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https://sputnikarabic.ae/20221125/الكرملين-ليس-هناك-لقاء-قريب-بين-زعيمي-أرمينيا-وأذربيجان-في-روسيا-1070529112.html
الكرملين: ليس هناك لقاء قريب بين زعيمي أرمينيا وأذربيجان في روسيا
الكرملين: ليس هناك لقاء قريب بين زعيمي أرمينيا وأذربيجان في روسيا
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنه ليس من المقرر عقد اجتماع بين زعماء أرمينيا وأذربيجان في روسيا في المستقبل القريب. 25.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-25T10:04+0000
2022-11-25T10:04+0000
روسيا
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وقال بيسكوف ردا على سؤال حول خطط لقاء زعماء أرمينيا وأذربيجان في روسيا في المستقبل القريب "ليس هناك خطط لذلك".وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف عن إلغاء الاجتماع مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في بروكسل الذي كان مقررا عقده في 7 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
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الكرملين: ليس هناك لقاء قريب بين زعيمي أرمينيا وأذربيجان في روسيا

10:04 GMT 25.11.2022
© Sputnik . Vitaliy Belousovالكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022
الكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2022
© Sputnik . Vitaliy Belousov
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنه ليس من المقرر عقد اجتماع بين زعماء أرمينيا وأذربيجان في روسيا في المستقبل القريب.
وقال بيسكوف ردا على سؤال حول خطط لقاء زعماء أرمينيا وأذربيجان في روسيا في المستقبل القريب "ليس هناك خطط لذلك".
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف عن إلغاء الاجتماع مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في بروكسل الذي كان مقررا عقده في 7 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
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