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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221125/تصريحات-زيلينسكي-حول-عودة-القرم-تشير-إلى-عدم-رغبة-كييف-في-حل-المشكلات-بطرق-سلمية-1070528895.html
تصريحات زيلينسكي حول عودة القرم تشير إلى عدم رغبة كييف في حل المشكلات بطرق سلمية
تصريحات زيلينسكي حول عودة القرم تشير إلى عدم رغبة كييف في حل المشكلات بطرق سلمية
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن تصريحات فلاديمير زيلينسكي حول عودة شبه جزيرة القرم تشير إلى عدم رغبة أوكرانيا وعدم... 25.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-25T09:56+0000
2022-11-25T09:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "منذ البداية، تحدث الرئيس (فلاديمير بوتين) عن هذا أكثر من مرة قبل بدء العملية الخاصة، حيث نص دستور أوكرانيا على أنه يجب إعادة شبه جزيرة القرم إلى أوكرانيا بالقوة. وأوكرانيا بحكم الأمر الواقع لم ترفض هذا، بالنسبة لنا ليس أكثر من مناقشة موضوع نقل ملكية من الأراضي الروسية، لا يمكن أن يكون هناك فهم آخر هنا، هذا غير وارد".بالإضافة إلى ذلك، يعتقد بيسكوف أن مثل هذه التصريحات من قبل الرئيس الأوكراني تشير إلى عدم رغبة كييف في استخدام الأساليب غير العسكرية لحل المشكلة.وزعمت وكالة "رويترز"، نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة، لم تكشف عن هويتها نظرا "لحساسية الأمر"، أن "ممثلين من روسيا وأوكرانيا اجتمعوا في الإمارات الأسبوع الماضي لمناقشة إمكانية تبادل أسرى الحرب في صفقة مرتبطة باستئناف صادرات الأمونيا الروسية إلى آسيا وأفريقيا عبر خط أنابيب أوكراني".وبحسب المصادر التي لم يكشف عن هويتها، فقد جرت المحادثات "بوساطة إماراتية ولم تشمل الأمم المتحدة"، وتهدف المحادثات إلى "إزالة العقبات المتبقية في المبادرة التي جرى تمديد العمل بها الأسبوع الماضي، وتخفيف حدة نقص الغذاء العالمي عن طريق إفساح المجال للصادرات الأوكرانية والروسية".
https://sputnikarabic.ae/20221124/بيسكوف-لأول-مرة-أسمع-عن-حدوث-اجتماع-بين-ممثلي-روسيا-وأوكرانيا-في-الإمارات-1070503244.html
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روسيا

تصريحات زيلينسكي حول عودة القرم تشير إلى عدم رغبة كييف في حل المشكلات بطرق سلمية

09:56 GMT 25.11.2022
© Sputnik . Сергей Гунеев / الانتقال إلى بنك الصوردميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية
دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2022
© Sputnik . Сергей Гунеев
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أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن تصريحات فلاديمير زيلينسكي حول عودة شبه جزيرة القرم تشير إلى عدم رغبة أوكرانيا وعدم استعدادها لحل المشكلات بطرق غير عسكرية.
موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "منذ البداية، تحدث الرئيس (فلاديمير بوتين) عن هذا أكثر من مرة قبل بدء العملية الخاصة، حيث نص دستور أوكرانيا على أنه يجب إعادة شبه جزيرة القرم إلى أوكرانيا بالقوة. وأوكرانيا بحكم الأمر الواقع لم ترفض هذا، بالنسبة لنا ليس أكثر من مناقشة موضوع نقل ملكية من الأراضي الروسية، لا يمكن أن يكون هناك فهم آخر هنا، هذا غير وارد".
بالإضافة إلى ذلك، يعتقد بيسكوف أن مثل هذه التصريحات من قبل الرئيس الأوكراني تشير إلى عدم رغبة كييف في استخدام الأساليب غير العسكرية لحل المشكلة.
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بيسكوف: لأول مرة أسمع عن حدوث اجتماع بين ممثلي روسيا وأوكرانيا في أبو ظبي
أمس, 11:52 GMT
وكان بيسكوف نفى يوم أمس، الخميس، حدوث اجتماع بين ممثلي روسيا الاتحادية وأوكرانيا في الإمارات بشأن استعادة صادرات الأمونيا وتبادل الأسرى.
وزعمت وكالة "رويترز"، نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة، لم تكشف عن هويتها نظرا "لحساسية الأمر"، أن "ممثلين من روسيا وأوكرانيا اجتمعوا في الإمارات الأسبوع الماضي لمناقشة إمكانية تبادل أسرى الحرب في صفقة مرتبطة باستئناف صادرات الأمونيا الروسية إلى آسيا وأفريقيا عبر خط أنابيب أوكراني".
وبحسب المصادر التي لم يكشف عن هويتها، فقد جرت المحادثات "بوساطة إماراتية ولم تشمل الأمم المتحدة"، وتهدف المحادثات إلى "إزالة العقبات المتبقية في المبادرة التي جرى تمديد العمل بها الأسبوع الماضي، وتخفيف حدة نقص الغذاء العالمي عن طريق إفساح المجال للصادرات الأوكرانية والروسية".
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Разрушенные дома в городе Попасная - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:48 GMT
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