https://sputnikarabic.ae/20221125/ارتفاع-عدد-ضحايا-زلزال-إندونيسيا-إلى-310-قتلى-1070531443.html
ارتفاع عدد ضحايا زلزال إندونيسيا إلى 310 قتلى
ارتفاع عدد ضحايا زلزال إندونيسيا إلى 310 قتلى
أعلنت الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث في إندونيسيا، اليوم الجمعة، أن عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب مدينة سيانجور هذا الأسبوع، ارتفع إلى 310 قتلى. 25.11.2022, سبوتنيك عربي
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وقال رئيس الوكالة للصحفيين إن 24 شخصاً ما زالوا في عداد المفقودين.ووقع زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر، يوم الاثنين الماضي، في المنطقة الجنوبية الغربية في قطاع سيانجور، بمقاطعة جاوا الغربية.وفي وقت سابق تم الإبلاغ عن مقتل 272 شخصاً، وإصابة نحو 377 آخرين، وأعلنت السلطات عن فقدان الاتصال مع عدد من الأشخاص.وأدى الزلزال إلى تدمير أكثر من 2300 منزل بشكل كامل، أو لحقت بها أضرار جسيمة.وتقع إندونيسيا في منطقة، تعد الأكثر نشاطًا للزلازل على كوكب الأرض، وهي جزء من الحزام الناري (صدع تكتوني قوي)، حول المحيط الهادئ.يسجل علماء الزلازل في هذه المنطقة بين 6 إلى 7 آلاف هزة أرضية سنويا بقوة أعلى من 4 درجات على مقياس ريختر.
https://sputnikarabic.ae/20170502/زلزال-القرن-تشيلي-1023810535.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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أخبار إندونيسيا, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار إندونيسيا, العالم, أخبار العالم الآن
ارتفاع عدد ضحايا زلزال إندونيسيا إلى 310 قتلى
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أعلنت الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث في إندونيسيا، اليوم الجمعة، أن عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب مدينة سيانجور هذا الأسبوع، ارتفع إلى 310 قتلى.
وقال رئيس الوكالة للصحفيين إن 24 شخصاً ما زالوا في عداد المفقودين.
ووقع زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر، يوم الاثنين الماضي، في المنطقة الجنوبية الغربية في قطاع سيانجور، بمقاطعة جاوا الغربية.
وفي وقت سابق تم الإبلاغ عن مقتل 272 شخصاً، وإصابة نحو 377 آخرين، وأعلنت السلطات
عن فقدان الاتصال مع عدد من الأشخاص.
وأدى الزلزال إلى تدمير أكثر من 2300 منزل بشكل كامل، أو لحقت بها أضرار جسيمة.
وتقع إندونيسيا
في منطقة، تعد الأكثر نشاطًا للزلازل على كوكب الأرض، وهي جزء من الحزام الناري (صدع تكتوني قوي)، حول المحيط الهادئ.
يسجل علماء الزلازل في هذه المنطقة بين 6 إلى 7 آلاف هزة أرضية سنويا بقوة أعلى من 4 درجات على مقياس ريختر.