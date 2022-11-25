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https://sputnikarabic.ae/20221125/الكويت-تعلن-تسجيل-أول-إصابة-بالكوليرا-على-أراضيها-1070550515.html
الكويت تعلن تسجيل أول إصابة بالكوليرا على أراضيها
الكويت تعلن تسجيل أول إصابة بالكوليرا على أراضيها
أعلنت الكويت، مساء اليوم الجمعة، رصد أول إصابة بمرض الكوليرا على أراضيها لمواطن، عاد مؤخرا من دولة مجاورة. 25.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-25T20:26+0000
2022-11-25T20:26+0000
الكويت
أخبار الكويت اليوم
العراق
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وقالت الوزارة في بيان على تويتر، إنها "قامت برصد إصابة مواطن بمرض الكوليرا، والتي ظهرت عليه أعراض المرض بعد عودته من إحدى الدول المجاورة والتي تعاني من تفشي المرض"، دون الكشف عن اسم هذ الدولة.وأشارت إلى أنه "تم تقديم العلاج اللازم للمريض في أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، وعزل الحالة حتى استكمال الشفاء، كما تم التعامل مع المخالطين له حسب البروتوكولات المعتمدة، ويتم حاليا متابعتهم للتأكد من سلامتهم".وطمأنت الصحة الكويتية، بأن "فرص انتشار المرض داخل البلاد غير واردة"، داعية إلى "أهمية اتخاذ الحيطة والحذر للمواطنين والمقيمين عند السفر لأي دولة يتفشى فيها الوباء، والتأكد من تجنب مصادر مياه الشرب والأطعمة غير الأمنة".ودعت الوزارة أولئك الذين "تظهر عليهم أعراض مشتبهة مثل الحرارة - الإسهال خلال 7 أيام من وصولهم من أحد الدول التي يتفشى فيها المرض التوجه إلى أقرب مركز صحي لتلقي الاستشارة والعلاج اللازم".من جانبها، قالت صحيفة "الراي" الكويتية، نقلا عن مصادر صحية لم تسمها، إن حالة الإصابة بمرض الكوليرا التي تم رصدها تعود لمواطن قادم من العراق.وفي السادس من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أعلنت منظمة الصحة العالمية تصاعد حدة الاصابات بوباء الكوليرا في شمال ووسط العراق.وأكدت المنظمة وقتها على لسان مديرتها الإقليمية إيناس همام أن العراق يقع ضمن أكثر الدول تأثرا بالانتشار الوبائي الجديد مع كل من سوريا ولبنان.وأواخر الشهر الماضي، أعلنت وزارة الصحة العراقية، ارتفاع عدد المصابين بوباء الكوليرا في البلاد منذ مطلع 2022 إلى 3100 حالة.والكوليرا هي عدوى إسهالية حادة يتم التقاطها عادة عن طريق تناول أو شرب طعام أو ماء ملوث وترتبط ارتباطا وثيقا بسوء الصرف الصحي.
https://sputnikarabic.ae/20221113/الجمارك-الكويتية-تحظر-دخول-الأغذية-القادمة-من-لبنان-والعراق-وسوريا-1070129511.html
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الكويت, أخبار الكويت اليوم, العراق
الكويت, أخبار الكويت اليوم, العراق

الكويت تعلن تسجيل أول إصابة بالكوليرا على أراضيها

20:26 GMT 25.11.2022
© AFP 2022 / YASSER AL-ZAYYATيغادر المواطنون الكويتيون المقيمون في الخارج مطار الكويت الدولي في العاصمة عند عودتهم كجزء من خطة الإعادة إلى الوطن في 19 أبريل 2020 ، وقبل نقلهم إلى الحجر الصحي الإلزامي
يغادر المواطنون الكويتيون المقيمون في الخارج مطار الكويت الدولي في العاصمة عند عودتهم كجزء من خطة الإعادة إلى الوطن في 19 أبريل 2020 ، وقبل نقلهم إلى الحجر الصحي الإلزامي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2022
© AFP 2022 / YASSER AL-ZAYYAT
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أعلنت الكويت، مساء اليوم الجمعة، رصد أول إصابة بمرض الكوليرا على أراضيها لمواطن، عاد مؤخرا من دولة مجاورة.
وقالت الوزارة في بيان على تويتر، إنها "قامت برصد إصابة مواطن بمرض الكوليرا، والتي ظهرت عليه أعراض المرض بعد عودته من إحدى الدول المجاورة والتي تعاني من تفشي المرض"، دون الكشف عن اسم هذ الدولة.
وأشارت إلى أنه "تم تقديم العلاج اللازم للمريض في أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، وعزل الحالة حتى استكمال الشفاء، كما تم التعامل مع المخالطين له حسب البروتوكولات المعتمدة، ويتم حاليا متابعتهم للتأكد من سلامتهم".
وطمأنت الصحة الكويتية، بأن "فرص انتشار المرض داخل البلاد غير واردة"، داعية إلى "أهمية اتخاذ الحيطة والحذر للمواطنين والمقيمين عند السفر لأي دولة يتفشى فيها الوباء، والتأكد من تجنب مصادر مياه الشرب والأطعمة غير الأمنة".
ودعت الوزارة أولئك الذين "تظهر عليهم أعراض مشتبهة مثل الحرارة - الإسهال خلال 7 أيام من وصولهم من أحد الدول التي يتفشى فيها المرض التوجه إلى أقرب مركز صحي لتلقي الاستشارة والعلاج اللازم".
من جانبها، قالت صحيفة "الراي" الكويتية، نقلا عن مصادر صحية لم تسمها، إن حالة الإصابة بمرض الكوليرا التي تم رصدها تعود لمواطن قادم من العراق.
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وفي السادس من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أعلنت منظمة الصحة العالمية تصاعد حدة الاصابات بوباء الكوليرا في شمال ووسط العراق.
وأكدت المنظمة وقتها على لسان مديرتها الإقليمية إيناس همام أن العراق يقع ضمن أكثر الدول تأثرا بالانتشار الوبائي الجديد مع كل من سوريا ولبنان.
وأواخر الشهر الماضي، أعلنت وزارة الصحة العراقية، ارتفاع عدد المصابين بوباء الكوليرا في البلاد منذ مطلع 2022 إلى 3100 حالة.
والكوليرا هي عدوى إسهالية حادة يتم التقاطها عادة عن طريق تناول أو شرب طعام أو ماء ملوث وترتبط ارتباطا وثيقا بسوء الصرف الصحي.
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