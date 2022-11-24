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https://sputnikarabic.ae/20221124/مصادر-لسبوتنيك-تركيا-تواصل-قصف-قرى-بريف-الحسكة-الشمالي-الغربي-على-خطوط-التماس-مع-الجيش-السوري-1070509674.html
مصادر لسبوتنيك: تركيا تواصل قصف قرى بريف الحسكة الشمالي الغربي على خطوط التماس مع الجيش السوري
مصادر لسبوتنيك: تركيا تواصل قصف قرى بريف الحسكة الشمالي الغربي على خطوط التماس مع الجيش السوري
واصلت المدفعية التركية قصفها لعدد من قرى ريف الحسكة الشمالي الغربي على خطوط التماس مع الجيش السوري. 24.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-24T13:26+0000
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دمشق- سبوتنيك. وذكرت مصادر أهلية لـ"سبوتنيك" أن "القوات التركية المتمركزة في قرية عنيق الهوى اعتدت بسلاح المدفعية على قرى شمال ابو راسين تل الورد ودادا عبدال والربيعات حيث امتد القصف ليشمل قرى ريف تل تمر الغربي في قريتي الكوزلية وتل اللبن غرب ناحية تل تمر ".المصادر تحدثت عن "انخفاض وتيرة الضربات الجوية لطيران الاحتلال التركي بعد أربعة أيام من التصعيد، ولم يتم تسجيل أي استهداف جوي في عموم المحافظة حتى اللحظة مع تحليق لطيران حربي في أجواء الريف الجنوبي لمدينة القامشلي بدون أي عملية استهداف ".إلى ذلك، ذكرت المصادر أن "طائرة مسيرة تركية قصفت محطة علي اغا النفطية بريف اليعربية أقصى شمال شرق الحسكة ودمرت أنبوبا لنقل النفط".أدانت الحكومة العراقية، الاثنين، الماضي، الهجمات التركية والإيرانية المتكررة على إقليم كردستان شمالي البلاد، معتبرة أنها تمثل خرقًا لسيادة البلاد.ونشرت وكالة الأنباء العراقية بيانًا عن وزارة الخارجية، أكد أن "العراق يرفض رفضًا قاطعًا القصف الإيراني بالطائرات المسيرة والصواريخ على إقليم كردستان".وأضاف البيان: "الهجمات المتكررة التي تنفذها القوات الإيرانية والتركية بالصواريخ والطائرات المسيرة على إقليم كردستان تعد خرقا لسيادة العراق".وتابع البيان أن "الحكومة العراقية تؤكد أن لا تكون أراضي العراق مقرا أو ممرا لإلحاق الضرر والأذى بأي من دول الجوار".
https://sputnikarabic.ae/20221122/رئيسا-الحكومة-العراقية-وإقليم-كردستان-يؤكدان-التعاون-لحفظ-سيادة-البلاد-1070422512.html
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العالم العربي, أخبار العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم
العالم العربي, أخبار العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم

مصادر لسبوتنيك: تركيا تواصل قصف قرى بريف الحسكة الشمالي الغربي على خطوط التماس مع الجيش السوري

13:26 GMT 24.11.2022
© AP Photo / Emrah Gurelصورة أرشيفية.. الطيران الحربي التركي يهاجم أهدافا في سوريا
صورة أرشيفية.. الطيران الحربي التركي يهاجم أهدافا في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2022
© AP Photo / Emrah Gurel
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واصلت المدفعية التركية قصفها لعدد من قرى ريف الحسكة الشمالي الغربي على خطوط التماس مع الجيش السوري.
دمشق- سبوتنيك. وذكرت مصادر أهلية لـ"سبوتنيك" أن "القوات التركية المتمركزة في قرية عنيق الهوى اعتدت بسلاح المدفعية على قرى شمال ابو راسين تل الورد ودادا عبدال والربيعات حيث امتد القصف ليشمل قرى ريف تل تمر الغربي في قريتي الكوزلية وتل اللبن غرب ناحية تل تمر ".
المصادر تحدثت عن "انخفاض وتيرة الضربات الجوية لطيران الاحتلال التركي بعد أربعة أيام من التصعيد، ولم يتم تسجيل أي استهداف جوي في عموم المحافظة حتى اللحظة مع تحليق لطيران حربي في أجواء الريف الجنوبي لمدينة القامشلي بدون أي عملية استهداف ".
إلى ذلك، ذكرت المصادر أن "طائرة مسيرة تركية قصفت محطة علي اغا النفطية بريف اليعربية أقصى شمال شرق الحسكة ودمرت أنبوبا لنقل النفط".
أدانت الحكومة العراقية، الاثنين، الماضي، الهجمات التركية والإيرانية المتكررة على إقليم كردستان شمالي البلاد، معتبرة أنها تمثل خرقًا لسيادة البلاد.
الحرس الثوري الإيراني يقصف مواقع للمعارضة الإيرانية في إقليم كردستان العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2022
رئيسا الحكومة العراقية وإقليم كردستان يؤكدان التعاون لحفظ سيادة البلاد
22 نوفمبر, 10:30 GMT
ونشرت وكالة الأنباء العراقية بيانًا عن وزارة الخارجية، أكد أن "العراق يرفض رفضًا قاطعًا القصف الإيراني بالطائرات المسيرة والصواريخ على إقليم كردستان".
وأضاف البيان: "الهجمات المتكررة التي تنفذها القوات الإيرانية والتركية بالصواريخ والطائرات المسيرة على إقليم كردستان تعد خرقا لسيادة العراق".
وتابع البيان أن "الحكومة العراقية تؤكد أن لا تكون أراضي العراق مقرا أو ممرا لإلحاق الضرر والأذى بأي من دول الجوار".
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