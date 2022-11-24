https://sputnikarabic.ae/20221124/موسكو-تؤكد-أن-قيام-تركيا-بعملية-عسكرية-برية-في-سوريا-يساهم-بزيادة-التوتر-في-المنطقة--1070504469.html

موسكو تؤكد أن قيام تركيا بعملية عسكرية برية في سوريا يساهم بزيادة التوتر في المنطقة

موسكو تؤكد أن قيام تركيا بعملية عسكرية برية في سوريا يساهم بزيادة التوتر في المنطقة

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن قيام تركيا بعملية عسكرية برية في سوريا من شأنه أن يزيد من التوترات في المنطقة ويؤدي... 24.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-24T12:23+0000

2022-11-24T12:23+0000

2022-11-24T12:23+0000

روسيا

العالم العربي

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وقالت زاخاروفا في إحاطة إعلامية: "نحافظ على اتصالات وثيقة مع الجانب التركي بشأن القضية السورية. ونحن نتفهم قلق تركيا بشأن التهديدات لأمنها القومي".وكان مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف، قد أعلن صباح اليوم الخميس، أن هناك احتمالا لعدول تركيا عن القيام بعملية برية في سوريا على الرغم من أن أنقرة لم تقدم مثل هذه التأكيدات.وقال لافرينتييف لوكالة "سبوتنيك" إن موضوع العملية البرية التركية ترك بصماته على مسار الاجتماع الدولي التاسع عشر بشأن سوريا في أستانا، حيث ناقشته روسيا مع الوفدين التركي والإيراني ومع ممثلين عن دمشق.وأردف لافرينتييف: "هذا يعتمد إلى حد كبير على تصرفات تلك التشكيلات الموجودة في شمال شرق سوريا، وعلى الأعمال الجديدة المحتملة والهجمات الإرهابية".وخلص لافرينتييف بالقول: "نأمل أن تسمع دعوانا، لأن لا أحد يريد تصعيد التوتر ليس فقط في منطقة شمال شرق سوريا، ولكن أيضًا في جميع أنحاء المنطقة، وربما أكثر، في جميع المناطق. لذلك لا يزال هناك أمل في أن تتخلى تركيا عن العملية".

https://sputnikarabic.ae/20221124/لافرينتييف-نأمل-أن-تستمع-تركيا-إلى-دعوة-موسكو-بشأن-التخلي-عن-العملية-في-سوريا-1070490791.html

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