https://sputnikarabic.ae/20221125/إحباط-محاولة-اختراق-لمجموعة-تخريب-واستطلاع-أوكرانية-في-مقاطعة-زابوروجيه--1070528525.html
إحباط محاولة اختراق لمجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية في مقاطعة زابوروجيه
إحباط محاولة اختراق لمجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية في مقاطعة زابوروجيه
صرح رئيس حركة "نحن مع روسيا"، عضو المجلس الرئيسي لإدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، اليوم الجمعة، بأنه تم إحباط محاولة اختراق من قبل مجموعة تخريب... 25.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-25T09:52+0000
2022-11-25T09:52+0000
2022-11-25T09:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
القوات الروسية
القوات المسلحة الأوكرانية
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سيمفيروبول - سبوتنيك. وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك": "تم إحباط محاولة من قبل مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية لاختراق خط التماس في منطقة بولوغوفسكي بإقليم زابوروجيه. جرى القضاء على أكثر من 40 من مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية وتدمير عدة شاحنات "بيك آب" وثلاث عربات مدرعة وسيارات مصفحة أخرى".ووفقا لروغوف، فقد تم التصدي بشدة لجميع محاولات الجانب الأوكراني لاختراق خط الجبهة.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس.
https://sputnikarabic.ae/20221025/ضابط-مدفعية-القوات-الروسية-تكثف-استخدام-مدافع-الهاون-لصد-الهجمات-الأوكرانية-على-محور-زابوروجيه-1069436661.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, القوات الروسية, القوات المسلحة الأوكرانية
روسيا, القوات الروسية, القوات المسلحة الأوكرانية
إحباط محاولة اختراق لمجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية في مقاطعة زابوروجيه
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صرح رئيس حركة "نحن مع روسيا"، عضو المجلس الرئيسي لإدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، اليوم الجمعة، بأنه تم إحباط محاولة اختراق من قبل مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية في منطقة بولوغوفسكي بمقاطعة زابوروجيه، وتم القضاء على أكثر من 40 جنديا أوكرانيا.
سيمفيروبول - سبوتنيك. وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك": "تم إحباط محاولة من قبل مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية لاختراق خط التماس في منطقة بولوغوفسكي بإقليم زابوروجيه. جرى القضاء على أكثر من 40 من مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية
وتدمير عدة شاحنات "بيك آب" وثلاث عربات مدرعة وسيارات مصفحة أخرى".
ووفقا لروغوف، فقد تم التصدي بشدة لجميع محاولات الجانب الأوكراني
لاختراق خط الجبهة.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس.