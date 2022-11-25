https://sputnikarabic.ae/20221125/أوليانوف-لـسبوتنيك-من-الممكن-استكمال-محادثات-فيينا-حول-الاتفاق-النووي-بنجاح-في-غضون-يومين-1070524294.html
أوليانوف لـ"سبوتنيك": من الممكن استكمال محادثات فيينا حول الاتفاق النووي بنجاح "في غضون يومين"
أوليانوف لـ"سبوتنيك": من الممكن استكمال محادثات فيينا حول الاتفاق النووي بنجاح "في غضون يومين"
صرح مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية بفيينا، ميخائيل أوليانوف، بأنه إذا تواجدت الإرادة السياسية فمن الممكن استكمال المفاوضات بشأن استعادة الاتفاق النووي... 25.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-25T05:54+0000
2022-11-25T05:54+0000
2022-11-25T05:54+0000
روسيا
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وقال أوليانوف لوكالة "سبوتنيك": "أعتقد أن هناك فرصة لاستكمال المفاوضات بشأن استعادة خطة العمل المشتركة الشاملة بسرعة كبيرة، في غضون يومين فقط. عمليا تم الاتفاق على جميع نقاط "حزمة الحلول".وتابع بالقول: "في إحدى المقابلات قلت بالفعل إن خمس دقائق بقيت قبل خط النهاية الآن خمس ثوان يمكن حل جميع القضايا في أقرب وقت ممكن إذا كانت هناك إرادة سياسية. لكن يبدو أن المشاركين الغربيين في المفاوضات - "يوروترويكا" والولايات المتحدة لا يمتلكونها".
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MIA „Rosiya Segodnya“
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روسيا
أوليانوف لـ"سبوتنيك": من الممكن استكمال محادثات فيينا حول الاتفاق النووي بنجاح "في غضون يومين"
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صرح مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية بفيينا، ميخائيل أوليانوف، بأنه إذا تواجدت الإرادة السياسية فمن الممكن استكمال المفاوضات بشأن استعادة الاتفاق النووي الإيراني في غضون يومين، إذ إنه تم الاتفاق على جميع النقاط تقريبًا.
وقال أوليانوف لوكالة "سبوتنيك": "أعتقد أن هناك فرصة لاستكمال المفاوضات بشأن استعادة خطة العمل المشتركة الشاملة بسرعة كبيرة، في غضون يومين فقط. عمليا تم الاتفاق على جميع نقاط "حزمة الحلول".
وتابع بالقول: "في إحدى المقابلات قلت بالفعل إن خمس دقائق بقيت قبل خط النهاية الآن خمس ثوان يمكن حل جميع القضايا في أقرب وقت ممكن إذا كانت هناك إرادة سياسية. لكن يبدو أن المشاركين الغربيين في المفاوضات - "يوروترويكا" والولايات المتحدة لا يمتلكونها".