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https://sputnikarabic.ae/20221125/اتحاد-الشغل-التونسي-يتوقع-حدوث-أزمة-محروقات-تؤدي-إلى-تعطل-البلاد-1070542893.html
اتحاد الشغل التونسي يتوقع حدوث أزمة محروقات تؤدي إلى تعطل البلاد
اتحاد الشغل التونسي يتوقع حدوث أزمة محروقات تؤدي إلى تعطل البلاد
قدر الخبير الاقتصادي لدى اتحاد الشغل التونسي، عبد الرحمن اللاحقة، المدة التي تغطيها مساعدات الوقود التي قدمتها ليبيا إلى تونس والمقدرة بثلاثة ملايين طن من... 25.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-25T15:16+0000
2022-11-25T15:16+0000
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وقال اللاحقة إن أزمة في المحروقات ستقع قريبا في البلاد، مبديا قلقه من تصل هذه الأزمة إلى البنزين والمازوت، وهو ما قد يصحبه توقع النشاط في البلاد خاصة إذا تعطل قطاع النقل.وأضاف اللاحقة في تصريحات نقلتها إذاعة "موزاييك" التونسية اليوم الجمعة، أن على الحكومة الخروج إلى الناس ومصارحتهم بحقيقة الأزمة بدلا من القول إن الوضع على ما يرام.في وقت سابق من هذا الشهر، اتفقت تونس وليبيا على إنشاء منطقة اقتصادية حرة مشتركة في معبر رأس الجدير الواقع على حدود البلدين، ضمن اتفاقية تعاون اقتصادي وقعتا عليها.و تضمنت الاتفاقية "رفع القيود على مواطني البلدين، إلى جانب التعاون والتبادل التجاري وتسهيل إجراءات دخول السلع ذات المنشأ الأجنبي إلى ليبيا عبر الموانئ التونسية".كما تشمل الاتفاقية دعوة رجال الأعمال الليبيين والتونسيين للمشاركة والاستثمار في مشاريع البنية التحتية في البلدين، وتدشين خط بحري لنقل الركاب والبضائع بين الموانئ الليبية والتونسية.ويرى خبراء أيضا أن الاتفاقية التي تعكس تقاربا بين البلدين، يمكن أن تعزز حظوظ تونس في الحصول على المحروقات والمواد النفطية، في الوقت الذي تواجه فيه أزمة مالية عميقة تجد خلالها صعوبة كبيرة في الحصول على احتياجاتها من الخارج.
https://sputnikarabic.ae/20221117/ما-الذي-ستجنيه-تونس-من-إنشاء-منطقة-اقتصادية-حرة-مع-ليبيا-1070287966.html
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أخبار تونس اليوم, اقتصاد, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم
أخبار تونس اليوم, اقتصاد, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم

اتحاد الشغل التونسي يتوقع حدوث أزمة محروقات تؤدي إلى تعطل البلاد

15:16 GMT 25.11.2022
© Sputnik . Mariam.Gadera أزمة وقود في تونس تقود أصحاب السيارات إلى الانتظار لساعات في طوابير أمام محطات الوقود
 أزمة وقود في تونس تقود أصحاب السيارات إلى الانتظار لساعات في طوابير أمام محطات الوقود - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2022
© Sputnik . Mariam.Gadera
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قدر الخبير الاقتصادي لدى اتحاد الشغل التونسي، عبد الرحمن اللاحقة، المدة التي تغطيها مساعدات الوقود التي قدمتها ليبيا إلى تونس والمقدرة بثلاثة ملايين طن من المحروقات، بـ"بضعة أسابيع" من حاجة البلاد.
وقال اللاحقة إن أزمة في المحروقات ستقع قريبا في البلاد، مبديا قلقه من تصل هذه الأزمة إلى البنزين والمازوت، وهو ما قد يصحبه توقع النشاط في البلاد خاصة إذا تعطل قطاع النقل.
وأضاف اللاحقة في تصريحات نقلتها إذاعة "موزاييك" التونسية اليوم الجمعة، أن على الحكومة الخروج إلى الناس ومصارحتهم بحقيقة الأزمة بدلا من القول إن الوضع على ما يرام.
رئيس الجمهورية التونسية يستقبل نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة بقصر قرطاج - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2022
ماذا تجني تونس من تدشين منطقة اقتصادية حرة مع ليبيا؟
17 نوفمبر, 20:50 GMT
في وقت سابق من هذا الشهر، اتفقت تونس وليبيا على إنشاء منطقة اقتصادية حرة مشتركة في معبر رأس الجدير الواقع على حدود البلدين، ضمن اتفاقية تعاون اقتصادي وقعتا عليها.
و تضمنت الاتفاقية "رفع القيود على مواطني البلدين، إلى جانب التعاون والتبادل التجاري وتسهيل إجراءات دخول السلع ذات المنشأ الأجنبي إلى ليبيا عبر الموانئ التونسية".
كما تشمل الاتفاقية دعوة رجال الأعمال الليبيين والتونسيين للمشاركة والاستثمار في مشاريع البنية التحتية في البلدين، وتدشين خط بحري لنقل الركاب والبضائع بين الموانئ الليبية والتونسية.
ويرى خبراء أيضا أن الاتفاقية التي تعكس تقاربا بين البلدين، يمكن أن تعزز حظوظ تونس في الحصول على المحروقات والمواد النفطية، في الوقت الذي تواجه فيه أزمة مالية عميقة تجد خلالها صعوبة كبيرة في الحصول على احتياجاتها من الخارج.
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