https://sputnikarabic.ae/20221125/بلجيكا-تزود-أوكرانيا-بطائرات-مسيرة-ومختبرات-متنقلة-تحت-الماء-1070552770.html
بلجيكا تزود أوكرانيا بطائرات مسيرة ومختبرات متنقلة تحت الماء
بلجيكا تزود أوكرانيا بطائرات مسيرة ومختبرات متنقلة تحت الماء
وافق مجلس الوزراء البلجيكي، يوم الجمعة، على حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، تشمل عشر مركبات بدون طيار تحت الماء ومختبرين متنقلين. 25.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-25T23:57+0000
2022-11-25T23:57+0000
2022-11-25T23:57+0000
أخبار أوكرانيا
أخبار بلجيكا اليوم
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بروكسل - سبوتنيك. وقالت وزيرة الدفاع البلجيكية، لوديفين ديدوندر، في مقابلة مع صحيفة LeSoir الفرنسية: "تسمح هذه الطائرات بدون طيار بالكشف عن جميع التهديدات تحت الماء: كل من الألغام ومعدات التجسس. هذه تقنيات عالية جديدة ستساعدهم كثيرًا"، مضيفة أن "الجيش البلجيكي لديه بالفعل هذه المعدات".وقالت ديدوندر إن الجيش البلجيكي والمصنعين سيدربون الجنود الأوكرانيين على كيفية التعامل مع المعدات الجديدة، مضيفة أن حوالي 100 مدرب عسكري بلجيكي سينضمون إلى بعثة المساعدة العسكرية لدعم أوكرانيا لتدريب القوات الأوكرانية.ومنذ أن شنت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير، تقدم الدول الغربية إلى كييف مساعدات إنسانية وعسكرية ومالية.ونددت موسكو بتدفق الأسلحة إلى أوكرانيا من حلفائها الغربيين، قائلة إن ذلك يصب الوقود على النار. وقد أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.وبلغت المساعدات العسكرية البلجيكية لأوكرانيا نحو 76 مليون يورو (79 مليون دولار).
https://sputnikarabic.ae/20221117/زاخاروفا-بروكسل-بإطلاقها-مهمة-المساعدة-العسكرية-لكييف-تتجه-لتصعيد-الصراع-في-أوكرانيا-1070285206.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, أخبار بلجيكا اليوم
أخبار أوكرانيا, أخبار بلجيكا اليوم
بلجيكا تزود أوكرانيا بطائرات مسيرة ومختبرات متنقلة تحت الماء
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وافق مجلس الوزراء البلجيكي، يوم الجمعة، على حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، تشمل عشر مركبات بدون طيار تحت الماء ومختبرين متنقلين.
بروكسل - سبوتنيك
. وقالت وزيرة الدفاع البلجيكية، لوديفين ديدوندر، في مقابلة مع صحيفة LeSoir الفرنسية: "تسمح هذه الطائرات بدون طيار بالكشف عن جميع التهديدات تحت الماء: كل من الألغام ومعدات التجسس. هذه تقنيات عالية جديدة ستساعدهم كثيرًا"، مضيفة أن "الجيش البلجيكي لديه بالفعل هذه المعدات".
وقالت ديدوندر إن الجيش البلجيكي والمصنعين سيدربون الجنود الأوكرانيين على كيفية التعامل مع المعدات الجديدة، مضيفة أن حوالي 100 مدرب عسكري بلجيكي سينضمون إلى بعثة المساعدة العسكرية لدعم أوكرانيا لتدريب القوات الأوكرانية.
ومنذ أن شنت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا
في 24 فبراير، تقدم الدول الغربية إلى كييف مساعدات إنسانية وعسكرية ومالية.
ونددت موسكو بتدفق الأسلحة إلى أوكرانيا من حلفائها الغربيين، قائلة إن ذلك يصب الوقود على النار. وقد أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
وبلغت المساعدات العسكرية البلجيكية لأوكرانيا نحو 76 مليون يورو (79 مليون دولار).