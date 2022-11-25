https://sputnikarabic.ae/20221125/المفوضية-الأوروبية-تعلن-نيتها-بعدم-حظر-واردات-الغاز-من-روسيا-1070539833.html

المفوضية الأوروبية تعلن نيتها بعدم حظر واردات الغاز من روسيا

المفوضية الأوروبية تعلن نيتها بعدم حظر واردات الغاز من روسيا

قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، إريك مامير، اليوم الجمعة، إن المفوضية لم تناقش قط إمكانية فرض حظر على إمدادات الغاز الروسي. 25.11.2022, سبوتنيك عربي

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وأضاف مامير في إفادة صحفية "لم نفكر قط في فرض حظر على الغاز الروسي، لم نبلغ أبدا أننا نعمل على فرض حظر على الغاز الروسي وهذا لم يتغير".يذكر أن نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، فرانس تيمرمانس، قال في وقت سابق من اليوم الجمعة، إن العام المقبل سيكون أكثر صعوبة على الاتحاد الأوروبي، في حال التخلي عن الغاز الروسي.وأضاف تيمرمانس، في مقابلة لصحيفة "لوموند"، ردا على سؤال عن سبب معارضته فكرة فرض سقف على أسعار الغاز: "جميع الخبراء كانوا يحذروننا منذ سنوات.. كونوا حذرين في حال قمتم بذلك، افعلوا ذلك فقط في حالة الضرورة القصوى".وكانت وكالة "بلومبرغ"، قد ذكرت أمس الخميس، أن محادثات الاتحاد الأوروبي بشأن سقف أسعار النفط الروسي قد تأجلت بسبب الخلافات بين الدول الأعضاء.وقدم الاتحاد الأوروبي في أوائل أكتوبر/ تشرين الأول الحزمة الثامنة من العقوبات ضد روسيا، والتي تتضمن أساسا تشريعيا لتحديد سقف سعر النقل البحري للنفط الروسي إلى دول ثالثة.ومن جانبه، كرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في تعليقاته على فكرة قيام الغرب بتقييد أسعار موارد الطاقة الروسية، أن روسيا لن تورد أي شيء للخارج إذا كان هذا يتعارض مع مصالحها.وبين الرئيس الروسي، في وقت سابق، أن سياسة احتواء وإضعاف روسيا، هي استراتيجية طويلة المدى بالنسبة للغرب، والعقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.وقال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، بهذا الصدد، إن روسيا ستعمل فقط بشروط السوق ولن تزود البلدان التي ستضع سقفا سعريا، لا عند 60 دولارا للبرميل ولا بأي سعر آخر.

https://sputnikarabic.ae/20221125/مسؤول-أوروبي-تحديد-سقف-لسعر-الغاز-الروسي-لن-يؤدي-إلى-انخفاض-الأسعار-1070538664.html

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