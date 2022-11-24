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https://sputnikarabic.ae/20221124/مدير-عام-وكالة-الطاقة-الذرية-يعلن-صعوبة-تحديد-من-يقصف-محطة-زابوروجيه-1070503664.html
مدير عام وكالة الطاقة الذرية يعلن صعوبة تحديد من يقصف محطة زابوروجيه
مدير عام وكالة الطاقة الذرية يعلن صعوبة تحديد من يقصف محطة زابوروجيه
قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إنه من الصعب للغاية على المنظمة تحديد من كان يقوم بقصف محطة الطاقة النووية في زابوروجيه. 24.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-24T12:14+0000
2022-11-24T12:14+0000
العالم
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
روسيا
ميخائيل أوليانوف
محطة زابوروجيه للطاقة النووية
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وأضاف غروسي في مقابلة مع شبكة "سي إن إن": "من الصعب للغاية بالنسبة لنا أن نحدد من داخل المحطة من يقوم بذلك، هدفنا الرئيسي هو وقف هذا، وليس لعب دور المبلغين عن المخالفات".وأشار غروسي إلى أن المفاوضات بين موسكو وكييف بشأن المنطقة الأمنية في زابوروجيه تمضي قدما، لكن ليس من السهل على الطرفين الوصول إلى المعايير المتفق عليها، لأن المنشأة تقع في "منطقة القتال".وعلق الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، قائلا "يعرف موظفو الوكالة الدولية للطاقة الذرية في زابوروجيه جيدا من يقصف المحطة، لكن المدير العام رافائيل غروسي لا يتحدث عن ذلك مباشرة بسبب قيود التفويض".وتابع أوليانوف: "نحن نقول علانية أن الوقت قد حان لتسمية الأشياء بمسمياتها الحقيقية، أربعة من موظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية موجودون الآن في المحطة، وهم يعرفون جيدا مصدر القصف، لكن المدير العام امتنع حتى الآن عن الإدلاء بتصريحات واضحة، ربما بسبب الافتقار إلى وظائف الإسناد في التفويض".وأعلنت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، أن قصف محطة زابوروجيه النووية أمر غير مقبول، ويجب وقف جميع العمليات العسكرية حول المحطة على الفور.
https://sputnikarabic.ae/20221123/الأمم-المتحدة-قصف-محطة-زابوروجيه-النووية-غير-مقبول-ويجب-وقف-العمليات-العسكرية-حول-المحطة-1070488171.html
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العالم, الوكالة الدولية للطاقة الذرية, روسيا, ميخائيل أوليانوف, محطة زابوروجيه للطاقة النووية
العالم, الوكالة الدولية للطاقة الذرية, روسيا, ميخائيل أوليانوف, محطة زابوروجيه للطاقة النووية

مدير عام وكالة الطاقة الذرية يعلن صعوبة تحديد من يقصف محطة زابوروجيه

12:14 GMT 24.11.2022
© AP Photo / Andriy Andriyenko المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي
 المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2022
© AP Photo / Andriy Andriyenko
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قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إنه من الصعب للغاية على المنظمة تحديد من كان يقوم بقصف محطة الطاقة النووية في زابوروجيه.
وأضاف غروسي في مقابلة مع شبكة "سي إن إن": "من الصعب للغاية بالنسبة لنا أن نحدد من داخل المحطة من يقوم بذلك، هدفنا الرئيسي هو وقف هذا، وليس لعب دور المبلغين عن المخالفات".
وأشار غروسي إلى أن المفاوضات بين موسكو وكييف بشأن المنطقة الأمنية في زابوروجيه تمضي قدما، لكن ليس من السهل على الطرفين الوصول إلى المعايير المتفق عليها، لأن المنشأة تقع في "منطقة القتال".
وعلق الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، قائلا "يعرف موظفو الوكالة الدولية للطاقة الذرية في زابوروجيه جيدا من يقصف المحطة، لكن المدير العام رافائيل غروسي لا يتحدث عن ذلك مباشرة بسبب قيود التفويض".
وتابع أوليانوف: "نحن نقول علانية أن الوقت قد حان لتسمية الأشياء بمسمياتها الحقيقية، أربعة من موظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية موجودون الآن في المحطة، وهم يعرفون جيدا مصدر القصف، لكن المدير العام امتنع حتى الآن عن الإدلاء بتصريحات واضحة، ربما بسبب الافتقار إلى وظائف الإسناد في التفويض".
وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أراضي محطة زابوروجيه للطاقة النووية.أوكرانيا، 1 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2022
الأمم المتحدة: قصف محطة زابوروجيه النووية غير مقبول ويجب وقف العمليات العسكرية حولها
أمس, 22:23 GMT
وأعلنت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، أن قصف محطة زابوروجيه النووية أمر غير مقبول، ويجب وقف جميع العمليات العسكرية حول المحطة على الفور.
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