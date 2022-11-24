https://sputnikarabic.ae/20221124/وفاة-شقيق-رئيس-المجلس-السياسي-الأعلى-التابع-لجماعة-أنصار-الله-اليمنية-جراء-إصابة-قديمة-1070522835.html

وفاة شقيق رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع لجماعة "أنصار الله" اليمنية جراء إصابة قديمة

وفاة شقيق رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع لجماعة "أنصار الله" اليمنية جراء إصابة قديمة

ذكرت وكالة "سبأ" للأنباء [نسختها التابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيين)] أن مصلح محمد المشاط، شقيق رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع لجماعة أنصار الله... 24.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-24T23:40+0000

2022-11-24T23:40+0000

2022-11-24T23:40+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وقالت الوكالة إن مهدي المشاط "تلقى برقية عزاء ومواساة من أعضاء المجلس السياسي الأعلى، في استشهاد أخيه مصلح محمد المشاط عن عمر ناهز 43 عاما، بعد معاناة مع المرض جراء الإصابة التي تعرض لها خلال استبساله في جبهات الشرف والبطولة في مواجهة العدوان الأمريكي السعودي [في إشارة إلى التحالف العربي]".وكان مصلح المشاط قد تعرض لإصابة تعود إلى بدايات المعارك في اليمن بعد بدء العمليات العسكرية للتحالف العربي بقيادة السعودية عام 2015.وشهد الصراع في اليمن، أواخر الشهر الماضي، تصعيداً هو الأول منذ انقضاء هدنة الأمم المتحدة في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر الماضي بعد 6 أشهر من سريانها، إذ صنف مجلس الدفاع الوطني اليمني، وهو أعلى سلطة عسكرية وأمنية في الحكومة المعترف بها دولياً، في 22 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، جماعة "أنصار الله" منظمةً إرهابية، وذلك غداة تبني الجماعة هجوماً جوياً على ناقلة في ميناء لتصدير النفط في محافظة حضرموت شرق اليمن.ومطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أعلنت "أنصار الله"، وصول مفاوضات تمديد الهدنة إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة نحو 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20221124/اليمن-مقتل-جندي-وإصابة-5-اثر-هجوم-جوي-منسوب-لـأنصار-الله-في-محافظة-الضالع-1070508726.html

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أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, أنصار الله