https://sputnikarabic.ae/20221125/أردوغان-يؤكد-أنه-يريد-حزاما-أمنيا-من-الغرب-إلى-الشرق-في-سوريا-يشمل-كوباني-1070533175.html
أردوغان يؤكد أنه يريد "حزاما أمنيا من الغرب إلى الشرق" في سوريا يشمل كوباني
أردوغان يؤكد أنه يريد "حزاما أمنيا من الغرب إلى الشرق" في سوريا يشمل كوباني
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، إن بلاده تستهدف إقامة "حزام أمني من الغرب إلى الشرق" على طول الحدود الجنوبية لها. 25.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-25T12:04+0000
2022-11-25T12:04+0000
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وأضاف أردوغان الذي يشن منذ الأحد سلسلة من الغارات الجوية على شمال شرق سوريا ومواقع لمقاتلين أكراد، في كلمة بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة:وستشمل هذه المنطقة بحكم الأمر الواقع مدينة عين العرب (كوباني كما يسميها الأكراد) التي انتزعتها قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في 2015 من مقاتلي تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة) بدعم من الولايات المتحدة.وكوباني هي آخر منطقة تفلت من سيطرة الجيش التركي المنتشر منذ 2019 على طول الحدود في الأراضي السورية.قالت أنقرة إن الهجوم الذي أسفر عن مقتل 6 أشخاص وجرح 81 آخرين في وسط إسطنبول في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني، تم التخطيط له في كوباني وهو ما نفاه الأكراد.لكن خلال الأيام الستة الماضية، تركز القصف الجوي ونيران المدفعية على مناطق تقول السلطات التركية إنها تستهدف فيها مواقع لحزب العمال الكردستاني وحلفائه من وحدات حماية الشعب أكبر مكون في "قسد".لكن لا يتوقع إطلاق هذا الهجوم البري على الفور، كما قال مسؤول تركي لوكالة "فرانس برس" طالبا عدم كشف عن هويته.
https://sputnikarabic.ae/20221120/إعلام-تركيا-تقصف-كوباني-مجددا-1070371006.html
https://sputnikarabic.ae/20221124/موسكو-تؤكد-أن-قيام-تركيا-بعملية-عسكرية-برية-في-سوريا-يساهم-بزيادة-التوتر-في-المنطقة--1070504469.html
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أخبار تركيا اليوم, العالم
أخبار تركيا اليوم, العالم
أردوغان يؤكد أنه يريد "حزاما أمنيا من الغرب إلى الشرق" في سوريا يشمل كوباني
12:04 GMT 25.11.2022 (تم التحديث: 12:14 GMT 25.11.2022) تابعنا عبر
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، إن بلاده تستهدف إقامة "حزام أمني من الغرب إلى الشرق" على طول الحدود الجنوبية لها.
وأضاف أردوغان الذي يشن منذ الأحد سلسلة من الغارات الجوية على شمال شرق سوريا ومواقع لمقاتلين أكراد، في كلمة بمناسبة اليوم العالمي
للقضاء على العنف ضد المرأة:
"مع الحزام الأمني الذي ننشئه خارج حدودنا، سندافع عن حقوق الملايين من النساء والأطفال الأبرياء. إن شاء الله سننجز هذه (المنطقة) على طول حدودنا بأكملها من الغرب إلى الشرق في أقرب وقت ممكن".
وستشمل هذه المنطقة بحكم الأمر الواقع مدينة عين العرب (كوباني كما يسميها الأكراد) التي انتزعتها قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في 2015 من مقاتلي تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة) بدعم من الولايات المتحدة.
وكوباني هي آخر منطقة تفلت من سيطرة الجيش التركي المنتشر منذ 2019 على طول الحدود في الأراضي السورية.
قالت أنقرة إن الهجوم الذي أسفر عن مقتل 6 أشخاص وجرح 81 آخرين في وسط إسطنبول في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني، تم التخطيط له في كوباني وهو ما نفاه الأكراد.
لكن خلال الأيام الستة الماضية، تركز القصف الجوي ونيران المدفعية على مناطق تقول السلطات التركية إنها تستهدف فيها مواقع لحزب العمال الكردستاني وحلفائه من وحدات حماية الشعب أكبر مكون في "قسد".
وحدد الرئيس التركي الذي ينوي شن هجوم بري "عندما يحين الوقت"، البلدات السورية "تل رفعت ومنبج وعين العرب" لاستكمال منطقته الأمنية التي يبلغ عرضها 30 كيلومترا على طول الحدود الجنوبية.
لكن لا يتوقع إطلاق هذا الهجوم البري على الفور، كما قال مسؤول تركي لوكالة "فرانس برس" طالبا عدم كشف عن هويته.