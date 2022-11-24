https://sputnikarabic.ae/20221124/مصر-تعود-للمشاركة-في-اجتماعات-مجموعة-العشرين-1070517029.html
مصر تعود للمشاركة في اجتماعات مجموعة "العشرين"
مصر تعود للمشاركة في اجتماعات مجموعة "العشرين"
تعود مصر للمشاركة كضيف للرئاسة في كافة اجتماعات مجموعة العشرين، خلال فترة رئاسة الهند للمجموعة، والتي تبدأ من ديسمبر/كانون الأول المقبل ولمدة عام. 24.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-24T17:02+0000
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وذكرت الخارجية المصرية في بيان، اليوم الخميس، أن الحكومة الهندية دعت مصر للمشاركة كضيف للرئاسة.وأضاف أن مصر أبلغت الهند رسمياً بتولي مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية متعددة الأطراف الدولية والإقليمية، السفير راجى الإتربي، مهام الممثل الشخصي للرئيس المصري لدى مجموعة العشرين خلال فترة الرئاسة الهندية.وأوضح بيان الخارجية، أن الاجتماع الأول للممثلين الشخصيين لقادة دول المجموعة سيعقد في الهند أوائل الشهر المقبل.بدوره، قال السفير الإتربي إن دول المجموعة تمثل بمفردها 80% من الناتج الإجمالي العالمي و75% من حجم التجارة الدولية و60% من سكان العالم، وهو ما يجعلها من "أهم أطر اتخاذ القرار الاقتصادي على المستوى الدولي".وأوضح السفير الإتربي أن مصر عازمة على المشاركة النشطة والمؤثرة في مختلف اجتماعات المجموعة من أجل تعزيز العمل الدولي المشترك وخاصة القضايا ذات الأولوية لمصر وأفريقيا والدول النامية مثل الغذاء والطاقة والمناخ وتمويل التنمية وإصلاح النظام الاقتصادي العالمي.ويقع على عاتق مجموعة العشرين تحديات كبيرة في ضوء الأزمات الحادة والمتعاقبة التي يواجهها الاقتصاد العالمي منذ اندلاع وباء كورونا ومروراً بتداعيات الأزمة الأوكرانية.يذكر أن مصر سبق لها المشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين، عام 2016 خلال فترة الرئاسة الصينية، وعام 2019 خلال فترة الرئاسة اليابانية.
https://sputnikarabic.ae/20220913/الخارجية-الهندية-تعلن-استضافة-نيوديلهي-لقمة-مجموعة-العشرين-في-سبتمبر-2023-1067670331.html
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مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي
مصر تعود للمشاركة في اجتماعات مجموعة "العشرين"
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تعود مصر للمشاركة كضيف للرئاسة في كافة اجتماعات مجموعة العشرين، خلال فترة رئاسة الهند للمجموعة، والتي تبدأ من ديسمبر/كانون الأول المقبل ولمدة عام.
وذكرت الخارجية المصرية في بيان، اليوم الخميس، أن الحكومة الهندية دعت مصر للمشاركة كضيف للرئاسة.
وأضاف أن مصر أبلغت الهند رسمياً بتولي مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية متعددة الأطراف الدولية والإقليمية، السفير راجى الإتربي، مهام الممثل الشخصي للرئيس المصري لدى مجموعة العشرين خلال فترة الرئاسة الهندية.
وأوضح بيان الخارجية، أن الاجتماع الأول للممثلين الشخصيين لقادة دول المجموعة سيعقد في الهند أوائل الشهر المقبل.
بدوره، قال السفير الإتربي إن دول المجموعة تمثل بمفردها 80% من الناتج الإجمالي العالمي و75% من حجم التجارة الدولية و60% من سكان العالم، وهو ما يجعلها من "أهم أطر اتخاذ القرار الاقتصادي على المستوى الدولي".
وأوضح السفير الإتربي أن مصر عازمة على المشاركة النشطة والمؤثرة
في مختلف اجتماعات المجموعة من أجل تعزيز العمل الدولي المشترك وخاصة القضايا ذات الأولوية لمصر وأفريقيا والدول النامية مثل الغذاء والطاقة والمناخ وتمويل التنمية وإصلاح النظام الاقتصادي العالمي.
ويقع على عاتق مجموعة العشرين
تحديات كبيرة في ضوء الأزمات الحادة والمتعاقبة التي يواجهها الاقتصاد العالمي منذ اندلاع وباء كورونا ومروراً بتداعيات الأزمة الأوكرانية.
يذكر أن مصر
سبق لها المشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين، عام 2016 خلال فترة الرئاسة الصينية، وعام 2019 خلال فترة الرئاسة اليابانية.