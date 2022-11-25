https://sputnikarabic.ae/20221125/الحرس-الثوري-يرسل-وحدات-مدرعة-وقوات-خاصة-إلى-حدود-العراق-في-تصعيد-جديد-1070541471.html
الحرس الثوري يرسل وحدات مدرعة وقوات خاصة إلى حدود العراق في تصعيد جديد
الحرس الثوري يرسل وحدات مدرعة وقوات خاصة إلى حدود العراق في تصعيد جديد
قررت إيران إرسال وحدات مدرعة وقوات خاصة، إلى مناطق حدودية مع العراق المجاور، بهدف "منع تسلل إرهابيين" منه إلى أراضيها. 25.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-25T13:33+0000
2022-11-25T13:33+0000
2022-11-25T13:33+0000
الحرس الثوري الإيراني
إيران
أخبار إيران
العراق
أخبار العراق اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/01/0d/1047779866_0:164:2501:1570_1920x0_80_0_0_d8364fca2a0e5658c2207bb651ec8f8d.jpg
وقال قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني الجنرال محمد باكبور، الجمعة، إن "بعض الوحدات المدرعة والقوات الخاصة التابعة للقوات البرية تتجه حاليا إلى المحافظات الحدودية في غرب وشمال غرب البلاد"، وفقا لوكالة تسنيم الإيرانية.وكان القائد العسكري "نصح" يوم الثلاثاء سكان المناطق الواقعة على مقربة من "المناطق المتاخمة لقواعد المجموعات الإرهابية بإخلائها حتى لا يصابوا خلال عمليات الحرس الثوري".واستهدف الحرس الثوري مرتين منذ الأحد، بالصواريخ والمسيرات المفخخة قواعد تابعة للمعارضة الإيرانية الكردية في كردستان العراق.وبررت طهران الخميس قصفها لمواقع تابعة للمجموعات الكردية في كردستان العراق مؤكدة في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي أن لا "خيار آخر" لديها لحماية نفسها من "جماعات إرهابية".
https://sputnikarabic.ae/20221124/إيران-تؤكد-أن-عملياتها-العسكرية-شمالي-العراق-هدفها-حماية-أمنها-القومي-1070506139.html
إيران
أخبار إيران
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/01/0d/1047779866_74:0:2167:1570_1920x0_80_0_0_589fbd056a95a17620becf2bf7e7777b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الحرس الثوري الإيراني, إيران, أخبار إيران, العراق, أخبار العراق اليوم
الحرس الثوري الإيراني, إيران, أخبار إيران, العراق, أخبار العراق اليوم
الحرس الثوري يرسل وحدات مدرعة وقوات خاصة إلى حدود العراق في تصعيد جديد
تابعنا عبر
قررت إيران إرسال وحدات مدرعة وقوات خاصة، إلى مناطق حدودية مع العراق المجاور، بهدف "منع تسلل إرهابيين" منه إلى أراضيها.
وقال قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني الجنرال محمد باكبور، الجمعة، إن "بعض الوحدات المدرعة والقوات الخاصة التابعة للقوات البرية تتجه حاليا إلى المحافظات الحدودية في غرب وشمال غرب البلاد"، وفقا لوكالة تسنيم الإيرانية
.
وأوضح دوافع هذه الخطوة قائلا: "الإجراء الذي تقوم به القوة البرية للحرس الثوري يقوم على تعزيز الوحدات المتمركزة على الحدود ومنع تسلل الجماعات الإرهابية التابعة للجماعات الانفصالية المتمركزة في إقليم شمال العراق".
وكان القائد العسكري "نصح" يوم الثلاثاء سكان المناطق الواقعة على مقربة من "المناطق المتاخمة لقواعد المجموعات الإرهابية بإخلائها حتى لا يصابوا خلال عمليات الحرس الثوري".
واستهدف الحرس الثوري مرتين منذ الأحد، بالصواريخ والمسيرات المفخخة قواعد تابعة للمعارضة الإيرانية الكردية في كردستان العراق.
وبررت طهران الخميس قصفها لمواقع تابعة للمجموعات الكردية في كردستان العراق مؤكدة في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي أن لا "خيار آخر" لديها لحماية نفسها من "جماعات إرهابية".