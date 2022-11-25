https://sputnikarabic.ae/20221125/ترتيب-مجموعات-كأس-العالم-بعد-نهاية-الجولة-الأولى-1070531351.html
ترتيب مجموعات كأس العالم بعد نهاية الجولة الأولى
ترتيب مجموعات كأس العالم بعد نهاية الجولة الأولى
انتهت منافسات الجولة الأولى فى بطولة كأس العالم 2022، المقامة في قطر، والتي تستمر حتى 18 من ديسمبر/ كانون الأول المقبل. 25.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-25T11:03+0000
2022-11-25T11:03+0000
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انفوجرافيك
وسائط متعددة
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2022
الأخبار
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سبوتنيك عربي
انفوجرافيك, وسائط متعددة, инфографика
انفوجرافيك, وسائط متعددة, инфографика
ترتيب مجموعات كأس العالم بعد نهاية الجولة الأولى
انتهت منافسات الجولة الأولى فى بطولة كأس العالم 2022، المقامة في قطر، والتي تستمر حتى 18 من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.