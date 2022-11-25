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https://sputnikarabic.ae/20221125/ارتفاع-طفيف-بأسعار-الذهب-عالميا-بالتزامن-مع-تراجع-الدولار-1070524824.html
ارتفاع طفيف بأسعار الذهب عالميا بالتزامن مع تراجع الدولار
ارتفاع طفيف بأسعار الذهب عالميا بالتزامن مع تراجع الدولار
ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف، اليوم الجمعة، ما يؤهلها لتحقيق مكسب أسبوعي، وذلك بالتزامن مع تراجع سعر صرف الدولار. 25.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-25T06:47+0000
2022-11-25T06:47+0000
اقتصاد
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ويعود تراجع الدولار إلى وجود مؤشرات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، قد يبطئ قريبا وتيرة رفع أسعار الفائدة.وسجل الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعا بنسبة 0.2% قدرت بـ1758.41 دولار للأونصة وذلك بحلول الساعة 02:23 بتوقيت غرينتش، فيما ارتفع 0.5% على مدار الأسبوع الجاري، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7% إلى 1758.30 دولار.في سياق متصل، استقرت الفضة عند 21.51 دولار، في وقت شهدت أسعارها ارتفعا بنسبة 3% على مدار الأسبوع الجاري.يذكر أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي كان قد رفع أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية للمرة الرابعة على التوالي، وذلك في الثاني مع نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.وكانت هذه هي المرة السادسة منذ بداية العام الجاري التي يرفع فيها الفيدرالي أسعار الفائدة، والرابعة على التوالي التي يرفع فيها العائد بـ75 نقطة أساس.وفي مواجهة التضخم الذي لا يزال عند أعلى مستوياته في أربعة عقود، قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي إنه رفع سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 0.75% أخرى، وفق قناة "إن بي سي نيوز" الأمريكية.وقال في بيان: "ظل التضخم مرتفعا، ما يعكس اختلالات العرض والطلب المتعلقة بالجائحة، وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وضغوط الأسعار الأوسع"، وأضاف أنه "ملتزم بشدة بإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2%"، وبذلك وصل مستوى سعر الفائدة في الاحتياطي الفيدرالي بعد هذا الرفع إلى ما بين 3.75 و4%.
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اقتصاد, أخبار العالم الآن
اقتصاد, أخبار العالم الآن

ارتفاع طفيف بأسعار الذهب عالميا بالتزامن مع تراجع الدولار

06:47 GMT 25.11.2022
© Depositphotos.com / Costaszالذهب
الذهب - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2022
© Depositphotos.com / Costasz
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ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف، اليوم الجمعة، ما يؤهلها لتحقيق مكسب أسبوعي، وذلك بالتزامن مع تراجع سعر صرف الدولار.
ويعود تراجع الدولار إلى وجود مؤشرات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، قد يبطئ قريبا وتيرة رفع أسعار الفائدة.
وسجل الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعا بنسبة 0.2% قدرت بـ1758.41 دولار للأونصة وذلك بحلول الساعة 02:23 بتوقيت غرينتش، فيما ارتفع 0.5% على مدار الأسبوع الجاري، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7% إلى 1758.30 دولار.
في سياق متصل، استقرت الفضة عند 21.51 دولار، في وقت شهدت أسعارها ارتفعا بنسبة 3% على مدار الأسبوع الجاري.
يذكر أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي كان قد رفع أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية للمرة الرابعة على التوالي، وذلك في الثاني مع نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
وكانت هذه هي المرة السادسة منذ بداية العام الجاري التي يرفع فيها الفيدرالي أسعار الفائدة، والرابعة على التوالي التي يرفع فيها العائد بـ75 نقطة أساس.
وفي مواجهة التضخم الذي لا يزال عند أعلى مستوياته في أربعة عقود، قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي إنه رفع سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 0.75% أخرى، وفق قناة "إن بي سي نيوز" الأمريكية.
وقال في بيان: "ظل التضخم مرتفعا، ما يعكس اختلالات العرض والطلب المتعلقة بالجائحة، وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وضغوط الأسعار الأوسع"، وأضاف أنه "ملتزم بشدة بإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2%"، وبذلك وصل مستوى سعر الفائدة في الاحتياطي الفيدرالي بعد هذا الرفع إلى ما بين 3.75 و4%.
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