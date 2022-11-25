https://sputnikarabic.ae/20221125/تقرير-إسرائيل-تزيد-تأمين-كبار-مسؤولي-الموساد-في-الخارج-خشية-استهدافهم-1070527979.html
تقرير: إسرائيل تزيد تأمين كبار مسؤولي الموساد في الخارج خشية استهدافهم
تقرير: إسرائيل تزيد تأمين كبار مسؤولي الموساد في الخارج خشية استهدافهم
قال إعلام إسرائيلي، إن تل أبيب ستعمل على زيادة الأمن لكبار المسؤولين الإسرائيليين الأمنيين المقيمين في الخارج، مع التركيز على مسؤولي جهاز الموساد السابقين. 25.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-25T09:45+0000
2022-11-25T09:45+0000
2022-11-25T09:45+0000
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وتأتي هذه الخطوة على خلفية التوترات مع إيران وسلسلة الإجراءات المنسوبة إلى الموساد، وفقا لقناة "آي 24 نيوز" التي أفادت بأن مكتب رئيس الوزراء يائير لابيد، فضّل عدم التعليق على القضية.وشارك رئيس الأركان الإسرائيلي، أفيف كوخافي أمس الخميس، في تقييم للوضع العملياتي في مقر القيادة المركزية للجيش الأمريكي (سنتكوم) في فلوريدا، وعقد اجتماع عمل مع قائد القيادة المركزية الأمريكية.وتناول التقييم المشترك للوضع التحديات الإقليمية، بقيادة إيران واتفق كوخافي وزملاؤه على "خارطة طريق" لاستمرار النشاط المشترك، وعلى تشكيل فرق مخصصة للتعامل مع "التحدي الإيراني".وفي ختام الزيارة قال رئيس الأركان إنه "من أجل تحسين التعامل مع التحديات الإقليمية، سيتم في الفترة المقبلة توسيع النشاط المشترك مع القيادة المركزية للجيش الأمريكي بشكل كبير. وفي نفس الوقت، سيواصل الجيش الاسرائيلي العمل بقوة ضد ترسخ إيران في المنطقة".
https://sputnikarabic.ae/20221122/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-سنقوم-بتسريع-كافة-الخطط-العسكرية-لمواجهة-إيران-1070445458.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
إيران, أخبار إيران, العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
تقرير: إسرائيل تزيد تأمين كبار مسؤولي الموساد في الخارج خشية استهدافهم
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قال إعلام إسرائيلي، إن تل أبيب ستعمل على زيادة الأمن لكبار المسؤولين الإسرائيليين الأمنيين المقيمين في الخارج، مع التركيز على مسؤولي جهاز الموساد السابقين.
وتأتي هذه الخطوة على خلفية التوترات مع إيران وسلسلة الإجراءات المنسوبة إلى الموساد، وفقا لقناة "آي 24 نيوز
" التي أفادت بأن مكتب رئيس الوزراء يائير لابيد، فضّل عدم التعليق على القضية.
وشارك رئيس الأركان الإسرائيلي، أفيف كوخافي أمس الخميس، في تقييم للوضع العملياتي
في مقر القيادة المركزية للجيش الأمريكي (سنتكوم) في فلوريدا، وعقد اجتماع عمل مع قائد القيادة المركزية الأمريكية.
وتناول التقييم المشترك للوضع التحديات الإقليمية، بقيادة إيران واتفق كوخافي وزملاؤه على "خارطة طريق" لاستمرار النشاط المشترك، وعلى تشكيل فرق مخصصة للتعامل مع "التحدي الإيراني".
وفي ختام الزيارة قال رئيس الأركان إنه "من أجل تحسين التعامل مع التحديات الإقليمية، سيتم في الفترة المقبلة توسيع النشاط المشترك مع القيادة المركزية للجيش الأمريكي بشكل كبير. وفي نفس الوقت، سيواصل الجيش الاسرائيلي العمل بقوة ضد ترسخ إيران في المنطقة".