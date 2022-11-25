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https://sputnikarabic.ae/20221125/الرئيس-الصيني-يبدي-استعداد-بلاده-لتوسيع-التعاون-مع-كوبا-1070525445.html
الرئيس الصيني يبدي استعداد بلاده لتوسيع التعاون مع كوبا
الرئيس الصيني يبدي استعداد بلاده لتوسيع التعاون مع كوبا
قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الجمعة، خلال اجتماع مع الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل بيرموديز في بكين، إن الصين مستعدة لتعميق الثقة السياسية المتبادلة... 25.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-25T07:38+0000
2022-11-25T07:38+0000
العالم
الصين
الرئيس الصيني شي جين بينغ
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وأكد الرئيس الصيني أن "الصين مستعدة باستمرار لتعميق الثقة السياسية المتبادلة مع كوبا، وتوسيع التعاون العملي، ودعم بعضهما بعضا بحزم في الأمور المتعلقة بالمصالح الأكثر أهمية للآخر، وتعزيز التنسيق والتعاون في الشؤون الدولية والإقليمية".يذكر أن ميغيل دياز كانيل بيرموديز يقوم بزيارة للصين في الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.يشار إلى أن رئيس كوبا يقوم بجولة كبيرة في الفترة من 16 إلى 27 نوفمبر ، بدأت في الجزائر وتشمل تركيا وروسيا والصين.
https://sputnikarabic.ae/20221122/الصين-تتوقع-أن-تؤدي-زيارة-رئيس-منغوليا-الأولى-لبكين-إلى-تعزيز-العلاقات-1070438002.html
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العالم, الصين, الرئيس الصيني شي جين بينغ
العالم, الصين, الرئيس الصيني شي جين بينغ

الرئيس الصيني يبدي استعداد بلاده لتوسيع التعاون مع كوبا

07:38 GMT 25.11.2022
© AP Photo / Andy Wongانتخاب الرئيس الصيني شي جين بينغ أمينا عاما للحزب الشيوعي الصيني لولاية ثالثة، الأحد، 23 أكتوبر 2022
انتخاب الرئيس الصيني شي جين بينغ أمينا عاما للحزب الشيوعي الصيني لولاية ثالثة، الأحد، 23 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2022
© AP Photo / Andy Wong
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قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الجمعة، خلال اجتماع مع الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل بيرموديز في بكين، إن الصين مستعدة لتعميق الثقة السياسية المتبادلة وتوسيع التعاون مع كوبا.
وأكد الرئيس الصيني أن "الصين مستعدة باستمرار لتعميق الثقة السياسية المتبادلة مع كوبا، وتوسيع التعاون العملي، ودعم بعضهما بعضا بحزم في الأمور المتعلقة بالمصالح الأكثر أهمية للآخر، وتعزيز التنسيق والتعاون في الشؤون الدولية والإقليمية".
يذكر أن ميغيل دياز كانيل بيرموديز يقوم بزيارة للصين في الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
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الصين تتوقع أن تؤدي زيارة رئيس منغوليا الأولى لبكين إلى تعزيز العلاقات
22 نوفمبر, 15:24 GMT
يشار إلى أن رئيس كوبا يقوم بجولة كبيرة في الفترة من 16 إلى 27 نوفمبر ، بدأت في الجزائر وتشمل تركيا وروسيا والصين.
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