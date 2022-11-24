https://sputnikarabic.ae/20221124/وزير-الرياضة-السعودي-يبهر-الجميع-بمهاراته-في-كرة-القدم-فيديو-1070512404.html
وزير الرياضة السعودي يبهر الجميع بمهاراته في كرة القدم... فيديو
وزير الرياضة السعودي يبهر الجميع بمهاراته في كرة القدم... فيديو
أثار وزير الرياضة السعودي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، إعجاب محبي وعشاق كرة القدم، بعدما قام باستعراض مهاراته في اللعبة الشعبية الأولي في العالم. 24.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-24T14:45+0000
2022-11-24T14:45+0000
2022-11-24T14:45+0000
نادي الفيديو
رياضة
مجتمع
منوعات
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وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو يستعرض فيه الوزير مهارته مستخدما كرة تنس.وتداول رواد الإنترنت الفيديو وخاصة في المملكة العربية السعودية، معربين عن إعجابهم بمهارات الأمير عبد العزيز غير مستغربين أن يقدم لاعبو المنتخب السعودي المستوى المميز أمام منتخب الأرجنتين في كأس العالم.وكان قد فاز المنتخب السعودي بهدفين مقابل هدف وحيد على "التانغو" في مستهل مشوار الفريقين في مونديال قطر 2022، في أكبر مفاجآت البطولة ربما عبر تاريخها.
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/06/06/1049172096_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f39bfb287b0f9fc90ac8f4b6f8cb103b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, رياضة, مجتمع, منوعات
نادي الفيديو, رياضة, مجتمع, منوعات
وزير الرياضة السعودي يبهر الجميع بمهاراته في كرة القدم... فيديو
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أثار وزير الرياضة السعودي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، إعجاب محبي وعشاق كرة القدم، بعدما قام باستعراض مهاراته في اللعبة الشعبية الأولي في العالم.
وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو يستعرض فيه الوزير مهارته مستخدما كرة تنس.
وتداول رواد الإنترنت الفيديو وخاصة في المملكة العربية السعودية، معربين عن إعجابهم بمهارات الأمير عبد العزيز غير مستغربين أن يقدم لاعبو المنتخب السعودي
المستوى المميز أمام منتخب الأرجنتين في كأس العالم.
وكان قد فاز المنتخب السعودي بهدفين مقابل هدف وحيد على "التانغو" في مستهل مشوار الفريقين في مونديال قطر 2022
، في أكبر مفاجآت البطولة ربما عبر تاريخها.