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https://sputnikarabic.ae/20221125/ذهبية-ورمادية-وزرقاء-علامة-التوثيق-على-تويتر-ستكون-بـ3-ألوان-مختلفة-1070529559.html
ذهبية ورمادية وزرقاء... علامة التوثيق على "تويتر" ستكون بـ3 ألوان مختلفة
ذهبية ورمادية وزرقاء... علامة التوثيق على "تويتر" ستكون بـ3 ألوان مختلفة
كشف الملياردير الأمريكي، مالك "تويتر" إيلون ماسك، اليوم الجمعة، عن تغييرات في علامة التوثيق على المنصة. 25.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-25T10:20+0000
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وقال ماسك أن علامة التوثيق على "تويتر" سيتم تقسيمها إلى فئات، ذهبية ورمادية وزرقاء. وأضاف أن عمليات التوثيق من هوية الشخصيات والشركات والحسابات الحكومية ستتم يدوياً قبل تفعيل علامة التوثيق بالنسبة لهم.كما أشار إلى أن الإطلاق المبدئي للخدمة الجديدة سيكون الأسبوع المقبل.وكان ماسك قد أعلن في بداية نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري عن خدمة جديدة تحت اسم "تويتر بلو" تفرض بموجبها الشركة، رسوما قدرها 8 دولارات شهريا مقابل خدمة علامة التوثيق.
https://sputnikarabic.ae/20221125/ماسك-يقرر-إعادة-تفعيل-حسابات-تويتر-المجمدة-1070526007.html
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تويتر, إيلون ماسك, منوعات, مجتمع
تويتر, إيلون ماسك, منوعات, مجتمع

ذهبية ورمادية وزرقاء... علامة التوثيق على "تويتر" ستكون بـ3 ألوان مختلفة

10:20 GMT 25.11.2022
© Sputnikتويتر
تويتر - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2022
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كشف الملياردير الأمريكي، مالك "تويتر" إيلون ماسك، اليوم الجمعة، عن تغييرات في علامة التوثيق على المنصة.
وقال ماسك أن علامة التوثيق على "تويتر" سيتم تقسيمها إلى فئات، ذهبية ورمادية وزرقاء.
وأوضح ماسك أن الشركات ستحصل على علامة تحقق ذهبية، والحسابات الحكومية ستحصل على علامة تحقق رمادية، أما الأفراد بغض النظر عما إذا كانوا مشاهير أم لا، سيحصلون على علامة التوثيق الزرقاء.
وأضاف أن عمليات التوثيق من هوية الشخصيات والشركات والحسابات الحكومية ستتم يدوياً قبل تفعيل علامة التوثيق بالنسبة لهم.
كما أشار إلى أن الإطلاق المبدئي للخدمة الجديدة سيكون الأسبوع المقبل.
وكان ماسك قد أعلن في بداية نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري عن خدمة جديدة تحت اسم "تويتر بلو" تفرض بموجبها الشركة، رسوما قدرها 8 دولارات شهريا مقابل خدمة علامة التوثيق.
الملياردير، إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2022
ماسك يقرر إعادة تفعيل الحسابات المجمدة على "تويتر"
08:08 GMT
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