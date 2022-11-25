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Мужчины фотографируется у знака ЧМ-2022 по футболу в Катаре - سبوتنيك عربي, 1920
بطولة كأس العالم 2022
تستضيفها قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان. فرنسا هي حاملة اللقب، بعد فوزها على كرواتيا 4–2 في كأس العالم 2018 في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221125/إيران-تستغل-طرد-حارس-ويلز-وتحقق-فوزا-قاتلا-في-الوقت-الضائع-1070539529.html
إيران تستغل طرد حارس ويلز وتحقق فوزا قاتلا في الوقت الضائع
إيران تستغل طرد حارس ويلز وتحقق فوزا قاتلا في الوقت الضائع
حقق منتخب إيران فوزا قاتلا على نظيره الويلزي بثنائية دون رد في افتتاح الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2022. 25.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-25T12:37+0000
2022-11-25T12:37+0000
بطولة كأس العالم 2022
رياضة
منتخب إيران
منوعات
مجتمع
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وسيطر منتخب إيران على مجريات اللعب في أغلب فترات المباراة، وأهدر عدة فرص محققة.وفي الدقيقة 86 تعرض هينيسي واين حارس ويلز للطرد بعد تدخل عنيف على مهاجم إيران.وبهذا الفوز، تحصد إيران 3 نقاط تقتسم بها صدارة ترتيب المجموعة الثانية مع إنجلترا مؤقتا.فيما توقف رصيد منتخب ويلز عند نقطة واحدة في المركز الرابع (الأخير) بفارق الأهداف خلف أمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20221121/إنجلترا-تكتسح-إيران-بـستة-أهداف-مقابل-هدفين-في-كأس-العالم-2022-1070397801.html
منتخب إيران
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رياضة, منتخب إيران, منوعات, مجتمع
رياضة, منتخب إيران, منوعات, مجتمع

إيران تستغل طرد حارس ويلز وتحقق فوزا قاتلا في الوقت الضائع

12:37 GMT 25.11.2022
© AFP 2022 / NICOLAS TUCATمباراة إيران وويلز في مونديال قطر 2022
مباراة إيران وويلز في مونديال قطر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2022
© AFP 2022 / NICOLAS TUCAT
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حقق منتخب إيران فوزا قاتلا على نظيره الويلزي بثنائية دون رد في افتتاح الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2022.
وسيطر منتخب إيران على مجريات اللعب في أغلب فترات المباراة، وأهدر عدة فرص محققة.
وفي الدقيقة 86 تعرض هينيسي واين حارس ويلز للطرد بعد تدخل عنيف على مهاجم إيران.
إنجلترا تفوز على إيران في افتتاح الجولة الأولى للمجموعة الثانية بكأس العالم بقطر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2022
بطولة كأس العالم 2022
إنجلترا تكتسح إيران بـستة أهداف مقابل هدفين في كأس العالم 2022
21 نوفمبر, 16:04 GMT

ليستغل المنتخب الإيراني طرد الحارس الويلزي وينجح في إحراز هدفين في الدقيقتين 90+8 و90+11 على الترتيب.

وبهذا الفوز، تحصد إيران 3 نقاط تقتسم بها صدارة ترتيب المجموعة الثانية مع إنجلترا مؤقتا.
فيما توقف رصيد منتخب ويلز عند نقطة واحدة في المركز الرابع (الأخير) بفارق الأهداف خلف أمريكا.
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