عربي
https://sputnikarabic.ae/20221124/مصر-تعود-للمشاركة-في-اجتماعات-مجموعة-العشرين-1070517029.html
مصر تعود للمشاركة في اجتماعات مجموعة "العشرين"
مصر تعود للمشاركة في اجتماعات مجموعة "العشرين"
تعود مصر للمشاركة كضيف للرئاسة في كافة اجتماعات مجموعة العشرين، خلال فترة رئاسة الهند للمجموعة، والتي تبدأ من ديسمبر/كانون الأول المقبل ولمدة عام. 24.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-24T17:02+0000
2022-11-24T17:02+0000
مصر
أخبار مصر الآن
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/10/1070237284_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_9a4b57e8a061e77ff03da158f395224d.jpg
وذكرت الخارجية المصرية في بيان، اليوم الخميس، أن الحكومة الهندية دعت مصر للمشاركة كضيف للرئاسة.وأضاف أن مصر أبلغت الهند رسمياً بتولي مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية متعددة الأطراف الدولية والإقليمية، السفير راجى الإتربي، مهام الممثل الشخصي للرئيس المصري لدى مجموعة العشرين خلال فترة الرئاسة الهندية.وأوضح بيان الخارجية، أن الاجتماع الأول للممثلين الشخصيين لقادة دول المجموعة سيعقد في الهند أوائل الشهر المقبل.بدوره، قال السفير الإتربي إن دول المجموعة تمثل بمفردها 80% من الناتج الإجمالي العالمي و75% من حجم التجارة الدولية و60% من سكان العالم، وهو ما يجعلها من "أهم أطر اتخاذ القرار الاقتصادي على المستوى الدولي".وأوضح السفير الإتربي أن مصر عازمة على المشاركة النشطة والمؤثرة في مختلف اجتماعات المجموعة من أجل تعزيز العمل الدولي المشترك وخاصة القضايا ذات الأولوية لمصر وأفريقيا والدول النامية مثل الغذاء والطاقة والمناخ وتمويل التنمية وإصلاح النظام الاقتصادي العالمي.ويقع على عاتق مجموعة العشرين تحديات كبيرة في ضوء الأزمات الحادة والمتعاقبة التي يواجهها الاقتصاد العالمي منذ اندلاع وباء كورونا ومروراً بتداعيات الأزمة الأوكرانية.يذكر أن مصر سبق لها المشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين، عام 2016 خلال فترة الرئاسة الصينية، وعام 2019 خلال فترة الرئاسة اليابانية.
https://sputnikarabic.ae/20220913/الخارجية-الهندية-تعلن-استضافة-نيوديلهي-لقمة-مجموعة-العشرين-في-سبتمبر-2023-1067670331.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/10/1070237284_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_265007d257cc4bc3ded9ac76b36539e2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي

مصر تعود للمشاركة في اجتماعات مجموعة "العشرين"

17:02 GMT 24.11.2022
© AP Photo / Willy Kurniawanالمندوبون يصفقون خلال حفل التسليم في قمة قادة مجموعة العشرين، في نوسا دوا، بالي، إندونيسيا 16 نوفمبر 2022.
المندوبون يصفقون خلال حفل التسليم في قمة قادة مجموعة العشرين، في نوسا دوا، بالي، إندونيسيا 16 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2022
© AP Photo / Willy Kurniawan
تابعنا عبرTelegram
تعود مصر للمشاركة كضيف للرئاسة في كافة اجتماعات مجموعة العشرين، خلال فترة رئاسة الهند للمجموعة، والتي تبدأ من ديسمبر/كانون الأول المقبل ولمدة عام.
وذكرت الخارجية المصرية في بيان، اليوم الخميس، أن الحكومة الهندية دعت مصر للمشاركة كضيف للرئاسة.
وأضاف أن مصر أبلغت الهند رسمياً بتولي مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية متعددة الأطراف الدولية والإقليمية، السفير راجى الإتربي، مهام الممثل الشخصي للرئيس المصري لدى مجموعة العشرين خلال فترة الرئاسة الهندية.
وأوضح بيان الخارجية، أن الاجتماع الأول للممثلين الشخصيين لقادة دول المجموعة سيعقد في الهند أوائل الشهر المقبل.
بدوره، قال السفير الإتربي إن دول المجموعة تمثل بمفردها 80% من الناتج الإجمالي العالمي و75% من حجم التجارة الدولية و60% من سكان العالم، وهو ما يجعلها من "أهم أطر اتخاذ القرار الاقتصادي على المستوى الدولي".
وأوضح السفير الإتربي أن مصر عازمة على المشاركة النشطة والمؤثرة في مختلف اجتماعات المجموعة من أجل تعزيز العمل الدولي المشترك وخاصة القضايا ذات الأولوية لمصر وأفريقيا والدول النامية مثل الغذاء والطاقة والمناخ وتمويل التنمية وإصلاح النظام الاقتصادي العالمي.
قمة مجموعة العشرين في روما، إيطاليا 30 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2022
الخارجية الهندية تعلن استضافة نيودلهي لقمة مجموعة العشرين في سبتمبر 2023
13 سبتمبر, 10:30 GMT
ويقع على عاتق مجموعة العشرين تحديات كبيرة في ضوء الأزمات الحادة والمتعاقبة التي يواجهها الاقتصاد العالمي منذ اندلاع وباء كورونا ومروراً بتداعيات الأزمة الأوكرانية.
يذكر أن مصر سبق لها المشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين، عام 2016 خلال فترة الرئاسة الصينية، وعام 2019 خلال فترة الرئاسة اليابانية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:40 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала