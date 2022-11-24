https://sputnikarabic.ae/20221124/وفاة-شقيق-رئيس-المجلس-السياسي-الأعلى-التابع-لجماعة-أنصار-الله-اليمنية-جراء-إصابة-قديمة-1070522835.html
وفاة شقيق رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع لجماعة "أنصار الله" اليمنية جراء إصابة قديمة
وفاة شقيق رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع لجماعة "أنصار الله" اليمنية جراء إصابة قديمة
ذكرت وكالة "سبأ" للأنباء [نسختها التابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيين)] أن مصلح محمد المشاط، شقيق رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع لجماعة أنصار الله... 24.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-24T23:40+0000
2022-11-24T23:40+0000
2022-11-24T23:40+0000
أخبار اليمن الأن
الحرب على اليمن
أنصار الله
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1c/1062816339_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_b02b866667264b67d6617d4b690ef158.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وقالت الوكالة إن مهدي المشاط "تلقى برقية عزاء ومواساة من أعضاء المجلس السياسي الأعلى، في استشهاد أخيه مصلح محمد المشاط عن عمر ناهز 43 عاما، بعد معاناة مع المرض جراء الإصابة التي تعرض لها خلال استبساله في جبهات الشرف والبطولة في مواجهة العدوان الأمريكي السعودي [في إشارة إلى التحالف العربي]".وكان مصلح المشاط قد تعرض لإصابة تعود إلى بدايات المعارك في اليمن بعد بدء العمليات العسكرية للتحالف العربي بقيادة السعودية عام 2015.وشهد الصراع في اليمن، أواخر الشهر الماضي، تصعيداً هو الأول منذ انقضاء هدنة الأمم المتحدة في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر الماضي بعد 6 أشهر من سريانها، إذ صنف مجلس الدفاع الوطني اليمني، وهو أعلى سلطة عسكرية وأمنية في الحكومة المعترف بها دولياً، في 22 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، جماعة "أنصار الله" منظمةً إرهابية، وذلك غداة تبني الجماعة هجوماً جوياً على ناقلة في ميناء لتصدير النفط في محافظة حضرموت شرق اليمن.ومطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أعلنت "أنصار الله"، وصول مفاوضات تمديد الهدنة إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة نحو 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20221124/اليمن-مقتل-جندي-وإصابة-5-اثر-هجوم-جوي-منسوب-لـأنصار-الله-في-محافظة-الضالع-1070508726.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1c/1062816339_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_0e416d5dc8240d2a9feb0f6eb1482453.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, أنصار الله
أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, أنصار الله
وفاة شقيق رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع لجماعة "أنصار الله" اليمنية جراء إصابة قديمة
تابعنا عبر
ذكرت وكالة "سبأ" للأنباء [نسختها التابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيين)] أن مصلح محمد المشاط، شقيق رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع لجماعة أنصار الله مهدي محمد المشاط، توفي أمس الخميس متأثرًا بإصابة كان قد تعرض لها في إحدى المعارك مع التحالف العربي بقيادة السعودية.
القاهرة - سبوتنيك
. وقالت الوكالة إن مهدي المشاط "تلقى برقية عزاء ومواساة من أعضاء المجلس السياسي الأعلى، في استشهاد أخيه مصلح محمد المشاط عن عمر ناهز 43 عاما، بعد معاناة مع المرض جراء الإصابة التي تعرض لها خلال استبساله في جبهات الشرف والبطولة في مواجهة العدوان الأمريكي السعودي [في إشارة إلى التحالف العربي]".
وكان مصلح المشاط قد تعرض لإصابة تعود إلى بدايات المعارك في اليمن بعد بدء العمليات العسكرية للتحالف العربي بقيادة السعودية عام 2015.
وشهد الصراع في اليمن، أواخر الشهر الماضي، تصعيداً هو الأول منذ انقضاء هدنة الأمم المتحدة في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر الماضي بعد 6 أشهر من سريانها، إذ صنف مجلس الدفاع الوطني اليمني، وهو أعلى سلطة عسكرية وأمنية في الحكومة المعترف بها دولياً، في 22 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، جماعة "أنصار الله" منظمةً إرهابية، وذلك غداة تبني الجماعة هجوماً جوياً على ناقلة في ميناء لتصدير النفط في محافظة حضرموت شرق اليمن.
ومطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أعلنت "أنصار الله"، وصول مفاوضات تمديد الهدنة إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة نحو 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.