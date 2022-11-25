https://sputnikarabic.ae/20221125/إيران-تستغل-طرد-حارس-ويلز-وتحقق-فوزا-قاتلا-في-الوقت-الضائع-1070539529.html
إيران تستغل طرد حارس ويلز وتحقق فوزا قاتلا في الوقت الضائع
إيران تستغل طرد حارس ويلز وتحقق فوزا قاتلا في الوقت الضائع
حقق منتخب إيران فوزا قاتلا على نظيره الويلزي بثنائية دون رد في افتتاح الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2022. 25.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-25T12:37+0000
2022-11-25T12:37+0000
2022-11-25T12:37+0000
بطولة كأس العالم 2022
رياضة
منتخب إيران
منوعات
مجتمع
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وسيطر منتخب إيران على مجريات اللعب في أغلب فترات المباراة، وأهدر عدة فرص محققة.وفي الدقيقة 86 تعرض هينيسي واين حارس ويلز للطرد بعد تدخل عنيف على مهاجم إيران.وبهذا الفوز، تحصد إيران 3 نقاط تقتسم بها صدارة ترتيب المجموعة الثانية مع إنجلترا مؤقتا.فيما توقف رصيد منتخب ويلز عند نقطة واحدة في المركز الرابع (الأخير) بفارق الأهداف خلف أمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20221121/إنجلترا-تكتسح-إيران-بـستة-أهداف-مقابل-هدفين-في-كأس-العالم-2022-1070397801.html
منتخب إيران
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, منتخب إيران, منوعات, مجتمع
رياضة, منتخب إيران, منوعات, مجتمع
إيران تستغل طرد حارس ويلز وتحقق فوزا قاتلا في الوقت الضائع
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حقق منتخب إيران فوزا قاتلا على نظيره الويلزي بثنائية دون رد في افتتاح الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2022.
وسيطر منتخب إيران
على مجريات اللعب في أغلب فترات المباراة، وأهدر عدة فرص محققة.
وفي الدقيقة 86 تعرض هينيسي واين حارس ويلز للطرد بعد تدخل عنيف على مهاجم إيران.
ليستغل المنتخب الإيراني طرد الحارس الويلزي وينجح في إحراز هدفين في الدقيقتين 90+8 و90+11 على الترتيب.
وبهذا الفوز، تحصد إيران
3 نقاط تقتسم بها صدارة ترتيب المجموعة الثانية مع إنجلترا مؤقتا.
فيما توقف رصيد منتخب ويلز عند نقطة واحدة في المركز الرابع (الأخير) بفارق الأهداف خلف أمريكا.