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https://sputnikarabic.ae/20221125/ترتيب-مجموعات-كأس-العالم-بعد-نهاية-الجولة-الأولى-1070531351.html
ترتيب مجموعات كأس العالم بعد نهاية الجولة الأولى
ترتيب مجموعات كأس العالم بعد نهاية الجولة الأولى
انتهت منافسات الجولة الأولى فى بطولة كأس العالم 2022، المقامة في قطر، والتي تستمر حتى 18 من ديسمبر/ كانون الأول المقبل. 25.11.2022, سبوتنيك عربي
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انفوجرافيك, وسائط متعددة, инфографика

ترتيب مجموعات كأس العالم بعد نهاية الجولة الأولى

11:03 GMT 25.11.2022
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انتهت منافسات الجولة الأولى فى بطولة كأس العالم 2022، المقامة في قطر، والتي تستمر حتى 18 من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
ترتيب مجموعات كأس العالم بعد نهاية الجولة الأولى - سبوتنيك عربي
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