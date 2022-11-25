https://sputnikarabic.ae/20221125/الخارجية-الإيرانية-تدين-التصريحات-التدخلية-لوزير-الخارجية-البريطاني-1070533495.html

الخارجية الإيرانية تدين التصريحات التدخلية لوزير الخارجية البريطاني

الخارجية الإيرانية تدين التصريحات التدخلية لوزير الخارجية البريطاني

استنكرت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، تصريحات وزير الخارجية البريطاني التي وصفتها بالتدخلية، والمتعلقة بالتطورات الداخلية في إيران، وحقوق إيران في... 25.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-25T12:17+0000

2022-11-25T12:17+0000

2022-11-25T12:17+0000

إيران

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/03/1068579524_0:0:2850:1603_1920x0_80_0_0_76be4006d94231a3bcd3546a06d1d524.jpg

موسكو - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني: "هذه التصريحات التي لا أساس لها من الصحة وهي جزء من الحملة السياسية العدائية التي تحاول لندن وبعض الدول الأوروبية الأخرى دفعها ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية".وتابع المتحدث "بدلا من توجيه اتهامات متكررة لا أساس لها حول دور إيران في المنطقة، من الأفضل وقف نشر هذه الدول الانقسام بين دول المنطقة والمشاركة في الجرائم ضد الإنسانية من خلال بيع الأسلحة بمليارات الدولارات لبعض عملائهم الإقليميين، لزعزعة سلام المنطقة واستقرارها".وحول البرنامج النووي، أشار كنعاني إلى أنه لطالما كان شفافا وسلميا، لذا فإن بريطانيا، التي تعد من بين منتهكي الاتفاق النووي بتعاونها مع الولايات المتحدة، ليست في وضع يسمح لها بالتشكيك في طبيعة البرنامج النووي الإيراني وتوجيه اتهامات لا أساس لها من الصحة.وشدد على أنه "مرة أخرى، ننفي مزاعم لندن التي لا أساس لها من الصحة فيما يتعلق ربط ملف المسيرات الإيرانية بالحرب الأوكرانية"، مشيرا إلى أن "الأطراف الغربية، بإرسالها أسلحة بأحجام ضخمة إلى أوكرانيا، تضيق باستمرار المجال أمام حل هذا الصراع بالسبل السياسية والسلمية".واختتم بالقول: "ننصح حكام لندن ببذل طاقاتهم لاستتباب الاستقرار في حكومتهم والاهتمام بمطالب أبناء شعبهم والقضاء على التمييز والقمع ضد المهاجرين والمسلمين في بريطانيا، بدلا من اتهام الجمهورية الإسلامية الإيرانية".يذكر أن وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، كان قد غرد أمس عبر "تويتر"، أن إيران "يجب ألا تمتلك سلاحا نوويا أبدا".وأضاف، "إيران توسع برنامجها النووي بشكل كبير، وهذا يشكل دليلا جديدا على الخطر الذي يشكله النظام الإيراني على الأمن العالمي".

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار العالم الآن