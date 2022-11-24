https://sputnikarabic.ae/20221124/مصادر-لـسبوتنيك-مقتل-وزير-الدفاع-السابق-لقوات-سوريا-الديمقراطية-واثنين-من-مرافقيه-في-قصف-تركي--1070489136.html
مصادر لـ"سبوتنيك": مقتل وزير الدفاع السابق لقوات سوريا الديمقراطية واثنين من مرافقيه في قصف تركي
مصادر لـ"سبوتنيك": مقتل وزير الدفاع السابق لقوات سوريا الديمقراطية واثنين من مرافقيه في قصف تركي
قتل وزير الدفاع السابق لقوات سوريا الديمقراطية، ريزان كلو، واثنين من مرافقيه في قصف للقوات التركية على مدينة القامشلي. 24.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-24T02:03+0000
2022-11-24T02:03+0000
2022-11-24T02:03+0000
أخبار تركيا اليوم
أخبار سوريا اليوم
قسد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/13/1070348296_0:145:3072:1873_1920x0_80_0_0_8e73854b5c57f5c3821b22014c429dcc.jpg
دمشق - سبوتنيك. وقالت مصادر أهلية لـ "سبوتنيك" إن "كلو كان يستقل سيارة بيك آب للتمويه عندما قصفت طائرة مسيرة تابعة للقوات التركية سيارته عند دوار القرموطي في القامشلي ما أدى إلى مقتله مع مرافقيه الاثنين".إلى ذلك ذكرت المصادر أن "القوات التركية قصفت مشفى الكورونا التابع لمليشيات قسد في الحزام الغربي لمدينة القامشلي بقذيفة من طائرة مسيرة كما سقطت قذيفة أخرى على ما يسمى طابور جمال بالقرب من المكان نفسه إضافة إلى سقوط قذيفتين على حي ميسلون شمال شرق مركز مدينة القامشلي".وذكرت المصادر أن "الطيران الحربي التركي قصف قرية تل فخار في ريف المالكية شمال شرق القامشلي ولم يعرف حتى الآن حجم الأضرار".ويوم الأحد، نفذت تركيا عملية جوية شمالي سورياوالعراق ضد قواعد مسلحة لحزب العمال الكردستاني وجناحه العسكري (وحدات حماية الشعب) "واي بي جي"، المصنفة أيضا كمنظمة إرهابية في أنقرة. ووفقا لوزارة الدفاع التركية، تم تدمير ما مجموعه 89 هدفا خلال العملية.والاثنين، قالت وزارة الداخلية التركية إن 3 مدنيين قتلوا وأصيب 6 آخرون، جراء قذائف أطلقها تنظيم "واي بي جي" من الشمال السوري، على قضاء قارقامش في ولاية غازي عنتاب، جنوبي تركيا.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع التركية شن قواتها عملية "المخلب-السيف" الجوية ضد مواقع المسلحين الأكراد شمالي العراق وسوريا.
https://sputnikarabic.ae/20221024/مقتل-مسلحين-من-قسد-بغارة-لطائرة-مسيرة-تركية-استهدفت-مقرا-لهم-شرقي-سوريا-1069426405.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/13/1070348296_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_542c33205d401bb70c1cbadcbc2f8644.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, قسد
أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, قسد
مصادر لـ"سبوتنيك": مقتل وزير الدفاع السابق لقوات سوريا الديمقراطية واثنين من مرافقيه في قصف تركي
تابعنا عبر
قتل وزير الدفاع السابق لقوات سوريا الديمقراطية، ريزان كلو، واثنين من مرافقيه في قصف للقوات التركية على مدينة القامشلي.
دمشق - سبوتنيك
. وقالت مصادر أهلية لـ "سبوتنيك" إن "كلو كان يستقل سيارة بيك آب للتمويه عندما قصفت طائرة مسيرة تابعة للقوات التركية سيارته عند دوار القرموطي في القامشلي ما أدى إلى مقتله مع مرافقيه الاثنين".
إلى ذلك ذكرت المصادر أن "القوات التركية قصفت مشفى الكورونا التابع لمليشيات قسد في الحزام الغربي لمدينة القامشلي بقذيفة من طائرة مسيرة كما سقطت قذيفة أخرى على ما يسمى طابور جمال بالقرب من المكان نفسه إضافة إلى سقوط قذيفتين على حي ميسلون شمال شرق مركز مدينة القامشلي".
وذكرت المصادر أن "الطيران الحربي التركي قصف قرية تل فخار في ريف المالكية شمال شرق القامشلي ولم يعرف حتى الآن حجم الأضرار".
ويوم الأحد، نفذت تركيا عملية جوية شمالي سوريا
والعراق ضد قواعد مسلحة لحزب العمال الكردستاني وجناحه العسكري (وحدات حماية الشعب) "واي بي جي"، المصنفة أيضا كمنظمة إرهابية في أنقرة. ووفقا لوزارة الدفاع التركية، تم تدمير ما مجموعه 89 هدفا خلال العملية.
والاثنين، قالت وزارة الداخلية التركية إن 3 مدنيين قتلوا وأصيب 6 آخرون، جراء قذائف أطلقها تنظيم "واي بي جي" من الشمال السوري، على قضاء قارقامش في ولاية غازي عنتاب، جنوبي تركيا.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع التركية شن قواتها عملية "المخلب-السيف" الجوية ضد مواقع المسلحين الأكراد شمالي العراق وسوريا.