"الفيفا" يستنكر ارتداء مشجعين إنجليز "أزياء صليبية" ويعتبرها مسيئة للمسلمين
© AP Photo / Hassan Ammarيتجمع الناس حول ساعة العد التنازلي الرسمية التي تظهر الوقت المتبقي حتى انطلاق مونديال 2022 ، في الدوحة ، قطر ، الجمعة 11 نوفمبر 2022. تجري الاستعدادات النهائية لكأس العالم لكرة القدم التي تبدأ في 20 نوفمبر. عندما تواجه قطر الإكوادور.
© AP Photo / Hassan Ammar
وصف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الأزياء التي عليها رموز صليبية والتي يرتديها مشجعو إنجلترا بأنها "مسيئة"، وذلك بعد أن تم إبعاد بعض المشجعين عن الملاعب في قطر.
وحضر بعض مشجعي منتخب إنجلترا، فعاليات المونديال، وهم يرتدون زي القديس جورج، وعليه خوذات وصلبان وسيوف بلاستيكية.
رفض دخول مشجعين لمنتخب إنجلترا يرتدون أزياء صليبية ممنوعة من ملاعب كاس العالم قطر 2022 بسبب السياق التاريخي. pic.twitter.com/edk7vMHiyF— نواف العقيّل (@nawaf__oga) November 25, 2022
وقال "الفيفا" لشبكة CNN إن ارتداء "الأزياء الصليبية في العالم العربي أو الشرق الأوسط يمكن أن يكون مسيئا للمسلمين، ولهذا السبب طُلب من المشجعين تغيير الملابس، أو تغطية الملابس التي عليها رموز صليبية".
وخاضت جيوش مسيحية الحرب ضد المسلمين لأكثر من 200 عام من أجل السيطرة على القدس والمناطق المحيطة بها التي كانت تحت الحكم الإسلامي.
وقال "الفيفا" إنه "يسعى جاهدًا لخلق بيئة خالية من التمييز، وإلى تعزيز التنوع في الاتحاد الدولي، وفي جميع أنشطته وفعالياته".