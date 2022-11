وزير الرياضة السعودي يبهر الجميع بمهاراته في كرة القدم... فيديو

اذا هذا الوزير طبيعي يكون منتخبانا بكل هذا الابداع 🇸🇦



This is the Minister of Sports in Saudi Arabia, and it was only natural that the team was my country with all this creativity 🇸🇦

His Royal Highness Prince Abdulaziz bin Turki Al-Faisal#المنتخب_السعودي #وزير_الرياضة pic.twitter.com/0WtZZjh8qY