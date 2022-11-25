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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221125/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1070524411.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 25.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-25T07:21+0000
2022-11-25T07:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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روسيا, أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
روسيا, أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
مدينة بوباسنايا، جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

07:21 GMT 25.11.2022
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يتبع
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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الجديد أولاًالقديم أولاً
08:08 GMT 25.11.2022
الكرملين: لا توجد تواريخ محددة لخطاب بوتين السنوي أمام الجمعية الفيدرالية
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنه لا توجد تواريخ محددة لإعلان خطاب بوتين السنوي أمام الجمعية الفيدرالية.
وقال بيسكوف خلال سؤال بشأن الخطاب السنوي: "لا توجد تواريخ محددة لإعلان موعد الخطاب وبمجرد ظهورها سيتم الإعلان عنها".
وأضاف بيسكوف قائلا: "بوتين سيقوم بذلك قبل نهاية العام".
ونفى بيسكوف الأنباء الإعلامية بشأن اعتزام بوتين إعلان التعبئة العامة في البلاد خلال خطابه السنوي أمام الجمعية الفيدرالية.
07:48 GMT 25.11.2022
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2022
زيلينسكي يطالب الغرب بالوقود والغاز لتعويض نقص الكهرباء في البلاد
07:47 GMT
07:21 GMT 25.11.2022
صواريخ باتريوت - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2022
ألمانيا ترفض طلب بولندا إرسال صواريخ "باتريوت" إلى أوكرانيا
07:18 GMT
06:09 GMT 25.11.2022
حريق في محطة الطاقة الحرارية في لفوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2022
إعلام: قوات كييف تصيب 3 مدنيين في أوكرانيا بصاروخ أمريكي الصنع
05:31 GMT
06:09 GMT 25.11.2022
روسيا تناقش مع وكالة الطاقة الذرية مسألة المراقبة الدولية لإقامة منطقة آمنة حول محطة زابوروجيه
أعلن مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف أن روسيا تناقش مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مسألة إيجاد مراقبة دولية على الامتثال للاتفاقات الخاصة بإقامة منطقة آمنة حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية.
وقال أوليانوف، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "كجزء من إقامة منطقة حماية للأمان المادي والنووي حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية، من الضروري إيجاد مراقبة دولية على الامتثال للاتفاقات في هذا الصدد، ولا بد أن تكون تلك المراقبة فعالة، وإلا أصبحت الاتفاقات حبرًا على ورق. نناقش هذه المسألة مع رئاسة الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
06:08 GMT 25.11.2022
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2022
إصدار تحذيرات من الغارات الجوية في عدة مناطق أوكرانية
00:38 GMT
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