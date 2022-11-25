أحداث الأسبوع في صور

© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورنموذج لكأس العالم قبل مباراة دور المجموعات لكأس العالم بين قطر والإكوادور، 20 نوفمبر 2022
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نموذج لكأس العالم قبل مباراة دور المجموعات لكأس العالم بين قطر والإكوادور، 20 نوفمبر 2022
© AP Photo / Sunday Alambaعارضون يرتدون ملابس مصنوعة من مواد مختلفة معاد تدويرها ينتظرون وراء الكواليس قبل "عرض القمامة" في سانغوتيدو لاغوس، نيجيريا، 19 نوفمبر 2022.
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© AP Photo / Sunday Alamba
عارضون يرتدون ملابس مصنوعة من مواد مختلفة معاد تدويرها ينتظرون وراء الكواليس قبل "عرض القمامة" في سانغوتيدو لاغوس، نيجيريا، 19 نوفمبر 2022.
© AFP 2022 / Aditya Ajiتداعيات زلزال بقوة 5.6 درجة أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 162 شخصًا وإصابة المئات وفقد آخرين في سيانجور، إندونيسيا في 22 نوفمبر 2022.
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© AFP 2022 / Aditya Aji
تداعيات زلزال بقوة 5.6 درجة أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 162 شخصًا وإصابة المئات وفقد آخرين في سيانجور، إندونيسيا في 22 نوفمبر 2022.
© AFP 2022 / Yasser Al-Zayyatفريق الاستعراض الجوي التابع لسلاح الجو الملكي البريطاني يقوم بمناورات جوية خلال عرض جوي في الكويت، 21 نوفمبر 2022
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© AFP 2022 / Yasser Al-Zayyat
فريق الاستعراض الجوي التابع لسلاح الجو الملكي البريطاني يقوم بمناورات جوية خلال عرض جوي في الكويت، 21 نوفمبر 2022
© AP Photo / Andrew Harnikالرئيس جو بايدن يحمل ميكروفون بالقرب من الديك الرومي بمناسبة عيد الشكر الوطني، خلال حفل عفو في البيت الأبيض في واشنطن، 21 نوفمبر 2022.
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© AP Photo / Andrew Harnik
الرئيس جو بايدن يحمل ميكروفون بالقرب من الديك الرومي بمناسبة عيد الشكر الوطني، خلال حفل عفو في البيت الأبيض في واشنطن، 21 نوفمبر 2022.
© AP Photo / InTime Newsالمهاجرون ينظرون من قارب صيد يرسو في ميناء باليوكورا في جنوب شرق جزيرة كريت، اليونان، بعد وصوله، 22 نوفمبر 2022
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© AP Photo / InTime News
المهاجرون ينظرون من قارب صيد يرسو في ميناء باليوكورا في جنوب شرق جزيرة كريت، اليونان، بعد وصوله، 22 نوفمبر 2022
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصورنصب تذكاري لزعيم الثورة الكوبية فيدل كاسترو من قبل النحات أليكسي شيبانينكو والمهندس المعماري أندريه بيلي في حفل الافتتاح في موسكو بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية كوبا ميغيل دياز كانيل بيرموديز، 22 نوفمبر 2022
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© Sputnik . Sergey Guneev/
نصب تذكاري لزعيم الثورة الكوبية فيدل كاسترو من قبل النحات أليكسي شيبانينكو والمهندس المعماري أندريه بيلي في حفل الافتتاح في موسكو بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية كوبا ميغيل دياز كانيل بيرموديز، 22 نوفمبر 2022
© AFP 2022 / Mario Quilodranيُظهر بركان فيلاريكا علامات النشاط ، كما رأينا من بوكون، على بعد 800 كيلومتر جنوب سانتياغو، في 21 نوفمبر 2022. بركان فيلاريكا هو من بين أنشط بركان أمريكا الجنوبية.
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© AFP 2022 / Mario Quilodran
يُظهر بركان فيلاريكا علامات النشاط ، كما رأينا من بوكون، على بعد 800 كيلومتر جنوب سانتياغو، في 21 نوفمبر 2022. بركان فيلاريكا هو من بين أنشط بركان أمريكا الجنوبية.
