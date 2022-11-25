https://sputnikarabic.ae/20221125/بريطانيا-تعتزم-منح-أوكرانيا-35-مركبة-خاصة-و3-ملايين-جنيه-إسترليني-1070527612.html
بريطانيا تعتزم منح أوكرانيا 35 مركبة خاصة و3 ملايين جنيه إسترليني
بريطانيا تعتزم منح أوكرانيا 35 مركبة خاصة و3 ملايين جنيه إسترليني
تعتزم المملكة المتحدة تزويد أوكرانيا بـ35 مركبة خاصة و3 ملايين جنيه إسترليني لإعادة إعمار البنية التحتية، وفقًا لتقارير"ITV" ، نقلاً عن وزير الخارجية البريطاني... 25.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-25T09:07+0000
2022-11-25T09:07+0000
2022-11-25T09:07+0000
العالم
بريطانيا
أخبار أوكرانيا
تقديم مساعدات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103506/10/1035061009_0:243:4944:3024_1920x0_80_0_0_9ba0e3723ed60bbd8e42af42532fb76c.jpg
وبحسب التقرير: "سترسل المملكة المتحدة 35 مركبة طوارئ أخرى إلى البلاد، بما في ذلك 24 سيارة إسعاف وست مركبات مدرعة، كما أعلن وزير الخارجية عن دفع 3 ملايين جنيه إسترليني إضافية لإعادة إعمار البنية التحتية، بما في ذلك المدارس والملاجئ".يذكر أن المملكة المتحدة قررت في وقت سابق تزويد أوكرانيا بحزمة جديدة من المساعدات العسكرية، بما في ذلك 10 آلاف قذيفة مدفعية وثلاث طائرات هليكوبتر من طراز "سي كينغ" (ملك البحر)، وهي أول طائرة مأهولة ترسلها لندن إلى كييف منذ بداية العملية العسكرية الروسية.وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك خلال زيارته إلى كييف، إن لندن قدمت بالفعل مساعدة عسكرية لأوكرانيا بقيمة 2.3 مليار جنيه إسترليني.في أبريل/ نيسان الماضي، أرسلت موسكو مذكرة إلى الدول الأعضاء في حلف "الناتو" تدين مساعدتها العسكرية لكييف، وحذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن أي شحنات أسلحة على الأراضي الأوكرانية ستكون "أهدافا مشروعة" للقوات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20221123/بريطانيا-تزود-أوكرانيا-بطائرات-هليكوبتر-وقذائف-مدفعية-1070462847.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103506/10/1035061009_912:0:4944:3024_1920x0_80_0_0_dbff146d251bf3f5c55c4613d8967449.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, بريطانيا, أخبار أوكرانيا, تقديم مساعدات
العالم, بريطانيا, أخبار أوكرانيا, تقديم مساعدات
بريطانيا تعتزم منح أوكرانيا 35 مركبة خاصة و3 ملايين جنيه إسترليني
تابعنا عبر
تعتزم المملكة المتحدة تزويد أوكرانيا بـ35 مركبة خاصة و3 ملايين جنيه إسترليني لإعادة إعمار البنية التحتية، وفقًا لتقارير"ITV" ، نقلاً عن وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي.
وبحسب التقرير: "سترسل المملكة المتحدة 35 مركبة طوارئ أخرى إلى البلاد، بما في ذلك 24 سيارة إسعاف وست مركبات مدرعة، كما أعلن وزير الخارجية عن دفع 3 ملايين جنيه إسترليني إضافية لإعادة إعمار البنية التحتية، بما في ذلك المدارس والملاجئ".
يذكر أن المملكة المتحدة قررت في وقت سابق تزويد أوكرانيا بحزمة جديدة من المساعدات العسكرية
، بما في ذلك 10 آلاف قذيفة مدفعية وثلاث طائرات هليكوبتر من طراز "سي كينغ" (ملك البحر)، وهي أول طائرة مأهولة ترسلها لندن إلى كييف منذ بداية العملية العسكرية الروسية.
وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك خلال زيارته إلى كييف
، إن لندن قدمت بالفعل مساعدة عسكرية لأوكرانيا بقيمة 2.3 مليار جنيه إسترليني.
في أبريل/ نيسان الماضي، أرسلت موسكو مذكرة إلى الدول الأعضاء في حلف "الناتو" تدين مساعدتها العسكرية لكييف، وحذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن أي شحنات أسلحة على الأراضي الأوكرانية ستكون "أهدافا مشروعة" للقوات الروسية.