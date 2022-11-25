https://sputnikarabic.ae/20221125/الخارجية-الإيرانية-تدين-التصريحات-التدخلية-لوزير-الخارجية-البريطاني-1070533495.html
الخارجية الإيرانية تدين التصريحات التدخلية لوزير الخارجية البريطاني
الخارجية الإيرانية تدين التصريحات التدخلية لوزير الخارجية البريطاني
استنكرت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، تصريحات وزير الخارجية البريطاني التي وصفتها بالتدخلية، والمتعلقة بالتطورات الداخلية في إيران، وحقوق إيران في... 25.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-25T12:17+0000
2022-11-25T12:17+0000
2022-11-25T12:17+0000
إيران
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موسكو - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني: "هذه التصريحات التي لا أساس لها من الصحة وهي جزء من الحملة السياسية العدائية التي تحاول لندن وبعض الدول الأوروبية الأخرى دفعها ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية".وتابع المتحدث "بدلا من توجيه اتهامات متكررة لا أساس لها حول دور إيران في المنطقة، من الأفضل وقف نشر هذه الدول الانقسام بين دول المنطقة والمشاركة في الجرائم ضد الإنسانية من خلال بيع الأسلحة بمليارات الدولارات لبعض عملائهم الإقليميين، لزعزعة سلام المنطقة واستقرارها".وحول البرنامج النووي، أشار كنعاني إلى أنه لطالما كان شفافا وسلميا، لذا فإن بريطانيا، التي تعد من بين منتهكي الاتفاق النووي بتعاونها مع الولايات المتحدة، ليست في وضع يسمح لها بالتشكيك في طبيعة البرنامج النووي الإيراني وتوجيه اتهامات لا أساس لها من الصحة.وشدد على أنه "مرة أخرى، ننفي مزاعم لندن التي لا أساس لها من الصحة فيما يتعلق ربط ملف المسيرات الإيرانية بالحرب الأوكرانية"، مشيرا إلى أن "الأطراف الغربية، بإرسالها أسلحة بأحجام ضخمة إلى أوكرانيا، تضيق باستمرار المجال أمام حل هذا الصراع بالسبل السياسية والسلمية".واختتم بالقول: "ننصح حكام لندن ببذل طاقاتهم لاستتباب الاستقرار في حكومتهم والاهتمام بمطالب أبناء شعبهم والقضاء على التمييز والقمع ضد المهاجرين والمسلمين في بريطانيا، بدلا من اتهام الجمهورية الإسلامية الإيرانية".يذكر أن وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، كان قد غرد أمس عبر "تويتر"، أن إيران "يجب ألا تمتلك سلاحا نوويا أبدا".وأضاف، "إيران توسع برنامجها النووي بشكل كبير، وهذا يشكل دليلا جديدا على الخطر الذي يشكله النظام الإيراني على الأمن العالمي".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار العالم الآن
الخارجية الإيرانية تدين التصريحات التدخلية لوزير الخارجية البريطاني
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استنكرت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، تصريحات وزير الخارجية البريطاني التي وصفتها بالتدخلية، والمتعلقة بالتطورات الداخلية في إيران، وحقوق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، والدور الإقليمي لجمهورية إيران الإسلامية في المنطقة.
موسكو - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني: "هذه التصريحات التي لا أساس لها من الصحة وهي جزء من الحملة السياسية العدائية التي تحاول لندن وبعض الدول الأوروبية الأخرى دفعها ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
وأضاف كنعاني، "لا شك أن بريطانيا وبعض الدول الأوروبية، التي يجب أن تحاسب على أفعالها المعادية للإنسان ضد الشعب الإيراني وتحاسب في المحافل الدولية، تفتقر بلا شك إلى أي قدرة أخلاقية لتقديم اتهامات حول حقوق الإنسان في إيران".
وتابع المتحدث "بدلا من توجيه اتهامات متكررة
لا أساس لها حول دور إيران في المنطقة، من الأفضل وقف نشر هذه الدول الانقسام بين دول المنطقة والمشاركة في الجرائم ضد الإنسانية من خلال بيع الأسلحة بمليارات الدولارات لبعض عملائهم الإقليميين، لزعزعة سلام المنطقة واستقرارها".
وحول البرنامج النووي، أشار كنعاني إلى أنه لطالما كان شفافا وسلميا، لذا فإن بريطانيا، التي تعد من بين منتهكي الاتفاق النووي بتعاونها مع الولايات المتحدة، ليست في وضع يسمح لها بالتشكيك في طبيعة البرنامج النووي الإيراني وتوجيه اتهامات لا أساس لها من الصحة.
وشدد على أنه "مرة أخرى، ننفي مزاعم لندن التي لا أساس لها من الصحة فيما يتعلق ربط ملف المسيرات الإيرانية بالحرب الأوكرانية"، مشيرا إلى أن "الأطراف الغربية، بإرسالها أسلحة بأحجام ضخمة إلى أوكرانيا، تضيق باستمرار المجال أمام حل هذا الصراع بالسبل السياسية والسلمية".
واختتم بالقول: "ننصح حكام لندن ببذل طاقاتهم لاستتباب الاستقرار في حكومتهم والاهتمام بمطالب أبناء شعبهم والقضاء على التمييز والقمع ضد المهاجرين والمسلمين في بريطانيا، بدلا من اتهام الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
يذكر أن وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، كان قد غرد أمس عبر "تويتر"، أن إيران "يجب ألا تمتلك سلاحا نوويا أبدا".
وأضاف، "إيران توسع برنامجها النووي بشكل كبير، وهذا يشكل دليلا جديدا على الخطر الذي يشكله النظام الإيراني على الأمن العالمي".