© AFP 2022 / Mohd Rasfanنشطاء حقوق الحيوان من منظمة منظمة الأشخاص الذين يطالبون بمعاملة مساوية للحيوانات (بيتا ) مرسومين على هيئة ثعابين داخل حقيبة يد لشركة "لويس فيتون" وهمية أمام متجر تابع للعلامة التجارية، أثناء احتجاج على استخدام الشركة للثعابين في صناعة حقائب اليد والمحافظ المصنوعة من جلد الثعبان في كوالا لامبور في 23 نوفمبر 2022.
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© AFP 2022 / Mohd Rasfan
نشطاء حقوق الحيوان من منظمة منظمة الأشخاص الذين يطالبون بمعاملة مساوية للحيوانات (بيتا ) مرسومين على هيئة ثعابين داخل حقيبة يد لشركة "لويس فيتون" وهمية أمام متجر تابع للعلامة التجارية، أثناء احتجاج على استخدام الشركة للثعابين في صناعة حقائب اليد والمحافظ المصنوعة من جلد الثعبان في كوالا لامبور في 23 نوفمبر 2022.
© AFP 2022 / Yuri Cortezمنظر لقوس قزح فوق حي تشاكاو وجزء من حديقة إل أفيلا الوطنية أثناء عاصفة في كاراكاس، فينزويلا 22 نوفمبر 2022.
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© AFP 2022 / Yuri Cortez
منظر لقوس قزح فوق حي تشاكاو وجزء من حديقة إل أفيلا الوطنية أثناء عاصفة في كاراكاس، فينزويلا 22 نوفمبر 2022.
© AFP 2022 / Haiyun Jiangنائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس تقوم بجولة في قرية تاغبروس المحلية حول الصيد غير المستدام، في بالاوان، 22 نوفمبر 2022.
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© AFP 2022 / Haiyun Jiang
نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس تقوم بجولة في قرية تاغبروس المحلية حول الصيد غير المستدام، في بالاوان، 22 نوفمبر 2022.
© AP Photo / Peter Dejongأحد المندوبين يتثاءب خلال استراحة في جلسة عامة ختامية في قمة المناخ السابعة والعشرين للأمم المتحدة، في شرم الشيخ، مصر، 20 نوفمبر 2022
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© AP Photo / Peter Dejong
أحد المندوبين يتثاءب خلال استراحة في جلسة عامة ختامية في قمة المناخ السابعة والعشرين للأمم المتحدة، في شرم الشيخ، مصر، 20 نوفمبر 2022
© AFP 2022 / Menahem Kahanaزوجان يسبحان بجوار سمكة قرش رملي في البحر الأبيض المتوسط بالقرب من مدينة الخضيرة الساحلية شمال إسرائيل، في 22 نوفمبر 2022. تجمعت العشرات من أسماك القرش الرملية وأسماك القرش الداكنة قبالة سواحل شمال إسرائيل، حيث تكون مياه البحر الأبيض المتوسط أكثر دفئًا بسبب تأثير محطة توليد الكهرباء في أوروت رابين.
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© AFP 2022 / Menahem Kahana
زوجان يسبحان بجوار سمكة قرش رملي في البحر الأبيض المتوسط بالقرب من مدينة الخضيرة الساحلية شمال إسرائيل، في 22 نوفمبر 2022. تجمعت العشرات من أسماك القرش الرملية وأسماك القرش الداكنة قبالة سواحل شمال إسرائيل، حيث تكون مياه البحر الأبيض المتوسط أكثر دفئًا بسبب تأثير محطة توليد الكهرباء في أوروت رابين.
© AP Photo / Taipei Zooفي هذه الصورة التي نشرتها حديقة حيوان تايبيه، يحضر العمال إلى الباندا العملاقة المريض توان توان في حديقة حيوان تايبيه في تايبيه ، تايوان 19 نوفمبر 2022. توفي توان توان، أحد اثنين من الباندا العملاقة المهداة إلى تايوان من الصين، قالت حديقة حيوان تايبيه 19 نوفمبر 2022 بعد فترة وجيزة من المرض.
