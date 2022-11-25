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https://sputnikarabic.ae/20221125/الكرملين-لا-توجد-تواريخ-محددة-لخطاب-بوتين-السنوي-أمام-الجمعية-الفيدرالية-1070524583.html
الكرملين: لا توجد تواريخ محددة لخطاب بوتين السنوي أمام الجمعية الفيدرالية
الكرملين: لا توجد تواريخ محددة لخطاب بوتين السنوي أمام الجمعية الفيدرالية
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنه لا توجد تواريخ محددة لإعلان خطاب بوتين السنوي أمام الجمعية الفيدرالية. 25.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-25T08:28+0000
2022-11-25T08:28+0000
روسيا
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وقال بيسكوف خلال سؤال بشأن الخطاب السنوي: "لا توجد تواريخ محددة لإعلان موعد الخطاب وبمجرد ظهورها سيتم الإعلان عنها".وأضاف بيسكوف قائلا: "بوتين سيقوم بذلك قبل نهاية العام".ونفى بيسكوف الأنباء الإعلامية بشأن اعتزام بوتين إعلان التعبئة العامة في البلاد خلال خطابه السنوي أمام الجمعية الفيدرالية.وفقا للدستور الروسي، يخاطب رئيس روسيا الاتحادية سنويا الجمعية البرلمانية الفيدرالية (البرلمان الروسي) برسالة يتحدث فيها عن وضع البلاد والاتجاهات الرئيسية للسياسة الداخلية والخارجية.يحضر الاجتماع نواب كل من مجلسي البرلمان، الفيدرالية والدوما، وأعضاء الحكومة، ورؤساء المحاكم الدستورية، والمدعي العام، ورئيس اللجنة المركزية للانتخابات، وأعضاء مجلس الدولة، بالإضافة لعدد من المدعوين.
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الكرملين: لا توجد تواريخ محددة لخطاب بوتين السنوي أمام الجمعية الفيدرالية

08:28 GMT 25.11.2022
© Sputnik . Мария Девахинаكاتدرائية باسيل والقديس بافيل
كاتدرائية باسيل والقديس بافيل - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2022
© Sputnik . Мария Девахина
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنه لا توجد تواريخ محددة لإعلان خطاب بوتين السنوي أمام الجمعية الفيدرالية.
وقال بيسكوف خلال سؤال بشأن الخطاب السنوي: "لا توجد تواريخ محددة لإعلان موعد الخطاب وبمجرد ظهورها سيتم الإعلان عنها".
وأضاف بيسكوف قائلا: "بوتين سيقوم بذلك قبل نهاية العام".
ونفى بيسكوف الأنباء الإعلامية بشأن اعتزام بوتين إعلان التعبئة العامة في البلاد خلال خطابه السنوي أمام الجمعية الفيدرالية.
وفقا للدستور الروسي، يخاطب رئيس روسيا الاتحادية سنويا الجمعية البرلمانية الفيدرالية (البرلمان الروسي) برسالة يتحدث فيها عن وضع البلاد والاتجاهات الرئيسية للسياسة الداخلية والخارجية.
يحضر الاجتماع نواب كل من مجلسي البرلمان، الفيدرالية والدوما، وأعضاء الحكومة، ورؤساء المحاكم الدستورية، والمدعي العام، ورئيس اللجنة المركزية للانتخابات، وأعضاء مجلس الدولة، بالإضافة لعدد من المدعوين.
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