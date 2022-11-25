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https://sputnikarabic.ae/20221125/أردوغان-يقنع-مواطنا-تركيا-بالعدول-عن-الانتحار-صور-1070547160.html
أردوغان يقنع مواطنا تركيا بالعدول عن الانتحار.. صور
أردوغان يقنع مواطنا تركيا بالعدول عن الانتحار.. صور
أقنع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مواطنا، بالعدول عن الانتحار، اليوم الجمعة، بعدما هم بإلقاء نفسه من فوق أحد الجسور بمدينة إسطنبول. 25.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-25T17:14+0000
2022-11-25T17:14+0000
رجب طيب أردوغان
أخبار تركيا اليوم
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وقالت وكالة الأناضول الرسمية إن مواطنا كان يحاول الانتحار من فوق جسر شهداء 15 تموز، بالتزامن مع توجه الرئيس التركي للمشاركة في مراسم إنزال سفينة حربية صنعتها تركيا لمصلحة باكستان في قيادة حوض بناء السفن بقضاء بندك في إسطنبول.وأضافت "عند رؤية الرئيس التركي أثناء مرور موكبه فوق الجسر محاولة أحد المواطنين الانتحار، ترجل من سيارته وتحدث معه وأقنعه بالعدول عن ذلك".وقالت وسائل إعلام تركية إن الرجل الذي حاول الانتحار يدعى مراد دوران، دون أن تذكر سبب إقدامه على وضع حد لحياته.
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رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم
رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم

أردوغان يقنع مواطنا تركيا بالعدول عن الانتحار.. صور

17:14 GMT 25.11.2022
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في أستانا
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في أستانا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2022
© Sputnik . POOL
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أقنع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مواطنا، بالعدول عن الانتحار، اليوم الجمعة، بعدما هم بإلقاء نفسه من فوق أحد الجسور بمدينة إسطنبول.
وقالت وكالة الأناضول الرسمية إن مواطنا كان يحاول الانتحار من فوق جسر شهداء 15 تموز، بالتزامن مع توجه الرئيس التركي للمشاركة في مراسم إنزال سفينة حربية صنعتها تركيا لمصلحة باكستان في قيادة حوض بناء السفن بقضاء بندك في إسطنبول.
وأضافت "عند رؤية الرئيس التركي أثناء مرور موكبه فوق الجسر محاولة أحد المواطنين الانتحار، ترجل من سيارته وتحدث معه وأقنعه بالعدول عن ذلك".
وقالت وسائل إعلام تركية إن الرجل الذي حاول الانتحار يدعى مراد دوران، دون أن تذكر سبب إقدامه على وضع حد لحياته.
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