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© AP Photo / Taipei Zoo
في هذه الصورة التي نشرتها حديقة حيوان تايبيه، يحضر العمال إلى الباندا العملاقة المريض توان توان في حديقة حيوان تايبيه في تايبيه ، تايوان 19 نوفمبر 2022. توفي توان توان، أحد اثنين من الباندا العملاقة المهداة إلى تايوان من الصين، قالت حديقة حيوان تايبيه 19 نوفمبر 2022 بعد فترة وجيزة من المرض.
© AP Photo / Jaime Saldarriagaرجال الإطفاء يعملون في موقع تحطم طائرة صغيرة سقطت فوق منازل في منطقة سكنية في ميديلين، كولومبيا، 21 نوفمبر 2022. تحطمت الطائرة بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار أولايا هيريرا في ميديلين مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل من بينهم اثنان من أفراد الطاقم وركابه الستة ، وفقا لما ذكره عمدة المدينة ميديلين دانييل كوينتيرو.
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© AP Photo / Jaime Saldarriaga
رجال الإطفاء يعملون في موقع تحطم طائرة صغيرة سقطت فوق منازل في منطقة سكنية في ميديلين، كولومبيا، 21 نوفمبر 2022. تحطمت الطائرة بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار أولايا هيريرا في ميديلين مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل من بينهم اثنان من أفراد الطاقم وركابه الستة ، وفقا لما ذكره عمدة المدينة ميديلين دانييل كوينتيرو.
© AFP 2022 / Chaideer Mahyuddinامرأة تتفاعل أثناء التعامل مع ثعبان خلال معرض للحيوانات الأليفة في مركز تسوق في باندا آتشيه في إندونيسيا 20 نوفمبر 2022.
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© AFP 2022 / Chaideer Mahyuddin
امرأة تتفاعل أثناء التعامل مع ثعبان خلال معرض للحيوانات الأليفة في مركز تسوق في باندا آتشيه في إندونيسيا 20 نوفمبر 2022.
© AFP 2022 / Daniel Lealرؤساء النفط، نشطاء المناخ من مجموعة "أوشن ريبيليون" (Ocean Rebellion)، يتقيأون النفط وهم يتظاهرون ضد استخدام الوقود الأحفوري خارج مكاتب المنظمة البحرية الدولية في لندن في بريطانيا، 21 نوفمبر 2022.
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© AFP 2022 / Daniel Leal
رؤساء النفط، نشطاء المناخ من مجموعة "أوشن ريبيليون" (Ocean Rebellion)، يتقيأون النفط وهم يتظاهرون ضد استخدام الوقود الأحفوري خارج مكاتب المنظمة البحرية الدولية في لندن في بريطانيا، 21 نوفمبر 2022.
© AP Photo / Billy Daiوصلت الممثلة التايوانية وانغ يو شوان إلى حفل توزيع جوائز "الحصان الذهبي" بنسخته الـ59 في تايبيه ، تايوان، 19 نوفمبر 2022. يحل وانغ ضيفًا في جوائز "غولدن هاوز" (Golden Horse) لهذا العام - إحدى أكبر الأحداث السنوية في صناعة السينما باللغة الصينية.
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© AP Photo / Billy Dai
وصلت الممثلة التايوانية وانغ يو شوان إلى حفل توزيع جوائز "الحصان الذهبي" بنسخته الـ59 في تايبيه ، تايوان، 19 نوفمبر 2022. يحل وانغ ضيفًا في جوائز "غولدن هاوز" (Golden Horse) لهذا العام - إحدى أكبر الأحداث السنوية في صناعة السينما باللغة الصينية.
© AFP 2022 / Wakil Kohsarرجال أفغان يشربون الشاي في قمة تل نادر خان المطل على كابول في أفغانستان، 23 نوفمبر 2022.
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© AFP 2022 / Wakil Kohsar
رجال أفغان يشربون الشاي في قمة تل نادر خان المطل على كابول في أفغانستان، 23 نوفمبر 2022.
© AFP 2022 / Ernesto Benavidesمعارضو حكومة الرئيس البيروفي بيدرو كاستيلو ينظمون مظاهرة للمطالبة باستقالته في ليما، بيرو 20 نوفمبر 2022.
