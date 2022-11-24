https://sputnikarabic.ae/20221124/مونديال-قطــــر-2022-كرة-القدم-توحد-العالم-1070513437.html
مونديال قطر 2022... "كرة القدم توحد العالم"
مونديال قطر 2022... "كرة القدم توحد العالم"
تحدّثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن عدة مواضيع: مبادرة ""كرة القدم توحد العالم" التوعوية، غانم المفتاح... الأسطورة القطرية الذي أبهر العالم في... 24.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-24T15:03+0000
2022-11-24T15:03+0000
2022-11-24T15:13+0000
راديو
صدى الحياة
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مونديال قطــــر 2022... "كرة القدم توحد العالم"
مونديال قطــــر 2022... "كرة القدم توحد العالم"
حول هذا الموضوع، قال مستشار نظم المعلومات في الحكومة الالكترونية القطرية سلطان مبارك العماري، في حديث لبرنامج "صدى الحياة":وأشار العماري إلى جهود لجان التوجيهية التي قادتها الحكومة، بالإضافة إلى اللجان التنظيمية والتشغيلية، وكان الاختيار فيها شديد الدقة، والتي ضمت كفاءات قطرية شابة وطموحة، أثبتوا فيها للعالم كله، كفاءتهم، إلى أن حققوا الحلم الذي كنا نحلم به على مدى 12 سنة، رغم مواجهة بعض الأزمات الدولية، وجائجة كورونا، فكان التركيز أن تبقى بصمة التراث وبصمة العروبة، وأن يكون العمل وإخراجه ببصمة قطرية عربية، تعكس تراثنا وعادتنا وتقاليدنا، وهذا كان واضحا جدا في حفل الافتتاح.التفاصيل في الملف الصوتي...إعداد وتقديم: فرح القادري وعماد الطفيلي.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
صدى الحياة, аудио
مونديال قطر 2022... "كرة القدم توحد العالم"
15:03 GMT 24.11.2022 (تم التحديث: 15:13 GMT 24.11.2022) تابعنا عبر
تحدّثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن عدة مواضيع: مبادرة ""كرة القدم توحد العالم" التوعوية، غانم المفتاح... الأسطورة القطرية الذي أبهر العالم في افتتاح مونديال قطر 2022، وآخر أخبار التريند.
حول هذا الموضوع، قال مستشار نظم المعلومات في الحكومة الالكترونية القطرية سلطان مبارك العماري، في حديث لبرنامج "صدى الحياة":
"فيما يخص التنظيم والتجهيز ابتدأ معنا من بداية الحلم والرغبة التي كانت موجودة لدى حكومتنا، ابتداء من الأمير الوالد، الشيخ حمد بن خليفة، والتي انتقلت إلى أبنائه، فالكل سعى إلى تحقيق هذا الشيء، وكان التنظيم على مستوى عال وكفاءة عالية".
وأشار العماري إلى جهود لجان التوجيهية التي قادتها الحكومة، بالإضافة إلى اللجان التنظيمية والتشغيلية، وكان الاختيار فيها شديد الدقة، والتي ضمت كفاءات قطرية شابة وطموحة، أثبتوا فيها للعالم كله، كفاءتهم، إلى أن حققوا الحلم الذي كنا نحلم به على مدى 12 سنة، رغم مواجهة بعض الأزمات الدولية، وجائجة كورونا، فكان التركيز أن تبقى بصمة التراث وبصمة العروبة، وأن يكون العمل وإخراجه ببصمة قطرية عربية، تعكس تراثنا وعادتنا وتقاليدنا، وهذا كان واضحا جدا في حفل الافتتاح.
التفاصيل في الملف الصوتي...
إعداد وتقديم: فرح القادري وعماد الطفيلي.