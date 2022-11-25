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https://sputnikarabic.ae/20221125/تونس-التحقيق-مع-سياسيين-وإعلاميين-بتهمة-ارتكاب-أمر-موحش-في-حق-رئيس-الدولة-1070552191.html
تونس.. التحقيق مع سياسيين وإعلاميين بتهمة ارتكاب "أمر موحش" في حق رئيس الدولة
تونس.. التحقيق مع سياسيين وإعلاميين بتهمة ارتكاب "أمر موحش" في حق رئيس الدولة
فتحت النيابة العامة التونسية، اليوم الجمعة، تحقيقا ضد عددا من الأشخاص بينهم إعلاميون بارزون وآخرون من الوسط الفني وسياسيون وقيادات أمنية سابقة، بدعوى الإضرار... 25.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-25T21:57+0000
2022-11-25T21:57+0000
أخبار تونس اليوم
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وقالت إذاعة "موزاييك إف إم" المحلية إن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت "بفتح بحث تحقيقي ضد أكثر من عشرين شخصا من بينهم إعلاميون بارزون ومسؤولون سابقون وسياسيون ونقابيون أمنيون وإطارات أمنية سابقة ووجوه تلفزيونية معروفة".وأشارت إلى أن التحقيق "يتعلق بجرائم تكوين وفاق بغاية الاعتداء على الأملاك والأشخاص والتآمر على أمن الدولة الداخلي وربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية الدبلوماسية، والتدليس ومسك واستعمال مدلس وارتكاب فعل موحش في حق رئيس الدولة".من جانبه، نشر موقع "آرابسك" المحلي وثيقة صادرة عن المحكمة الابتدائية في تونس، تتضمن أسماء المتهمين في القضية وعددهم 25 شخصا.ومن بين المتهمين وزير المالية السابق فاضل عبد الكافي، ومديرة الديوان الرئاسي السابقة نادية عكاشة، ووزير الاقتصاد السابق حكيم بن حمودة، والقيادي السابق بوزارة الداخلية توفيق بوعون، ومفدي المسدي المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد، والصحفية شهرزاد عكاشة والإعلاميتان ملاك البكاري ومايا القصوري.
https://sputnikarabic.ae/20221110/تونس-التحقيق-مع-الغنوشي-في-قضية-انستالينغو-والمتهم-يقول-إنها-زائفة-مثل-القضايا-التي-سبقتها-1070020822.html
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أخبار تونس اليوم, العالم العربي
أخبار تونس اليوم, العالم العربي

تونس.. التحقيق مع سياسيين وإعلاميين بتهمة ارتكاب "أمر موحش" في حق رئيس الدولة

21:57 GMT 25.11.2022
© AFP 2022 / KENZO TRIBOUILLARD الشرطة التونسية
الشرطة التونسية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2022
© AFP 2022 / KENZO TRIBOUILLARD
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فتحت النيابة العامة التونسية، اليوم الجمعة، تحقيقا ضد عددا من الأشخاص بينهم إعلاميون بارزون وآخرون من الوسط الفني وسياسيون وقيادات أمنية سابقة، بدعوى الإضرار بأمن الدولة، وارتكاب "أمر موحش" في حق رئيس الدولة.
وقالت إذاعة "موزاييك إف إم" المحلية إن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت "بفتح بحث تحقيقي ضد أكثر من عشرين شخصا من بينهم إعلاميون بارزون ومسؤولون سابقون وسياسيون ونقابيون أمنيون وإطارات أمنية سابقة ووجوه تلفزيونية معروفة".
وأشارت إلى أن التحقيق "يتعلق بجرائم تكوين وفاق بغاية الاعتداء على الأملاك والأشخاص والتآمر على أمن الدولة الداخلي وربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية الدبلوماسية، والتدليس ومسك واستعمال مدلس وارتكاب فعل موحش في حق رئيس الدولة".
رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2022
تونس… التحقيق مع الغنوشي في قضية "انستالينغو" والمتهم يقول إنها "زائفة مثل القضايا التي سبقتها"
10 نوفمبر, 11:25 GMT
من جانبه، نشر موقع "آرابسك" المحلي وثيقة صادرة عن المحكمة الابتدائية في تونس، تتضمن أسماء المتهمين في القضية وعددهم 25 شخصا.
ومن بين المتهمين وزير المالية السابق فاضل عبد الكافي، ومديرة الديوان الرئاسي السابقة نادية عكاشة، ووزير الاقتصاد السابق حكيم بن حمودة، والقيادي السابق بوزارة الداخلية توفيق بوعون، ومفدي المسدي المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد، والصحفية شهرزاد عكاشة والإعلاميتان ملاك البكاري ومايا القصوري.
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