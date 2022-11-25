https://sputnikarabic.ae/20221125/الاتحاد-الأوروبي-يدعو-إسرائيل-إلى-الإفراج-الفوري-عن-الأسير-المقدسي-أحمد-مناصرة-1070525877.html
الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل إلى الإفراج الفوري عن الأسير المقدسي أحمد مناصرة
الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل إلى الإفراج الفوري عن الأسير المقدسي أحمد مناصرة
دعا الاتحاد الأوروبي السلطات الإسرائيلية، إلى الإفراج الفوري عن الأسير المقدسي أحمد مناصرة البالغ من العمر 20 عاما. 25.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-25T08:03+0000
2022-11-25T08:03+0000
2022-11-25T08:03+0000
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار الاتحاد الأوروبي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/13/1062422934_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_8141844af1fbdabf99b037c776d290fc.jpg
ونقلت وكالة "وفا" عن مكتب الاتحاد الأوروبي في القدس في تغريدة قال فيها إن ممثلين عن الاتحاد وعددا من الدول الأعضاء حضروا جلسة محاكمة للأسير مناصرة، التي عقدت بعد قضائه عاما في العزل الانفرادي، حيث قررت محكمة إسرائيلية تمديد عزله لأربعة أشهر أخرى.وشدد الاتحاد على ضرورة إطلاق سراح الأسير المقدسي على وجه السرعة "نظرا للمخاوف الدولية الجادة بشأن معايير المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية المتبعة في هذه القضية".وفي وقت سابق، نقل نادي الأسير الفلسطيني عن المحامي خالد زبارقة أن محكمة إسرائيلية في بئر السبع مددت عزل الأسير المقدسي أحمد مناصرة، لمدة أربعة شهور جديدة، رغم وضعه الصحي الخطير، ورغم أنه معزول منذ أكثر من عام، ويقبع اليوم في زنازين معتقل عسقلان.يذكر أن مناصرة من مواليد 22 يناير/ كانون الثاني 2002 في القدس، وهو واحد من بين عائلة تتكون من عشرة أفراد، له شقيقان وهو أكبر الذكور في عائلته، بالإضافة إلى خمس شقيقات.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/13/1062422934_71:0:2800:2047_1920x0_80_0_0_805539900c936c463492dff03817626c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل إلى الإفراج الفوري عن الأسير المقدسي أحمد مناصرة
تابعنا عبر
دعا الاتحاد الأوروبي السلطات الإسرائيلية، إلى الإفراج الفوري عن الأسير المقدسي أحمد مناصرة البالغ من العمر 20 عاما.
ونقلت وكالة
"وفا" عن مكتب الاتحاد الأوروبي في القدس في تغريدة قال فيها إن ممثلين عن الاتحاد وعددا من الدول الأعضاء حضروا جلسة محاكمة للأسير مناصرة، التي عقدت بعد قضائه عاما في العزل الانفرادي، حيث قررت محكمة إسرائيلية تمديد عزله لأربعة أشهر أخرى.
وأوضح مكتب الاتحاد الأوروبي في تغريدته: "تعتبر الأمم المتحدة أن الحبس الانفرادي لمدة تزيد عن 15 يوما يشكل نوعا من أنواع التعذيب"، وتابع: "نطالب السلطات الإسرائيلية بإنهاء حبسه الانفرادي فورا، والتأكد من حصوله على المساعدة والدعم النفسيين اللازمين".
وشدد الاتحاد على ضرورة إطلاق سراح الأسير المقدسي على وجه السرعة "نظرا للمخاوف الدولية الجادة بشأن معايير المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية المتبعة في هذه القضية".
وفي وقت سابق، نقل نادي الأسير الفلسطيني عن المحامي خالد زبارقة أن محكمة إسرائيلية في بئر السبع مددت عزل الأسير المقدسي أحمد مناصرة، لمدة أربعة شهور جديدة، رغم وضعه الصحي الخطير، ورغم أنه معزول منذ أكثر من عام، ويقبع اليوم في زنازين معتقل عسقلان.
يذكر أن مناصرة من مواليد 22 يناير/ كانون الثاني 2002 في القدس، وهو واحد من بين عائلة تتكون من عشرة أفراد، له شقيقان وهو أكبر الذكور في عائلته، بالإضافة إلى خمس شقيقات.