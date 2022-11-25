عربي
https://sputnikarabic.ae/20221125/أوليانوف-لـسبوتنيك-من-الممكن-استكمال-محادثات-فيينا-حول-الاتفاق-النووي-بنجاح-في-غضون-يومين-1070524294.html
أوليانوف لـ"سبوتنيك": من الممكن استكمال محادثات فيينا حول الاتفاق النووي بنجاح "في غضون يومين"
أوليانوف لـ"سبوتنيك": من الممكن استكمال محادثات فيينا حول الاتفاق النووي بنجاح "في غضون يومين"
صرح مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية بفيينا، ميخائيل أوليانوف، بأنه إذا تواجدت الإرادة السياسية فمن الممكن استكمال المفاوضات بشأن استعادة الاتفاق النووي... 25.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-25T05:54+0000
2022-11-25T05:54+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/05/1068657351_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2207f410030a69c37bd6fd6c582af769.jpg
وقال أوليانوف لوكالة "سبوتنيك": "أعتقد أن هناك فرصة لاستكمال المفاوضات بشأن استعادة خطة العمل المشتركة الشاملة بسرعة كبيرة، في غضون يومين فقط. عمليا تم الاتفاق على جميع نقاط "حزمة الحلول".وتابع بالقول: "في إحدى المقابلات قلت بالفعل إن خمس دقائق بقيت قبل خط النهاية الآن خمس ثوان يمكن حل جميع القضايا في أقرب وقت ممكن إذا كانت هناك إرادة سياسية. لكن يبدو أن المشاركين الغربيين في المفاوضات - "يوروترويكا" والولايات المتحدة لا يمتلكونها".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/05/1068657351_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ee389dba2cc436af2002c30a060c5452.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

أوليانوف لـ"سبوتنيك": من الممكن استكمال محادثات فيينا حول الاتفاق النووي بنجاح "في غضون يومين"

05:54 GMT 25.11.2022
© AFP 2022 / VLADIMIR SIMICEKالممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف
الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2022
© AFP 2022 / VLADIMIR SIMICEK
تابعنا عبرTelegram
صرح مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية بفيينا، ميخائيل أوليانوف، بأنه إذا تواجدت الإرادة السياسية فمن الممكن استكمال المفاوضات بشأن استعادة الاتفاق النووي الإيراني في غضون يومين، إذ إنه تم الاتفاق على جميع النقاط تقريبًا.
وقال أوليانوف لوكالة "سبوتنيك": "أعتقد أن هناك فرصة لاستكمال المفاوضات بشأن استعادة خطة العمل المشتركة الشاملة بسرعة كبيرة، في غضون يومين فقط. عمليا تم الاتفاق على جميع نقاط "حزمة الحلول".
وتابع بالقول: "في إحدى المقابلات قلت بالفعل إن خمس دقائق بقيت قبل خط النهاية الآن خمس ثوان يمكن حل جميع القضايا في أقرب وقت ممكن إذا كانت هناك إرادة سياسية. لكن يبدو أن المشاركين الغربيين في المفاوضات - "يوروترويكا" والولايات المتحدة لا يمتلكونها".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала