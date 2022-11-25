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https://sputnikarabic.ae/20221125/أغلى-المنتخبات-في-مونديال-قطر-2022-1070538615.html
أغلى المنتخبات في مونديال قطر 2022
أغلى المنتخبات في مونديال قطر 2022
نشرت شركة "ستاتيستا" (Statista)‏ الألمانية المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين، قائمة بأغلى المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم 2022 المقامة في قطر. اخترنا... 25.11.2022, سبوتنيك عربي
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وسائط متعددة, انفوجرافيك, инфографика
وسائط متعددة, انفوجرافيك, инфографика

أغلى المنتخبات في مونديال قطر 2022

13:19 GMT 25.11.2022 (تم التحديث: 13:24 GMT 25.11.2022)
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نشرت شركة "ستاتيستا" (Statista)‏ الألمانية المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين، قائمة بأغلى المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم 2022 المقامة في قطر. اخترنا لكم الأبرز منها في إنفوغراف من فريق عمل "سبوتنيك".
أغلى المنتخبات في مونديال قطر 2022 - سبوتنيك عربي
أغلى المنتخبات في مونديال قطر 2022 - سبوتنيك عربي
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