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© AFP 2022 / Ernesto Benavides
معارضو حكومة الرئيس البيروفي بيدرو كاستيلو ينظمون مظاهرة للمطالبة باستقالته في ليما، بيرو 20 نوفمبر 2022.
© AP Photo / Franc Zhurdaالكلاب تقف بجوار شارع غمرته المياه في قرية كوك، بالقرب من شكودر، في شمال غرب ألبانيا، 21 نوفمبر 2022. وتقول السلطات إن الأمطار الغزيرة على مدى 48 ساعة في غرب البلقان أودت بحياة ستة أشخاص على الأقل وغمرت الأراضي الزراعية والمنازل مع كون منطقتي شكودر وليزي في ألبانيا أكثر المناطق تأثراً.
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© AP Photo / Franc Zhurda
الكلاب تقف بجوار شارع غمرته المياه في قرية كوك، بالقرب من شكودر، في شمال غرب ألبانيا، 21 نوفمبر 2022. وتقول السلطات إن الأمطار الغزيرة على مدى 48 ساعة في غرب البلقان أودت بحياة ستة أشخاص على الأقل وغمرت الأراضي الزراعية والمنازل مع كون منطقتي شكودر وليزي في ألبانيا أكثر المناطق تأثراً.
© AP Photo / Michael Probstتضيء الأضواء سوق الكريسماس التقليدي الذي تم افتتاحه في فرانكفورت، ألمانيا، 21 نوفمبر 2022.
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© AP Photo / Michael Probst
تضيء الأضواء سوق الكريسماس التقليدي الذي تم افتتاحه في فرانكفورت، ألمانيا، 21 نوفمبر 2022.
© AFP 2022 / Christophe Archambaultراقصة تؤدي أمام لوحة "لي سابين" (Les Sabines) للرسام الفرنسي في القرن الثامن عشر/ التاسع عشر جاك لويس ديفيد، في صالة دينون لمتحف اللوفر أثناء معاينة عرض رقص لمصممي الرقصات آن تيريزا دي كيرسميكر ونيمو فلوريت بعنوان "فوريت (الغابة) ضمن مهرجان الفنون "مهرجان الخريف في باريس" للفن (Festival d'Automne a Paris) في باريس، فرنسا 22 نوفمبر 2022.
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© AFP 2022 / Christophe Archambault
راقصة تؤدي أمام لوحة "لي سابين" (Les Sabines) للرسام الفرنسي في القرن الثامن عشر/ التاسع عشر جاك لويس ديفيد، في صالة دينون لمتحف اللوفر أثناء معاينة عرض رقص لمصممي الرقصات آن تيريزا دي كيرسميكر ونيمو فلوريت بعنوان "فوريت (الغابة) ضمن مهرجان الفنون "مهرجان الخريف في باريس" للفن (Festival d'Automne a Paris) في باريس، فرنسا 22 نوفمبر 2022.
© AP Photo / Kirsty Wigglesworthجندي من سلاح الفرسان المنزلي يعد حذائه وهو يرتدي زيه العسكري في هايد بارك باراكس في لندن، 21 نوفمبر 2022. تجري الاستعدادات في الثكنات قبل زيارة الدولة لجنوب إفريقيا. سيشارك الأفراد العسكريون في العديد من الجوانب بما في ذلك حرس الشرف و"غان ساليوت" (Gun Salutes) و "باراد" (Parade) على طول المول.
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© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
جندي من سلاح الفرسان المنزلي يعد حذائه وهو يرتدي زيه العسكري في هايد بارك باراكس في لندن، 21 نوفمبر 2022. تجري الاستعدادات في الثكنات قبل زيارة الدولة لجنوب إفريقيا. سيشارك الأفراد العسكريون في العديد من الجوانب بما في ذلك حرس الشرف و"غان ساليوت" (Gun Salutes) و "باراد" (Parade) على طول المول.
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورجماهير منتخب الكاميرون قبل انطلاق مباراة دور المجموعات لكأس العالم بين منتخبي سويسرا والكاميرون.، 24 نوفمبر 2022
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جماهير منتخب الكاميرون قبل انطلاق مباراة دور المجموعات لكأس العالم بين منتخبي سويسرا والكاميرون.، 24 نوفمبر 2022