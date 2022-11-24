https://sputnikarabic.ae/20221124/مجلس-النواب-اللبناني-يفشل-للمرة-السابعة-في-انتخاب-رئيس-جمهورية-جديد-للبلاد-1070499838.html
مجلس النواب اللبناني يفشل للمرة السابعة في انتخاب رئيس جمهورية جديد للبلاد
مجلس النواب اللبناني يفشل للمرة السابعة في انتخاب رئيس جمهورية جديد للبلاد
فشل مجلس النواب اللبناني، اليوم الخميس 24 نوفمبر/ تشرين الثاني، وللمرة السابعة في انتخاب رئيس جمهورية جديد للبلاد، وحدد الخميس المقبل موعدا لإعادة التصويت. 24.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-24T09:56+0000
2022-11-24T09:56+0000
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وانتهت عملية الاقتراع السابعة من دون التوصل إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية.وجاءت نتيجة الاقتراع اليوم بحصول المرشح ميشال معوض على 42 صوتا، بينما قدم 50 نائبا أوراقا بيضاء، وحصل المرشح عصام خليفة على 6 أصوات، لبنان الجديد 8 أصوات، وحصل زياد بارود على صوتين، بدري ضاهر على صوت واحد، إضافة إلى صوت واحد ملغي.وحدد رئيس البرلمان اللبناني الخميس المقبل موعدا جديدا للجلسة.ويزداد المشهد السياسي تعقيدًا في لبنان على خلفية خلو سدة الرئاسة الأولى في ظل الخلافات السياسية والهوة العميقة بين القوى الأساسية، الأمر الذي ينذر بطول أمد الفراغ الرئاسي في البلاد.وعلى الرغم من الدعوات المستمرة لرئيس البرلمان نبيه بري لجلسات انتخاب رئيس جديد للجمهورية، إلا أنها تبقى شكلية بعد تعذر الاتفاق على شخصية جامعة، وسط إعلان بري عزوفه عن دعوته لجمع القوى السياسية كافة على طاولة الحوار لتقريب وجهات النظر وتسهيل انتخاب رئيس جديد.
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feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
لبنان, أخبار لبنان, أخبار العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار العالم العربي
مجلس النواب اللبناني يفشل للمرة السابعة في انتخاب رئيس جمهورية جديد للبلاد
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فشل مجلس النواب اللبناني، اليوم الخميس 24 نوفمبر/ تشرين الثاني، وللمرة السابعة في انتخاب رئيس جمهورية جديد للبلاد، وحدد الخميس المقبل موعدا لإعادة التصويت.
وانتهت عملية الاقتراع السابعة من دون التوصل إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وجاءت نتيجة الاقتراع
اليوم بحصول المرشح ميشال معوض على 42 صوتا، بينما قدم 50 نائبا أوراقا بيضاء، وحصل المرشح عصام خليفة على 6 أصوات، لبنان الجديد 8 أصوات، وحصل زياد بارود على صوتين، بدري ضاهر على صوت واحد، إضافة إلى صوت واحد ملغي.
وحدد رئيس البرلمان اللبناني الخميس المقبل موعدا جديدا للجلسة.
ويزداد المشهد السياسي تعقيدًا في لبنان على خلفية خلو سدة الرئاسة الأولى في ظل الخلافات السياسية
والهوة العميقة بين القوى الأساسية، الأمر الذي ينذر بطول أمد الفراغ الرئاسي في البلاد.
وعلى الرغم من الدعوات المستمرة لرئيس البرلمان نبيه بري لجلسات انتخاب رئيس جديد للجمهورية، إلا أنها تبقى شكلية بعد تعذر الاتفاق على شخصية جامعة، وسط إعلان بري عزوفه عن دعوته لجمع القوى السياسية
كافة على طاولة الحوار لتقريب وجهات النظر وتسهيل انتخاب رئيس جديد.