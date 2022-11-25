https://sputnikarabic.ae/20221125/الكونغو-الديمقراطية-تتطلع-إلى-استثمارات-روسية-في-التعدين-والزراعة-1070540072.html

الكونغو الديمقراطية تتطلع إلى استثمارات روسية في التعدين والزراعة

الكونغو الديمقراطية تتطلع إلى استثمارات روسية في التعدين والزراعة

أعلنت المفوض العام لحكومة مقاطعة لوالابا للاقتصاد والصناعة والشؤون الاقتصادية الخارجية بجمهورية الكونغو الديمقراطية، ليديا كابابا كالاس، اليوم الجمعة، أن... 25.11.2022, سبوتنيك عربي

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بطرسبورغ - سبوتنيك. وقالت كابابا كالاس خلال المنتدى الدولي الرابع لدول "بريكس+" في مدينة سان بطرسبورغ الروسية: "في هذا المنتدى، نمثل بلادنا، ولا سيما منطقة " لوالابا"، وهي مدينة "كولفيزي" تقع في الجزء الأوسط من جمهورية الكونغو. نود إقامة علاقات توأمة مع المدن الروسية حتى يتمكن المستثمرون من روسيا من القدوم إلينا والمساعدة في تطوير بلادنا". وأضافت "لدينا مناجم، والكثير من الإمكانات للطاقة الكهرومائية، والأراضي الزراعية التي لم يتم تطويرها بعد، كما نشجع المستثمرين من روسيا على الاستثمار في المشاريع المتعلقة بالطاقة الخضراء".وأشارت إلى أن بلادها، ولا سيما لوالابا، تقع بين دولتين أفريقيتين أخريين - أنغولا وزامبيا، مما يسمح لروسيا أيضًا بالتعامل مع هاتين الدولتين.وأوضحت أن بعض المشكلات الأمنية في شرق البلاد لا تؤثر على الأوضاع في الجزء الأوسط منها، قائلة: "الوضع هادئ، ويعم السلام والهدوء في منطقتنا".وكان وزير خارجية الكونغو جان كلود غاكوسو، قد صرح في وقت سابق، بأن الضغوطات التي يمارسها الغرب على البلدان الأفريقية للتخلي عن التعاون مع روسيا ليست مجدية، نظراً لتاريخ التعاون القديم الذي يربط القارة بروسيا، مشيراً إلى اهتمام الأفارقة بالتصريحات عن إعادة تشكيل النظام العالمي لتحقيق العدالة.

https://sputnikarabic.ae/20221110/وزير-خارجية-الكونغو-لـسبوتنيك-الضغوط-على-أفريقيا-للتخلي-عن-التعاون-مع-روسيا-غير-مجدية-1070024959.html

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