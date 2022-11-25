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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221125/الدفاع-الروسية-تعلن-القضاء-على-مئات-المرتزقة-البولنديين-في-مقاطعة-خاركوف-1070532905.html
الدفاع الروسية تعلن القضاء على مئات المرتزقة البولنديين في مقاطعة خاركوف
الدفاع الروسية تعلن القضاء على مئات المرتزقة البولنديين في مقاطعة خاركوف
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الجوية الروسية قامت بقصف بأسلحة عالية الدقة، أسفر عن القضاء على نحو مائتي جندي بولندي في مقاطعة خاركوف،... 25.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-25T11:44+0000
2022-11-25T12:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان الوزارة: "أسفر القصف الذي قامت به القوات الجوية الروسية بأسلحة عالية الدقة على مناطق انتشار المرتزقة البولنديين في منطقة فيليكي خوتورا بمقاطعة خاركوف عن مقتل ما يقرب من 200 مسلح".وأشار البيان أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت أربع مسيرات أوكرانية في مناطق ميرنايا دولينا وفيرشينا ونوفواندريفكا في دونيتسك الشعبية وزاليمان في لوهانسك الشعبية.كما تم اعتراض خمسة صواريخ من أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة "هيمارس" و "فيلكا" في مناطق منطقة كريمينايا وبوباسنايا في لوغانسك الشعبية.بالإضافة إلى ذلك، في منطقتي سيفيرسك وسلافيانسك بجمهورية دونيتسك الشعبية، قامت القوات الجوية الروسية بالقضاء على أكثر من 100 مرتزق تابعين لما يسمي بـ "الفيلق الأجنبي"، وتدمير دبابة واحدة، ومدرعتين وثمان مركبات.
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روسيا

الدفاع الروسية تعلن القضاء على مئات المرتزقة البولنديين في مقاطعة خاركوف

11:44 GMT 25.11.2022 (تم التحديث: 12:10 GMT 25.11.2022)
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورجندي من طاقم نظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" (الإعصار) التابع للجيش السادس لمجموعة المنطقة الغربية للقوات التابعة لقوات روسيا الاتحادية في منطقة خاركوف، أوكرانيا
جندي من طاقم نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (الإعصار) التابع للجيش السادس لمجموعة المنطقة الغربية للقوات التابعة لقوات روسيا الاتحادية في منطقة خاركوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الجوية الروسية قامت بقصف بأسلحة عالية الدقة، أسفر عن القضاء على نحو مائتي جندي بولندي في مقاطعة خاركوف، بالإضافة إلى أكثر من مائة مرتزق تابعين للفيلق الأجنبي في دونيتسك الشعبية.
وجاء في بيان الوزارة: "أسفر القصف الذي قامت به القوات الجوية الروسية بأسلحة عالية الدقة على مناطق انتشار المرتزقة البولنديين في منطقة فيليكي خوتورا بمقاطعة خاركوف عن مقتل ما يقرب من 200 مسلح".
وأشار البيان أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت أربع مسيرات أوكرانية في مناطق ميرنايا دولينا وفيرشينا ونوفواندريفكا في دونيتسك الشعبية وزاليمان في لوهانسك الشعبية.
كما تم اعتراض خمسة صواريخ من أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة "هيمارس" و "فيلكا" في مناطق منطقة كريمينايا وبوباسنايا في لوغانسك الشعبية.

بالإضافة إلى ذلك، في منطقتي سيفيرسك وسلافيانسك بجمهورية دونيتسك الشعبية، قامت القوات الجوية الروسية بالقضاء على أكثر من 100 مرتزق تابعين لما يسمي بـ "الفيلق الأجنبي"، وتدمير دبابة واحدة، ومدرعتين وثمان مركبات.
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Разрушенные дома в городе Попасная - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:39 GMT
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