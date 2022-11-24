https://sputnikarabic.ae/20221124/مشروع-22220-أكبر-وأقوى-كاسحات-جليد-في-العالم-1070474754.html
مشروع 22220: أكبر وأقوى كاسحات جليد في العالم
مشروع 22220: أكبر وأقوى كاسحات جليد في العالم
هناك حاجة لكاسرات الجليد النووية في إطار المشروع 22220، الذي بدأ العمل به منذ عام 2013، لضمان القيادة الروسية في القطب الشمالي. وهنا، يقدم لكم فريق عمل... 24.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-24T08:04+0000
2022-11-24T08:04+0000
2022-11-24T08:05+0000
وسائط متعددة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/17/1070474446_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_58488935bf7c9986ee8e99124b511132.png
بطلبٍ من شركة "روساتوم" للطاقة، سيتم بناء ما مجموعه خمس كاسحات جليد في إطار المشروع: انضمت "أركتيكا" و"سيبيريا" بالفعل إلى الأسطول النووي الروسي، في حين أن كاسحات الجليد "ياقوتيا" و"تشوكوتكا" قيد الإنشاء حاليًا في أحواض بناء السفن في البلطيق.بالإضافة إلى ذلك، في سان بطرسبورغ يستكملون بناء كاسحة الجليد النووية "أورال". ستكون كاسحات الجليد هذه قادرة على قيادة قوافل من السفن في ظروف القطب الشمالي، واختراق الجليد الذي يصل سمكه إلى ثلاثة أمتار. وسيقدمون إرشادات للسفن التي تنقل الهيدروكربونات من شبه جزيرة يامال وجويدا وجرف بحر كارا إلى الأسواق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.اقرأ أيضا - إطلاق أكبر وأقوى كاسحة جليد في العالم "ياقوتيا"
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/17/1070474446_320:0:2240:1440_1920x0_80_0_0_c8f19257373ecf4fb12b2f383d623495.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
وسائط متعددة, روسيا, инфографика
وسائط متعددة, روسيا, инфографика
مشروع 22220: أكبر وأقوى كاسحات جليد في العالم
08:04 GMT 24.11.2022 (تم التحديث: 08:05 GMT 24.11.2022) تابعنا عبر
هناك حاجة لكاسرات الجليد النووية في إطار المشروع 22220، الذي بدأ العمل به منذ عام 2013، لضمان القيادة الروسية في القطب الشمالي. وهنا، يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" إنفوغراف مفصل عن سلسلة أكبر وأقوى كاسحات جليد في العالم.
بطلبٍ من شركة "روساتوم" للطاقة، سيتم بناء ما مجموعه خمس كاسحات جليد في إطار المشروع: انضمت "أركتيكا" و"سيبيريا" بالفعل إلى الأسطول النووي الروسي، في حين أن كاسحات الجليد "ياقوتيا" و"تشوكوتكا" قيد الإنشاء حاليًا في أحواض بناء السفن في البلطيق.
بالإضافة إلى ذلك، في سان بطرسبورغ يستكملون بناء كاسحة الجليد النووية "أورال". ستكون كاسحات الجليد هذه قادرة على قيادة قوافل من السفن في ظروف القطب الشمالي، واختراق الجليد الذي يصل سمكه إلى ثلاثة أمتار. وسيقدمون إرشادات للسفن التي تنقل الهيدروكربونات من شبه جزيرة يامال وجويدا وجرف بحر كارا إلى الأسواق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.