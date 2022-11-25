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Мужчины фотографируется у знака ЧМ-2022 по футболу в Катаре - سبوتنيك عربي, 1920
بطولة كأس العالم 2022
تستضيفها قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان. فرنسا هي حاملة اللقب، بعد فوزها على كرواتيا 4–2 في كأس العالم 2018 في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221125/الفيفا-يستنكر-ارتداء-مشجعين-إنجليز-أزياء-صليبية-ويعتبرها-مسيئة-للمسلمين--1070546114.html
"الفيفا" يستنكر ارتداء مشجعين إنجليز "أزياء صليبية" ويعتبرها مسيئة للمسلمين
"الفيفا" يستنكر ارتداء مشجعين إنجليز "أزياء صليبية" ويعتبرها مسيئة للمسلمين
وصف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الأزياء التي عليها رموز صليبية والتي يرتديها مشجعو إنجلترا بأنها "مسيئة"، وذلك بعد أن تم إبعاد بعض المشجعين عن الملاعب... 25.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-25T16:38+0000
2022-11-25T16:38+0000
بطولة كأس العالم 2022
رياضة
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وحضر بعض مشجعي منتخب إنجلترا، فعاليات المونديال، وهم يرتدون زي القديس جورج، وعليه خوذات وصلبان وسيوف بلاستيكية.وخاضت جيوش مسيحية الحرب ضد المسلمين لأكثر من 200 عام من أجل السيطرة على القدس والمناطق المحيطة بها التي كانت تحت الحكم الإسلامي.وقال "الفيفا" إنه "يسعى جاهدًا لخلق بيئة خالية من التمييز، وإلى تعزيز التنوع في الاتحاد الدولي، وفي جميع أنشطته وفعالياته".
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رياضة
رياضة

"الفيفا" يستنكر ارتداء مشجعين إنجليز "أزياء صليبية" ويعتبرها مسيئة للمسلمين

16:38 GMT 25.11.2022
© AP Photo / Hassan Ammarيتجمع الناس حول ساعة العد التنازلي الرسمية التي تظهر الوقت المتبقي حتى انطلاق مونديال 2022 ، في الدوحة ، قطر ، الجمعة 11 نوفمبر 2022. تجري الاستعدادات النهائية لكأس العالم لكرة القدم التي تبدأ في 20 نوفمبر. عندما تواجه قطر الإكوادور.
يتجمع الناس حول ساعة العد التنازلي الرسمية التي تظهر الوقت المتبقي حتى انطلاق مونديال 2022 ، في الدوحة ، قطر ، الجمعة 11 نوفمبر 2022. تجري الاستعدادات النهائية لكأس العالم لكرة القدم التي تبدأ في 20 نوفمبر. عندما تواجه قطر الإكوادور. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2022
© AP Photo / Hassan Ammar
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وصف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الأزياء التي عليها رموز صليبية والتي يرتديها مشجعو إنجلترا بأنها "مسيئة"، وذلك بعد أن تم إبعاد بعض المشجعين عن الملاعب في قطر.
وحضر بعض مشجعي منتخب إنجلترا، فعاليات المونديال، وهم يرتدون زي القديس جورج، وعليه خوذات وصلبان وسيوف بلاستيكية.

وقال "الفيفا" لشبكة CNN إن ارتداء "الأزياء الصليبية في العالم العربي أو الشرق الأوسط يمكن أن يكون مسيئا للمسلمين، ولهذا السبب طُلب من المشجعين تغيير الملابس، أو تغطية الملابس التي عليها رموز صليبية".

وخاضت جيوش مسيحية الحرب ضد المسلمين لأكثر من 200 عام من أجل السيطرة على القدس والمناطق المحيطة بها التي كانت تحت الحكم الإسلامي.
وقال "الفيفا" إنه "يسعى جاهدًا لخلق بيئة خالية من التمييز، وإلى تعزيز التنوع في الاتحاد الدولي، وفي جميع أنشطته وفعالياته".
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