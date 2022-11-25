تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
08:08 GMT 25.11.2022
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنه لا توجد تواريخ محددة لإعلان خطاب بوتين السنوي أمام الجمعية الفيدرالية.
وقال بيسكوف خلال سؤال بشأن الخطاب السنوي: "لا توجد تواريخ محددة لإعلان موعد الخطاب وبمجرد ظهورها سيتم الإعلان عنها".
وأضاف بيسكوف قائلا: "بوتين سيقوم بذلك قبل نهاية العام".
وقال بيسكوف خلال سؤال بشأن الخطاب السنوي: "لا توجد تواريخ محددة لإعلان موعد الخطاب وبمجرد ظهورها سيتم الإعلان عنها".
وأضاف بيسكوف قائلا: "بوتين سيقوم بذلك قبل نهاية العام".
ونفى بيسكوف الأنباء الإعلامية بشأن اعتزام بوتين إعلان التعبئة العامة في البلاد خلال خطابه السنوي أمام الجمعية الفيدرالية.
07:48 GMT 25.11.2022
07:21 GMT 25.11.2022
06:09 GMT 25.11.2022
06:09 GMT 25.11.2022
أعلن مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف أن روسيا تناقش مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مسألة إيجاد مراقبة دولية على الامتثال للاتفاقات الخاصة بإقامة منطقة آمنة حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية.
وقال أوليانوف، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "كجزء من إقامة منطقة حماية للأمان المادي والنووي حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية، من الضروري إيجاد مراقبة دولية على الامتثال للاتفاقات في هذا الصدد، ولا بد أن تكون تلك المراقبة فعالة، وإلا أصبحت الاتفاقات حبرًا على ورق. نناقش هذه المسألة مع رئاسة الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
06:08 GMT 25.11.2022