https://sputnikarabic.ae/20221124/ملك-إسبانيا-يلتقي-أمير-قطر-في-الدوحة-لبحث-التعاون-الاقتصادي-1070521568.html
ملك إسبانيا يلتقي أمير قطر في الدوحة لبحث التعاون الاقتصادي
ملك إسبانيا يلتقي أمير قطر في الدوحة لبحث التعاون الاقتصادي
قالت الأسرة الملكية في إسبانيا إن العاهل فيليب السادس، التقى، اليوم الخميس، بأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، وممثلي الشركات الإسبانية العاملة في قطر. 24.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-24T20:36+0000
2022-11-24T20:36+0000
2022-11-24T20:36+0000
قطر
أخبار قطر اليوم
العالم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0d/1068971426_0:134:3163:1913_1920x0_80_0_0_213cc14a21ba16a2379fa9ce561f1bf8.jpg
مدريد- سبوتنيك. وجاء في رسالة الأسرة الملكية: "التقى جلالة الملك اليوم في الدوحة بممثلي الشركات الإسبانية العاملة في قطر.. وبعد لقائه برجال الأعمال التقى صاحب السمو الملكي أمير البلاد المفدى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني".وفقا للرسالة، أراد الملك أن يطلع على العلاقات التجارية بين البلدين واستقبل نحو 30 ممثلا للشركات الإسبانية الكبرى. كثفت إسبانيا وقطر جهودهما لتعزيز الشراكة الثنائية بعد الزيارة الرسمية التي قام بها الأمير تميم إلى مدريد في مايو/ أيار.وقال الأمير خلال الزيارة إن قطر ستستثمر نحو 4.7 مليار يورو (4.9 مليار دولار) في الاقتصاد الإسباني، مع اتفاق البلدين على الوصول إلى المستوى الاستراتيجي للتعاون بينهما.
قطر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0d/1068971426_217:0:2946:2047_1920x0_80_0_0_8b8e3866a26eecd996234d29ffc452d0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
قطر, أخبار قطر اليوم, العالم, العالم العربي
قطر, أخبار قطر اليوم, العالم, العالم العربي
ملك إسبانيا يلتقي أمير قطر في الدوحة لبحث التعاون الاقتصادي
تابعنا عبر
قالت الأسرة الملكية في إسبانيا إن العاهل فيليب السادس، التقى، اليوم الخميس، بأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، وممثلي الشركات الإسبانية العاملة في قطر.
مدريد- سبوتنيك
. وجاء في رسالة الأسرة الملكية: "التقى جلالة الملك اليوم في الدوحة بممثلي الشركات الإسبانية العاملة في قطر.. وبعد لقائه برجال الأعمال التقى صاحب السمو الملكي أمير البلاد المفدى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني".
وفقا للرسالة، أراد الملك
أن يطلع على العلاقات التجارية بين البلدين واستقبل نحو 30 ممثلا للشركات الإسبانية الكبرى. كثفت إسبانيا وقطر جهودهما لتعزيز الشراكة الثنائية بعد الزيارة الرسمية التي قام بها الأمير تميم إلى مدريد في مايو/ أيار.
وقال الأمير خلال الزيارة
إن قطر ستستثمر نحو 4.7 مليار يورو (4.9 مليار دولار) في الاقتصاد الإسباني، مع اتفاق البلدين على الوصول إلى المستوى الاستراتيجي للتعاون بينهما.