنشور في مجلة "livescience" العلمية، فإن السمكة التي تم اصطيادها هي سمكة هجينة، وتم إطلاقها في البحيرة قبل 20 عامًا، وبعد ذلك تضخم حجمها، لتصبح واحدة من أكبر الأسماك التي يتم صيدها على الإطلاق.وقال آندي هاكيت، الرجل الذي اصطاد السمكة، في تصريحات لشبكة "بي بي سي" البريطانية: "إنها سمكة مرغوبة كثيرًا، لم يستطع الكثيرون اصطيادها، إنها بعيدة المنال تمامًا".ونوهت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إلى أن الرجل وبعد اصطياد سكة الجزرة (تلقب بهذا الاسم نظرا للونها الذي يشبه لون الجزر)، أطلق السمكة مرة أخرى في البحيرة حتى تتاح الفرصة للصيادين الآخرين لاصطيادها.وبدورها، اشارت مجلة "livescience" العلمية إلى أن هذا الصنف الهجين من الأسماك الذهبية (Carassius auratus) وأسماك الكارب، "في حال تربيتها ضمن الأحواض تبقى صغيرة جدا حيث لا يزيد طولها عن 2 بوصة (5 سم)". ولكن عند إطلاقها في البرية، يمكن أن تنمو الأسماك الصغيرة لتصبح عملاقة، حيث سجل في عام 2013 اصطياد سمكة ذهبية كبيرة الحجم في بحيرة تاهو بطول 1.5 قدم (46 سم) ووزنها أكثر من 4 أرطال (2 كيلوغرام).
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نادي الفيديو, مجتمع, منوعات
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مجلة علمية تؤكد اصطياد أكبر سمكة ذهبية في العالم... فيديو

18:36 GMT 24.11.2022 (تم التحديث: 18:45 GMT 24.11.2022)
© AFP 2022 / BAY ISMOYO سمكة ذهبية
سمكة ذهبية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2022
© AFP 2022 / BAY ISMOYO
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نشرت مجلات علمية خبرا تتحدث فيه عن اصطياد ما يمكن أن تعتبر واحدة من أكبر الأسماك الذهبية المسجلة في العالم بعد خوض الصياد ما وصفته "بالمعركة الملحمية" لصيدها في بحيرة فرنسية.
واصطاد رجل في فرنسا سمكة ذهبية بوزن 67 رطلاً (30 كيلوغرامًا)، بعد 25 دقيقة من شد حبل الصنارة فيما وصف بخوض "معركة ملحمية" مع السمكة العملاقة في منطقة بلوواتر ليكس شمالي شرق فرنسا.
وبحسب المقال المنشور في مجلة "livescience" العلمية، فإن السمكة التي تم اصطيادها هي سمكة هجينة، وتم إطلاقها في البحيرة قبل 20 عامًا، وبعد ذلك تضخم حجمها، لتصبح واحدة من أكبر الأسماك التي يتم صيدها على الإطلاق.
وقال آندي هاكيت، الرجل الذي اصطاد السمكة، في تصريحات لشبكة "بي بي سي" البريطانية: "إنها سمكة مرغوبة كثيرًا، لم يستطع الكثيرون اصطيادها، إنها بعيدة المنال تمامًا".
ونوهت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إلى أن الرجل وبعد اصطياد سكة الجزرة (تلقب بهذا الاسم نظرا للونها الذي يشبه لون الجزر)، أطلق السمكة مرة أخرى في البحيرة حتى تتاح الفرصة للصيادين الآخرين لاصطيادها.
وبدورها، اشارت مجلة "livescience" العلمية إلى أن هذا الصنف الهجين من الأسماك الذهبية (Carassius auratus) وأسماك الكارب، "في حال تربيتها ضمن الأحواض تبقى صغيرة جدا حيث لا يزيد طولها عن 2 بوصة (5 سم)". ولكن عند إطلاقها في البرية، يمكن أن تنمو الأسماك الصغيرة لتصبح عملاقة، حيث سجل في عام 2013 اصطياد سمكة ذهبية كبيرة الحجم في بحيرة تاهو بطول 1.5 قدم (46 سم) ووزنها أكثر من 4 أرطال (2 كيلوغرام).
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