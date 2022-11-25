عربي
https://sputnikarabic.ae/20221125/الكونغو-الديمقراطية-تتطلع-إلى-استثمارات-روسية-في-التعدين-والزراعة-1070540072.html
الكونغو الديمقراطية تتطلع إلى استثمارات روسية في التعدين والزراعة
الكونغو الديمقراطية تتطلع إلى استثمارات روسية في التعدين والزراعة
أعلنت المفوض العام لحكومة مقاطعة لوالابا للاقتصاد والصناعة والشؤون الاقتصادية الخارجية بجمهورية الكونغو الديمقراطية، ليديا كابابا كالاس، اليوم الجمعة، أن... 25.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-25T12:54+0000
2022-11-25T12:54+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الكونغو
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/08/15/1049900015_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b6891036d8d86faf252c2832efc22a1b.jpg
بطرسبورغ - سبوتنيك. وقالت كابابا كالاس خلال المنتدى الدولي الرابع لدول "بريكس+" في مدينة سان بطرسبورغ الروسية: "في هذا المنتدى، نمثل بلادنا، ولا سيما منطقة " لوالابا"، وهي مدينة "كولفيزي" تقع في الجزء الأوسط من جمهورية الكونغو. نود إقامة علاقات توأمة مع المدن الروسية حتى يتمكن المستثمرون من روسيا من القدوم إلينا والمساعدة في تطوير بلادنا". وأضافت "لدينا مناجم، والكثير من الإمكانات للطاقة الكهرومائية، والأراضي الزراعية التي لم يتم تطويرها بعد، كما نشجع المستثمرين من روسيا على الاستثمار في المشاريع المتعلقة بالطاقة الخضراء".وأشارت إلى أن بلادها، ولا سيما لوالابا، تقع بين دولتين أفريقيتين أخريين - أنغولا وزامبيا، مما يسمح لروسيا أيضًا بالتعامل مع هاتين الدولتين.وأوضحت أن بعض المشكلات الأمنية في شرق البلاد لا تؤثر على الأوضاع في الجزء الأوسط منها، قائلة: "الوضع هادئ، ويعم السلام والهدوء في منطقتنا".وكان وزير خارجية الكونغو جان كلود غاكوسو، قد صرح في وقت سابق، بأن الضغوطات التي يمارسها الغرب على البلدان الأفريقية للتخلي عن التعاون مع روسيا ليست مجدية، نظراً لتاريخ التعاون القديم الذي يربط القارة بروسيا، مشيراً إلى اهتمام الأفارقة بالتصريحات عن إعادة تشكيل النظام العالمي لتحقيق العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20221110/وزير-خارجية-الكونغو-لـسبوتنيك-الضغوط-على-أفريقيا-للتخلي-عن-التعاون-مع-روسيا-غير-مجدية-1070024959.html
الكونغو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/08/15/1049900015_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2fcc66731f61954354b023914101cb4b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الكونغو, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الكونغو, العالم, أخبار العالم الآن

الكونغو الديمقراطية تتطلع إلى استثمارات روسية في التعدين والزراعة

12:54 GMT 25.11.2022
© AFP 2022 / ALEXIS HUGUETنهر الكونغو
نهر الكونغو - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2022
© AFP 2022 / ALEXIS HUGUET
تابعنا عبرTelegram
أعلنت المفوض العام لحكومة مقاطعة لوالابا للاقتصاد والصناعة والشؤون الاقتصادية الخارجية بجمهورية الكونغو الديمقراطية، ليديا كابابا كالاس، اليوم الجمعة، أن بلادها بحاجة إلى استثمارات روسية في الزراعة والتعدين وغيرها من المجالات.
بطرسبورغ - سبوتنيك. وقالت كابابا كالاس خلال المنتدى الدولي الرابع لدول "بريكس+" في مدينة سان بطرسبورغ الروسية: "في هذا المنتدى، نمثل بلادنا، ولا سيما منطقة " لوالابا"، وهي مدينة "كولفيزي" تقع في الجزء الأوسط من جمهورية الكونغو. نود إقامة علاقات توأمة مع المدن الروسية حتى يتمكن المستثمرون من روسيا من القدوم إلينا والمساعدة في تطوير بلادنا".
كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2022
وزير خارجية الكونغو لـ"سبوتنيك": الضغوط على أفريقيا للتخلي عن التعاون مع روسيا غير مجدية
10 نوفمبر, 13:05 GMT
وأضافت "لدينا مناجم، والكثير من الإمكانات للطاقة الكهرومائية، والأراضي الزراعية التي لم يتم تطويرها بعد، كما نشجع المستثمرين من روسيا على الاستثمار في المشاريع المتعلقة بالطاقة الخضراء".

وأشارت إلى أن بلادها، ولا سيما لوالابا، تقع بين دولتين أفريقيتين أخريين - أنغولا وزامبيا، مما يسمح لروسيا أيضًا بالتعامل مع هاتين الدولتين.

وأوضحت أن بعض المشكلات الأمنية في شرق البلاد لا تؤثر على الأوضاع في الجزء الأوسط منها، قائلة: "الوضع هادئ، ويعم السلام والهدوء في منطقتنا".

وكان وزير خارجية الكونغو جان كلود غاكوسو، قد صرح في وقت سابق، بأن الضغوطات التي يمارسها الغرب على البلدان الأفريقية للتخلي عن التعاون مع روسيا ليست مجدية، نظراً لتاريخ التعاون القديم الذي يربط القارة بروسيا، مشيراً إلى اهتمام الأفارقة بالتصريحات عن إعادة تشكيل النظام العالمي لتحقيق العدالة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разрушенные дома в городе Попасная - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:39 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала