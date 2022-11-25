https://sputnikarabic.ae/20221125/إقصاء-قطر-من-بطولة-كأس-العالم-رسميا-1070548633.html
إقصاء قطر من بطولة كأس العالم رسميا
إقصاء قطر من بطولة كأس العالم رسميا
فقد المنتخب القطري، رسميا، فرصة التأهل إلى دور الستة عشر من بطولة كأس العالم لكرة القدم، والتي تقام على أرضه، بعد تعادل منتخبي هولندا والإكوادور اليوم الجمعة،... 25.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-25T18:37+0000
2022-11-25T18:37+0000
2022-11-25T18:37+0000
بطولة كأس العالم 2022
قطر
أخبار قطر اليوم
رياضة
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/16/1070416612_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ca0a7028419db8f5070768a134b02b06.jpg
تعادل منتخبي هولندا والإكوادور في المباراة التي انتهت للتو بنتيجة هدف مقابل هدف، ليرفعا رصيدهما من النقاط في المجموعة الأولى إلى 4 نقاط لكل منهما، في المركز الأول والثاني، وتحل السنغال في المرتبة الثالثة برصيد 3 نقاط.وتأتي قطر التي لم تفلح في حصد أي نقاط، في المركز الرابع، وذلك بعد خسارتها في المباراة الافتتاحية أمام الإكوادور بنتيجة هدفين لصفر، ثم أمام السنغال في وقت سابق اليوم، بنتيجة 3 أهداف لهدف واحد.حافظت الفرق الثلاثة الأولى على حظوظها في التأهل حتى الآن، إذ لا تزال هناك مباراة متبقية ضمن منافسات المجموعة، فيما لن يكون باستطاعة قطر بلوغ الدور القادم.أصبحت قطر أول مضيف يخسر المباراة الافتتاحية للبطولة. كما يعد هذا أبكر إقصاء لدولة مضيفة ضمن منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي يمتد تاريخها إلى 92 عاما مضت.في حين خرجت جنوب إفريقيا المضيفة لنسخة عام 2010 من دور المجموعات أيضا، فإن خروجها جاء بعد فوز و تعادل من مبارياتها الثلاث. تلعب قطر يوم الثلاثاء أمام هولندا والتي تحتاج إما للفوز أو التعادل لضمان التأهل للدور التالي.
https://sputnikarabic.ae/20221122/فيفا-فوز-السعودية-على-الأرجنتين-أحد-أكبر-المفاجآت-في-تاريخ-كأس-العالم-1070428859.html
قطر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/16/1070416612_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_42008259febb7d45ef1ec49ec7cdaf3a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
قطر, أخبار قطر اليوم, رياضة, مجتمع
قطر, أخبار قطر اليوم, رياضة, مجتمع
إقصاء قطر من بطولة كأس العالم رسميا
تابعنا عبر
فقد المنتخب القطري، رسميا، فرصة التأهل إلى دور الستة عشر من بطولة كأس العالم لكرة القدم، والتي تقام على أرضه، بعد تعادل منتخبي هولندا والإكوادور اليوم الجمعة، ليصبح أول فريق يتأكد خروجه من المنافسات.
تعادل منتخبي هولندا والإكوادور في المباراة التي انتهت للتو بنتيجة هدف مقابل هدف، ليرفعا رصيدهما من النقاط في المجموعة الأولى إلى 4 نقاط لكل منهما، في المركز الأول والثاني، وتحل السنغال في المرتبة الثالثة برصيد 3 نقاط.
وتأتي قطر التي لم تفلح في حصد أي نقاط، في المركز الرابع، وذلك بعد خسارتها في المباراة الافتتاحية أمام الإكوادور بنتيجة هدفين لصفر، ثم أمام السنغال في وقت سابق اليوم، بنتيجة 3 أهداف لهدف واحد.
حافظت الفرق الثلاثة الأولى على حظوظها في التأهل حتى الآن، إذ لا تزال هناك مباراة متبقية ضمن منافسات المجموعة، فيما لن يكون باستطاعة قطر بلوغ الدور القادم.
أصبحت قطر أول مضيف
يخسر المباراة الافتتاحية للبطولة. كما يعد هذا أبكر إقصاء لدولة مضيفة ضمن منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي يمتد تاريخها إلى 92 عاما مضت.
في حين خرجت جنوب إفريقيا المضيفة لنسخة عام 2010 من دور المجموعات أيضا، فإن خروجها جاء بعد فوز و تعادل من مبارياتها الثلاث. تلعب قطر
يوم الثلاثاء أمام هولندا والتي تحتاج إما للفوز أو التعادل لضمان التأهل للدور التالي.