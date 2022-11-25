أحداث الأسبوع في صور

© AP Photo / Kirsty Wigglesworth جندي من سلاح الفرسان المنزلي يعد حذائه وهو يرتدي زيه العسكري في هايد بارك باراكس في لندن، 21 نوفمبر 2022. تجري الاستعدادات في الثكنات قبل زيارة الدولة لجنوب إفريقيا. سيشارك الأفراد العسكريون في العديد من الجوانب بما في ذلك حرس الشرف و"غان ساليوت" (Gun Salutes) و "باراد" (Parade) على طول المول.