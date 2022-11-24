https://sputnikarabic.ae/20221124/وزير-الطاقة-السعودي-المملكة-تستثمر-حوالي-769-مليار-دولار-في-مشاريع-الطاقة-1070489038.html
وزير الطاقة السعودي: المملكة تستثمر حوالي 769 مليار دولار في مشاريع الطاقة
وزير الطاقة السعودي: المملكة تستثمر حوالي 769 مليار دولار في مشاريع الطاقة
قال وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، يوم الأربعاء، إن المملكة العربية السعودية ستستثمر حوالي 2.85 تريليون ريال سعودي (769 مليار دولار) في مشاريع... 24.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-24T01:34+0000
2022-11-24T01:34+0000
2022-11-24T01:35+0000
السعودية
سوق النفط
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الدوحة - سبوتنيك. وقال الوزير في حفل افتتاح مكتب جديد لشركة النفط السعودية (سابك)، كما نقلت قناة الشرق الإخبارية السعودية: "تبلغ تكلفة المشاريع المخطط لها في قطاع الطاقة في المملكة، والتي من المقرر تنفيذها بحلول عام 2030، حوالي 2.85 تريليون ريال سعودي، الأمر الذي سيتطلب جذب استثمارات صناعية بقيمة 260 مليار ريال على مدى السنوات العشر المقبلة لتوطين 75٪ من مكونات هذه المشاريع".وأضاف أن المشاريع ستتطلب تطوير حوالي 100 كيلومتر مربع (38 ميل مربع) من الأراضي الصناعية في مدن الجبيل وينبع ورأس الخير وجازان، فضلا عن بناء مرافق جديدة لتصدير النفط في رأس الخير لزيادة إنتاج البلاد النفطي إلى 13 مليون برميل يوميا.وقال الوزير أيضا إن السلطات السعودية تخطط لزيادة قدرات تخزين النفط في الجبيل وينبع ورأس الخير، وتوسيع الموانئ القائمة في الجبيل وينبع، وفتح ميناء جديد لصادرات النفط في رأس الخير.
السعودية
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السعودية, سوق النفط
وزير الطاقة السعودي: المملكة تستثمر حوالي 769 مليار دولار في مشاريع الطاقة
01:34 GMT 24.11.2022 (تم التحديث: 01:35 GMT 24.11.2022) تابعنا عبر
قال وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، يوم الأربعاء، إن المملكة العربية السعودية ستستثمر حوالي 2.85 تريليون ريال سعودي (769 مليار دولار) في مشاريع الطاقة حتى عام 2030.
الدوحة - سبوتنيك
. وقال الوزير في حفل افتتاح مكتب جديد لشركة النفط السعودية (سابك)، كما نقلت قناة الشرق الإخبارية السعودية: "تبلغ تكلفة المشاريع المخطط لها في قطاع الطاقة في المملكة، والتي من المقرر تنفيذها بحلول عام 2030، حوالي 2.85 تريليون ريال سعودي، الأمر الذي سيتطلب جذب استثمارات صناعية بقيمة 260 مليار ريال على مدى السنوات العشر المقبلة لتوطين 75٪ من مكونات هذه المشاريع".
وأضاف أن المشاريع ستتطلب تطوير حوالي 100 كيلومتر مربع (38 ميل مربع) من الأراضي الصناعية في مدن الجبيل وينبع ورأس الخير وجازان، فضلا عن بناء مرافق جديدة لتصدير النفط في رأس الخير لزيادة إنتاج البلاد النفطي
إلى 13 مليون برميل يوميا.
وقال الوزير أيضا إن السلطات السعودية تخطط لزيادة قدرات تخزين النفط في الجبيل وينبع ورأس الخير، وتوسيع الموانئ القائمة في الجبيل وينبع، وفتح ميناء جديد لصادرات النفط في رأس الخير.