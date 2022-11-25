https://sputnikarabic.ae/20221125/اليمن-الحوثي-يتهم-الإمارات-بالعمل-من-أجل-السيطرة-على-حضرموت-1070552464.html

اليمن... الحوثي يتهم الإمارات بالعمل من أجل السيطرة على حضرموت

اليمن... الحوثي يتهم الإمارات بالعمل من أجل السيطرة على حضرموت

اتهم القيادي في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، محمد علي الحوثي، يوم الجمعة، الإمارات العربية المتحدة، العضو الفاعل في التحالف العربي الذي تقوده... 25.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-25T23:10+0000

2022-11-25T23:10+0000

2022-11-25T23:10+0000

الحرب على اليمن

محمد علي الحوثي

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القاهرة - سبوتنيك. وقال محمد الحوثي عبر "تويتر"، تعليقاً على إعلان رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي، تمويل الإمارات بناء سد في اليمن: "تعمل الإمارات على ضم حضرموت إلى نطاقها الاستعماري في اليمن بخطوات متأنية خوفاً من استفزاز السعودية وظهور الخلاف إلى العلن بشكل واضح وصدامي".وأضاف: "إن ما نأمله من إخواننا أبناء حضرموت هو التنبه والحذر ورفض الانزلاق في مشاريع المستعمر [في إشارة إلى التحالف العربي بقيادة السعودية] الذي يريد إبقاؤهم وقوداً لمؤامراته التدميرية".يأتي اتهام القيادي في "أنصار الله "عقب ساعات من إعلان رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي، التوقيع على اتفاق مع الإمارات، لتمويل إنشاء سد حسان في محافظة أبين جنوب اليمن، الذي وصفه بـ "المشروع الاستراتيجي الذي سيمثل دفعة قوية للقطاع الزراعي في المحافظة"، مؤكداً قرب حصول بلاده على الدعم الاقتصادي المعلن من السعودية والإمارات مطلع نيسان/ ابريل الماضي، بمبلغ ثلاثة مليارات دولار.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20221011/أنصار-الله-تهدد-الإمارات-وتقول-إن-الدفاعات-الإسرائيلية-لن-تحميها-في-حالة-استمر-العدوان-على-اليمن-1068875970.html

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الحرب على اليمن, محمد علي الحوثي