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Мужчины фотографируется у знака ЧМ-2022 по футболу в Катаре - سبوتنيك عربي, 1920
بطولة كأس العالم 2022
تستضيفها قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان. فرنسا هي حاملة اللقب، بعد فوزها على كرواتيا 4–2 في كأس العالم 2018 في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221125/إقصاء-قطر-من-بطولة-كأس-العالم-رسميا-1070548633.html
إقصاء قطر من بطولة كأس العالم رسميا
إقصاء قطر من بطولة كأس العالم رسميا
فقد المنتخب القطري، رسميا، فرصة التأهل إلى دور الستة عشر من بطولة كأس العالم لكرة القدم، والتي تقام على أرضه، بعد تعادل منتخبي هولندا والإكوادور اليوم الجمعة،... 25.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-25T18:37+0000
2022-11-25T18:37+0000
بطولة كأس العالم 2022
قطر
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رياضة
مجتمع
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تعادل منتخبي هولندا والإكوادور في المباراة التي انتهت للتو بنتيجة هدف مقابل هدف، ليرفعا رصيدهما من النقاط في المجموعة الأولى إلى 4 نقاط لكل منهما، في المركز الأول والثاني، وتحل السنغال في المرتبة الثالثة برصيد 3 نقاط.وتأتي قطر التي لم تفلح في حصد أي نقاط، في المركز الرابع، وذلك بعد خسارتها في المباراة الافتتاحية أمام الإكوادور بنتيجة هدفين لصفر، ثم أمام السنغال في وقت سابق اليوم، بنتيجة 3 أهداف لهدف واحد.حافظت الفرق الثلاثة الأولى على حظوظها في التأهل حتى الآن، إذ لا تزال هناك مباراة متبقية ضمن منافسات المجموعة، فيما لن يكون باستطاعة قطر بلوغ الدور القادم.أصبحت قطر أول مضيف يخسر المباراة الافتتاحية للبطولة. كما يعد هذا أبكر إقصاء لدولة مضيفة ضمن منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي يمتد تاريخها إلى 92 عاما مضت.في حين خرجت جنوب إفريقيا المضيفة لنسخة عام 2010 من دور المجموعات أيضا، فإن خروجها جاء بعد فوز و تعادل من مبارياتها الثلاث. تلعب قطر يوم الثلاثاء أمام هولندا والتي تحتاج إما للفوز أو التعادل لضمان التأهل للدور التالي.
https://sputnikarabic.ae/20221122/فيفا-فوز-السعودية-على-الأرجنتين-أحد-أكبر-المفاجآت-في-تاريخ-كأس-العالم-1070428859.html
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قطر, أخبار قطر اليوم, رياضة, مجتمع
قطر, أخبار قطر اليوم, رياضة, مجتمع

إقصاء قطر من بطولة كأس العالم رسميا

18:37 GMT 25.11.2022
© AP Photo / Francisco Secoالناس يهتفون في منطقة المشجعين في كورنيش البحر قبل حفل افتتاح كأس العالم ، في الدوحة ، قطر ، يوم الأحد ، 20 نوفمبر ، 2022.
الناس يهتفون في منطقة المشجعين في كورنيش البحر قبل حفل افتتاح كأس العالم ، في الدوحة ، قطر ، يوم الأحد ، 20 نوفمبر ، 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2022
© AP Photo / Francisco Seco
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فقد المنتخب القطري، رسميا، فرصة التأهل إلى دور الستة عشر من بطولة كأس العالم لكرة القدم، والتي تقام على أرضه، بعد تعادل منتخبي هولندا والإكوادور اليوم الجمعة، ليصبح أول فريق يتأكد خروجه من المنافسات.
تعادل منتخبي هولندا والإكوادور في المباراة التي انتهت للتو بنتيجة هدف مقابل هدف، ليرفعا رصيدهما من النقاط في المجموعة الأولى إلى 4 نقاط لكل منهما، في المركز الأول والثاني، وتحل السنغال في المرتبة الثالثة برصيد 3 نقاط.
وتأتي قطر التي لم تفلح في حصد أي نقاط، في المركز الرابع، وذلك بعد خسارتها في المباراة الافتتاحية أمام الإكوادور بنتيجة هدفين لصفر، ثم أمام السنغال في وقت سابق اليوم، بنتيجة 3 أهداف لهدف واحد.
مباراة السعودية والأرجنتين في كأس العالم لكرة القدم 2022، قطر، 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2022
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22 نوفمبر, 13:01 GMT
حافظت الفرق الثلاثة الأولى على حظوظها في التأهل حتى الآن، إذ لا تزال هناك مباراة متبقية ضمن منافسات المجموعة، فيما لن يكون باستطاعة قطر بلوغ الدور القادم.
أصبحت قطر أول مضيف يخسر المباراة الافتتاحية للبطولة. كما يعد هذا أبكر إقصاء لدولة مضيفة ضمن منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي يمتد تاريخها إلى 92 عاما مضت.
في حين خرجت جنوب إفريقيا المضيفة لنسخة عام 2010 من دور المجموعات أيضا، فإن خروجها جاء بعد فوز و تعادل من مبارياتها الثلاث. تلعب قطر يوم الثلاثاء أمام هولندا والتي تحتاج إما للفوز أو التعادل لضمان التأهل للدور التالي.
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